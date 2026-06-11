كأس العالم: رحلة استثنائية من التحولات صنعتها البطولة الأكبر في تاريخ الرياضة

تتضمن هذه المقالة رحلة استثنائية من التحولات صنعتها كأس العالم من أول نسخة لها عام 1930 وحتى النسخة الأكبر في تاريخها في عام 2026. كما تتضمن المقالة أيضاً الأسئلة المفتوحة حول مستقبل البطولة وكيف يمكن أن تكون هناك بطلاً جديداً يكتب فصلاً مختلفاً في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية على وجه الأرض.

عندما أطلق الحكم صافرة أول مباراة في كأس العالم عام 1930، لم يكن أحد يتخيل أن البطولة التي جمعت 13 منتخباً فقط ستتحول بعد أقل من قرن إلى حدث يشارك فيه 48 منتخباً ويشاهده مليارات البشر حول العالم.

بين مونتيفيديو، حيث بدأت الحكاية، ونيويورك – نيوجيرسي، حيث سيُسدل الستار في 19 يوليو الشهر المقبل على مونديال 2026، تمتد رحلة استثنائية من التحولات صنعت من كأس العالم أكبر ظاهرة رياضية على وجه الأرض. ونجحت الأوروغواي في النسخة الأولى للبطولة من الفوز على الأرجنتين 4-2 في المباراة النهائية لتصبح أول بطل للعالم في التاريخ الكروي وأول دولة تستضيف البطولة وتفوز بها.

كانت كرة القدم آنذاك مختلفة تماماً، فالمنتخبات الأوروبية احتاجت إلى رحلات بحرية طويلة لعبور المحيط الأطلسي، وبعضها تردد أصلاً في المشاركة. اليوم، وبعد نحو قرن كامل، تعود البطولة إلى القارة الأمريكية ولكن من بوابتها الشمالية، حيث تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخباً، وكأن الرحلة التي بدأت في جنوب القارة عام 1930 تكتمل اليوم في شمالها 2026





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