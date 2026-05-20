كارثة تقنية تكلف ملايين: صاحب امتياز بيتزا هت يقاضي الشركة الأم بمبلغ 100 مليون دولار

تفاصيل النزاع القانوني المثير بين شركة تشاك بيتزا نورث إيست وشركة يام براندز بسبب فشل نظام دراغون تيل الرقمي الذي أدى إلى انهيار تشغيلي وخسائر مالية فادحة

في عصر تراهن فيه كبرى السلاسل العالمية على الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى درجات الكفاءة، ظهرت واقعة صادمة تكشف الوجه المظلم للاعتماد المفرط على التكنولوجيا حينما يتم فرضها دون دراسة دقيقة لآليات العمل الميدانية.

لقد تلقت شركة بيتزا هت صفعة قوية ومكلفة للغاية، حيث يواجه صاحب امتياز واحد فاتورة خسائر تصل إلى 100 مليون دولار نتيجة ما وصفه بالانهيار التشغيلي الشامل. هذا الانهيار لم يكن بسبب نقص في الموارد البشرية أو تراجع في جودة المنتج ذاته، بل كان نتيجة مباشرة لنظام رقمي ذكي صُمم لزيادة السرعة، لكنه تحول إلى أداة لتدمير القيمة السوقية للشركة وتقويض ثقة العملاء بشكل غير مسبوق، مما يثبت أن التكنولوجيا إذا خرجت عن السيطرة أو صُممت بشكل خاطئ، فإنها لا تكتفي بوقف نمو المبيعات، بل قد تلتهم استثمارات سنوات طويلة في لحظات.

وتعود تفاصيل هذه الأزمة إلى الدعوى القضائية التي رفعتها شركة تشاك بيتزا نورث إيست، وهي واحدة من أكبر الجهات المالكة لحق الامتياز في سلسلة بيتزا هت، حيث تدير أكثر من 110 فروع موزعة بين نيويورك ونيو جيرسي وولايات أمريكية أخرى. وقد وجهت الشركة دعواها ضد شركة يام براندز، وهي الشركة الأم والمظلة العالمية لبيتزا هت، مطالبة بتعويضات ضخمة عن خسائر تجارية فادحة.

وتزعم الشركة في أوراق دعواها التي نقلتها منصة ريستورانت دايف أن النظام التقني المعروف باسم دراغون تيل، والذي فرضته الشركة الأم على جميع الفروع، قد تسبب في سلسلة من الانهيارات التشغيلية المتتالية. وبدلاً من أن يكون النظام وسيلة لتحسين الأداء وتنسيق الطلبات، منح النظام للسائقين المستقلين التابعين لشركات التوصيل الخارجية رؤية مفرطة وتفصيلية لعمليات المطبخ الداخلية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالطلبات وتأخير مواعيد التوصيل عمداً، مما أدى إلى تدهور حاد في رضا العملاء وتراجع القيمة المؤسسية للفروع المتضررة.

وتشير الدعوى إلى أن تطبيق نظام دراغون تيل جاء متزامناً مع توقيع عقد وطني شامل بين بيتزا هت وشركة دور داش العالمية للتوصيل، مما أعطى السائقين صلاحيات واسعة في الوصول إلى بيانات دقيقة حول الطلبات. ووفقاً لادعاءات تشاك بيتزا، بدأ السائقون في استغلال هذه البيانات من خلال تعمد الانتظار لتجميع عدة طلبات معاً في رحلة واحدة لزيادة ربحهم الشخصي، مما أدى إلى بقاء البيتزا خارج الأفران لفترات طويلة وتبريدها قبل وصولها للعميل، وزيادة مفرطة في أوقات الانتظار.

والأدهى من ذلك، أن النظام كشف تفاصيل الإكراميات المخصصة لكل طلب أمام السائقين قبل قبول المهمة، مما دفع الكثير منهم إلى رفض الطلبات ذات الإكراميات المنخفضة، الأمر الذي تسبب في تراكم الطلبات داخل الفروع وخلق حالة من الفوضى التشغيلية التي لم تكن موجودة من قبل. وبمقارنة الأداء، تؤكد الشركة صاحبة الامتياز أنها كانت قبل تطبيق هذا النظام في عام 2024 من بين أفضل مشغلي بيتزا هت أداءً على مستوى الولايات المتحدة، حيث كانت تنجح في توصيل أكثر من 90% من الطلبات في غضون 30 دقيقة فقط.

