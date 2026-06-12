كابيتال إنتليجنس تثبت تصنيفات بنك أبوظبي الأول مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس ريتينغز تصنيفات بنك أبوظبي الأول其中包括 العملات الأجنبية طويل الأجل AA- وقصير الأجل A1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وثبتت التصنيف المستقل عند a-، مع الإشارة إلى الدعم الاستثنائي المرتفع جداً من الحكومة الإماراتية.

ثبتت وكالة ال تصنيف كابيتال إنتليجنس ريتينغز تصنيف ات بنك أبوظبي الأول ، حيث أكدت تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل عند مستوى AA- و تصنيف العملات الأجنبية قصير الأجل عند A1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما ثبتت الوكالة التصنيف المستقل للبنك عند a- وتصنيف القوة المالية الأساسية عند a- مع تثبيت مستوى الدعم الاستثنائي عند مرتفع جداً. يعكس الفارق بين التصنيف السيادي طويل الأجل للبنك وتصنيفه المستقل درجة ثلاث درجات، ليصل إلى AA-، وجود احتمال مرتفع جداً للحصول على دعم استثنائي من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحمل الحكومة الإماراتية بدورها تصنيفات سيادية عند AA- للمدى الطويل و A1+ للمدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد أظهرت في الماضي استعدادها لتقديم الدعم للمؤسسات المالية المهمة، وترى الوكالة أن لديها الإمكانات والرغبة في الاستمرار في تقديم هذا الدعم مستقبلاً عند الضرورة. يستند التصنيف المستقل للبنك إلى قوة مركزه المالي الأساسي والذي يعكسه تصنيف القوة المالية الأساسية عند a-، إلى جانب بيئة تشغيلية داعمة حيث حددت الوكالة مؤشر مخاطر بيئة التشغيل عند مستوى bbb.

ويعد أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات من حيث الأصول، ويستفيد من مكانته النظامية المهمة داخل القطاع المصرفي، وارتباطه الوثيق بالاقتصاد الوطني، وقوة الدعم السيادي، وهي عوامل أساسية تدعم الجدارة الائتمانية للبنك وتحافظ على استقرار تصنيفاته المرتفعة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كابيتال إنتليجنس تصنيف بنك أبوظبي الأول دعم حكومي الإمارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني لأبوظبي عند «AA» | صحيفة الخليجثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة «AA»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة...

Read more »

«موديز» تثبت تصنيفات «أبوظبي التجاري»ثبتت وكالة «موديز» تصنيف الودائع طويل الأجل وقصير الأجل لبنك أبوظبي التجاري عند درجتي «A1» و«P-1» على التوالي، وفي الوقت ذاته ثبتت التصنيف الائتماني الأساسي للبنك عند درجة «baa3»...

Read more »

«فيتش»: الإنفاق الحكومي في أبوظبي بين 260 إلى 300 مليار درهمثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة AA، بالإضافة إلى تثبيت التصنيف

Read more »

«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي عند AA مع نظرة مستقرةتثبيت التصنيف عند AA يعكس قوة المؤشرات الماليةأصول سيادية استثنائية تعزز المركز المالي...

Read more »

النمسا تفقد آخر تصنيف ائتماني سيادي من الدرجة الممتازةخفّضت وكالة «Morningstar DBRS» أعلى تصنيف ائتماني للنمسا من «AAA» إلى «AA»، مع الإبقاء على «نظرة...

Read more »

النمسا تفقد آخر تصنيف ائتماني سيادي من الدرجة الممتازة وتتراجع إلى «AA»خفّضت وكالة «Morningstar DBRS» أعلى تصنيف ائتماني للنمسا من «AAA» إلى «AA»، مع الإبقاء على «نظرة مستقبلية مستقرة»، وعزت

Read more »