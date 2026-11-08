كأس العالم عبر التاريخ: أغرب الطرائف والكواليس في المونديال

يستعرض هذا التقرير أبرز وقائع كأس العالم منذ نسختها الأولى في أوروغواي عام 1930، من خلافات الكرة والتحكيم إلى المواقف الطريفة داخل الملاعب.

منذ انطلاق بطولة كأس العالم في أوروغواي عام 1930 وحتى اليوم، لم تقتصر البطولة على الصراع التكتيكي الجاد أو على تسعين دقيقة من الركض خلف الكرة. فقد شهدت الملاعب والغرف المغلقة وقائع غريبة وطريفة ما زالت تُروى في تاريخ المونديال ، وفق ما ورد في المصدر.

يتناول هذا التقرير أبرز هذه الكواليس، بدءاً من خلافات تنظيمية حول الكرة، مروراً بجدل تحكيمي واسع، وصولاً إلى لحظات طريفة وقرارات غيّرت شكل المباريات لاحقاً. وتُنسب كل واقعة إلى أطرافها المعنيين كما وردت في المعلومات الأصلية.

Also read إسبانيا تخلو من لاعبي ريال مدريد لأول مرة منذ 1930، برشلونة يفرض هيمنته مع 8 لاعبين

خلاف الكرة المعتمدة وقرار الفيفا في النهائي الأول

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" خلافاً حاداً قبل النهائي بين أوروغواي والأرجنتين، إذ أراد كل فريق استخدام كرته الخاصة. ولحل الأزمة، لجأ الاتحاد الدولي إلى القرعة لتحديد الكرة المستخدمة في كل شوط.

لُعب الشوط الأول بكرة الأرجنتين، فتقدم الفريق الأرجنتيني بنتيجة 2-1. أما الشوط الثاني فلُعب بكرة أوروغواي، فقلب الفريق الأوروغواياني الطاولة وفاز بنتيجة 4-2، في مشهد يعكس حجم الأثر الذي أحدثته تفاصيل المعدات في تلك النسخة.

وفي سياق متصل، أعلنت معظم منتخبات أوروبا الانسحاب من المشاركة بسبب مشقة السفر عبر السفن في المحيط الأطلسي. ولم تجرؤ على خوض الرحلة سوى أربعة منتخبات فقط، هي فرنسا وبلجيكا ورومانيا ويوغوسلافيا.

Advertisement

جدل التحكيم في مباراة الإعادة بين إيطاليا وإسبانيا

أثار الحكم السويسري رينيه ميرسيه جدلاً عالمياً بعد إدارته مباراة الإعادة بين إيطاليا وإسبانيا، إذ اتُهم بالانحياز الفاضح للفريق الإيطالي. ووفق المصدر، أدار ميرسيه المباراة تحت ضغط من ديكتاتور إيطاليا موسوليني.

بحسب المعلومات الواردة، غضّ الحكم الطرف عن تدخلات إيطالية عنيفة أدت إلى إصابة عدة لاعبين إسبان، كما ألغى هدفين صحيحين لإسبانيا، ما منح إيطاليا التأهل. وقد أدى هذا القرار إلى موجة غضب واسعة انتهت بشطب الحكم وإيقافه عن التحكيم مدى الحياة، على المستويين الدولي والمحلي.

ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة التي ارتبطت بالإيطاليين في تاريخ البطولة، إذ تحولت لاحقاً بعض المواقف الإيطالية إلى قصص متداولة بين الجماهير، كما سيرد في الفقرات التالية.

لحظات طريفة داخل الملاعب من سروال مياتزا إلى الكلب

تصدّر النجم الإيطالي جوزيبي مياتزا قائمة اللحظات الطريفة، بعدما انقطع الخيط الممسك بسرواله أثناء تنفيذه ركلة جزاء حاسمة أمام البرازيل. ولم يتراجع مياتزا، بل أمسك السروال بيده اليسرى، وسدد بيمناه ليسجل الهدف وسط ضحك زملائه والجماهير.

وقاد هذا الهدف منتخب إيطاليا إلى النهائي. وفي مباراة البرازيل وإنجلترا، اقتحم كلب أرض الملعب وراوغ اللاعبين، فجثا المهاجم الإنجليزي جيمي غريفز على ركبتيه مقلداً صوت الكلب للإمساك به. ونجحت الحيلة، لكن الكلب تبول على قميص غريفز فور رفعه، وانتهت الواقعة بتبني البرازيلي غارينشيا للكلب وأخذه إلى البرازيل.

Advertisement

أما في مباراة البرازيل وزائير، المعروفة حالياً باسم جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد انطلق المدافع الزائيري إيلونجا موامبا من الجدار البشري فجأة، وسدد الكرة بعيداً قبل أن ينفذ اللاعب البرازيلي الركلة الحرة. وأشهر الحكم الروماني البطاقة الصفراء في وجه إيلونجا وسط ذهول لاعبي البرازيل وضحك الجماهير والمعلقين.

قرارات غيّرت قواعد اللعب وأثّرت في النتائج

ابتكر الحكم الإنجليزي كين أستون فكرة البطاقات الحمراء والصفراء بعد أن لاحظ إشارات المرور أثناء قيادته لسيارته، وذلك بسبب غموض الإنذارات الشفهية. وكان السوفييتي كاخي أساتياني أول لاعب يتلقى بطاقة صفراء في تاريخ المونديال، من يد الحكم الألماني كورت تشينشر في المباراة الافتتاحية.

وشهدت مباراة فرنسا والكويت واقعة استثنائية، حين توقف لاعبو الكويت عن اللعب بعد سماعهم صافرة من المدرجات ظنوا أنها من الحكم، فسجل الفرنسيون هدفاً. ونزل الشيخ فهد الأحمد الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي آنذاك، إلى أرض الملعب واحتج بشدة، فألغى الحكم الهدف.

وفي مباراة الأرجنتين وإنجلترا، سجل دييجو مارادونا هدفه الشهير بيده دون أن ينتبه الحكم، ثم سجل بعدها بأربع دقائق فقط "هدف القرن" بعد أن راوغ نصف الفريق الإنجليزي. وفي مواجهة بلغاريا والمكسيك، تسبب المدافع المكسيكي بيرنال في كسر القائم، فأدار الحكم السوري جمال الشريف الموقف وتوقفت المباراة 7 دقائق فقط لاستبدال المرمى بالكامل بآخر احتياطي.

ما تركته هذه الوقائع في ذاكرة كأس العالم

تبيّن هذه الوقائع أن كأس العالم شكّلت عبر تاريخها مزيجاً من المنافسة الرياضية والمواقف الإنسانية غير المتوقعة. وقد ارتبطت بعض القرارات، مثل ابتكار البطاقات الملونة، ببقاء أثرها في قواعد اللعبة حتى اليوم.

كما أن قضية الحكم رينيه ميرسيه، التي انتهت بإيقافه مدى الحياة، تعكس كيف يمكن للتحكيم المنحاز أن يغيّر مسار البطولة ويؤثر في سمعة المنظمين. أما مشهد مارادونا وهدف القرن، فقد بقي من أكثر اللقطات تداولاً بين عشاق المونديال، وفق ما يتضح من طبيعة الواقعتين المذكورتين في المصدر.