كما تشير البيانات إلى أن الفروع التابعة لها كانت تسيطر على نحو 15% من إجمالي حجم طلبات بيتزا هت عبر منصة دور داش، على الرغم من أن عدد فروعها لا يتجاوز 2% من إجمالي فروع السلسلة في أمريكا، مما يدل على كفاءتها التشغيلية العالية التي تحطمت بسبب النظام الجديد. وفي المقابل، اكتفت شركة يام براندز بإصدار بيان مقتضب أكدت فيه أنها تراجع هذه الادعاءات، مع رفضها التعليق على تفاصيل التقاضي الجاري حالياً في محاكم تكساس للأعمال.

تأتي هذه الأزمة في توقيت حساس تعاني فيه بيتزا هت من ضغوط شديدة لزيادة النمو، خاصة بعد تسجيل تراجع بنسبة 4% في مبيعات المتاجر المماثلة خلال الربع الأخير. ولا تعد هذه الواقعة حالة منعزلة، بل هي جزء من نمط متكرر في قطاع الوجبات السريعة، حيث شهدت محاولات شركات كبرى مثل ماكدونالدز ووينديز نتائج متباينة وغير موفقة في فرض أنظمة رقمية مشابهة.

فقد انتهت شراكة ماكدونالدز مع شركة آي بي إم في عام 2024 بعد موجة من شكاوى العملاء من أخطاء متكررة في الطلبات الناتجة عن الأتمتة. وفي هذا السياق، يحذر الخبراء، ومن بينهم البروفيسور أجاي أغراوال من جامعة تورنتو، من أن فوائد الأنظمة الرقمية تظل متواضعة أو حتى عكسية ما لم يتم دمجها ضمن إعادة تصميم جذرية وشاملة لأنظمة العمل الفعلية على الأرض، بدلاً من مجرد فرض أدوات تقنية عشوائية على هيكل عمل قديم، وهو ما حدث بالضبط في حالة دراغون تيل التي تحولت من حل تقني إلى كابوس مالي وتشغيلي





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بيتزا هت يام براندز التحول الرقمي دعاوى قضائية أتمتة المطاعم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي تكفلت بتغطية تكاليف الحج لأكثر من 100 أسرة متعففة وحيوانات أليفةمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي تكفلت بتغطية تكاليف الرحلة السنوية لأداء مناسك الحج لعدد من الأسر المتعففة والحالات الإنسانية ممن لم يسبق لهم أداء الفريضة وذلك من خلال مصرف الحج التابع للمؤسسة في إطار جهودها المتواصلة لدعم أصحاب الدخل المحدود وتمكينهم من أداء الشعائر المقدسة بدعم ومساهمة أهل الخير والعطاء.

Read more »

100 % الفصل في نزاعات بناء منازل المواطنين خلال 2026استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة

Read more »

ميتا تسرح 8000 موظف وتيرة加快 الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بمبلغ يتجاوز 100 مليار دولارميتا، الشركة التي تعمل على تطوير تطبيق الدردشة Meta Platforms تعزز خطتها لتوسيع التركيز على الذكاء الاصطناعي لتقليل التكاليف وتطوير التقنيات بتسريح 8000 موظف وتسجيل استثمارات تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار.

Read more »

بـ 100 مليار'هونغ كونغ لاند' تتخطى إرث 1889تتحرك الأسواق العالمية المعاصرة بمرونة تتجاوز الحدود التقليدية للمدن، ولم تعد الأسماء التاريخية للمؤسسات الكبرى قيداً يم

Read more »

100 ياردة تفصل غوارديولا عن «الماضي الجميل»يقترب المدرب الإسباني بيب غوارديولا من طي صفحةٍ تاريخية امتدت لعقد كامل في مانشستر سيتي، وسط أنباء عن رحيله هذا الصيف ب

Read more »

طائرة مساعدات إماراتية تحمل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزةطائرة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة متجهة إلى مدينة العريش في مصر، تحمل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ضمن عملية 'الفارس الشهم 3' لدعم الفلسطينيين.

Read more »