كأس العالم 2026: أكبر نسخة في التاريخ بمشاركة 48 منتخباً و8 عربية

تنطلق كأس العالم 2026 في 11 يونيو 2026 بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة، مع حضور قياسي لثمانية منتخبات عربية. تستمر البطولة حتى 19 يوليو 2026، وتضم 104 مباريات على ملاعب أمريكا وكندا والمكسيك.

تستعد الولايات المتحدة وكندا و المكسيك لاستضافة كأس العالم 2026 ، وهي النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى. ينطلق المونديال يوم الخميس 11 يونيو 2026 بحفل افتتاح ضخم يسبق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا، وتستمر المنافسات حتى المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو 2026.

تشهد البطولة 104 مباريات موزعة بين دور المجموعات والأدوار الإقصائية، مع استحداث دور الـ32 لأول مرة. يشهد العالم العربي حضوراً قياسياً بثمانية منتخبات عربية تتطلع لتحقيق إنجازات تاريخية، مما يجعل البطولة حدثاً استثنائياً لمحبي كرة القدم في المنطقة. تُقام المباريات على ملاعب منتشرة في ثلاث دول، مما يتيح للجماهير تجربة متعددة الثقافات. يبدأ دور المجموعات في 11 يونيو ويستمر حتى نهاية يونيو، تليه أدوار إقصائية مثيرة تؤدي إلى النهائي.

تم توزيع المنتخبات على 16 مجموعة، كل مجموعة تضم ثلاثة فرق، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32. توفر البطولة فرصة فريدة للمنتخبات الصغيرة للتألق أمام الجماهير العالمية، خاصة مع توسيع نظام المشاركة. تعد البطولة أيضاً فرصة لعرض أحدث التقنيات في كرة القدم، مثل نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) المطور، وكرة القدم الذكية التي تقدم بيانات فورية.

من المتوقع أن تشهد المباريات إقبالاً جماهيرياً كبيراً، خاصة مع توقيت المباريات المناسب للجماهير العربية، حيث تم تنسيق الجدول الزمني ليتوافق مع التوقيتات المحلية في الإمارات والسعودية ومصر. تتصدر المنتخبات العربية مثل السعودية وقطر والمغرب ومصر والجزائر وتونس والعراق والإمارات قائمة المرشحين العرب لتحقيق مفاجآت في البطولة. على الرغم من أن جدول المباريات الكامل يتضمن تفاصيل دقيقة لكل مواجهة، إلا أن من أبرز المباريات في دور المجموعات مواجهة إنجلترا ضد كرواتيا، والمكسيك ضد كوريا الجنوبية، وكولومبيا ضد البرتغال.

كما تنتظر الجماهير العربية مباريات منتخباتها بفارغ الصبر، حيث يسعى كل منها لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. يهدف هذا التنظيم الموسع إلى جعل كأس العالم 2026 حدثاً لا يُنسى يجمع عشاق الساحرة المستديرة من جميع أنحاء العالم





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 المكسيك المنتخبات العربية 48 منتخباً جدول المباريات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أبوطوق: الأردن رقم صعب في المونديال.. وإيقاف ميسي يتطلب عملاً جماعياًأكد لاعب المنتخب الأردني السابق، عصام أبوطوق (48 عاماً)، أن «النشامى» سيكون رقماً صعباً في منافسات كأس العالم 2026، المقررة انطلاقتها في 11 الشهر الجاري، ضمن مجموعة الأرجنتين (حامل اللقب) والنمسا والجزائر.

Read more »

القروش والعائلة الزرقاء وجيش التارتان.. أغرب ألقاب منتخبات كأس العالم 2026تشهد نسخة كأس العالم 2026 التي تنطلق بعد أيام قليلة، حضور ألقاب استثنائية وغريبة، خصوصاً مع المشاركة القياسية لـ 48 منت

Read more »

بنوك دبي تستقطب 40 مليار درهم ودائع جديدة خلال إبريلسجّلت بنوك دبي أداءً لافتاً خلال شهر إبريل/ نيسان 2026، بعدما نجحت في استقطاب 39.3 مليار...

Read more »

أبوظبي تقود صياغة الحلول البيئية بالابتكار العلمييأتي اليوم العالمي للبيئة 2026، في وقت يواجه فيه كوكب الأرض تحديات بيئية متسارعة، ومجابهة...

Read more »

سعر الذهب في مصر السبت 6 يونيو 2026.. هل تنوي الشراء؟انتعشت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم السبت 6 يونيو 2026، بشكل طفيف للغاية، عقب تذبذبها...

Read more »

انطلاق صيف أبوظبي الرياضي 2026 بأدنيك حتى 23 أغسطس: 365 فعالية و29 رياضة و10 جديدة بمساحة 48 ألف م²انطلقت النسخة الخامسة والأكبر من صيف أبوظبي الرياضي 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، من 6 يونيو إلى 23 أغسطس 2026، بمساحة 48,000 م² تضم 29 نشاطاً رياضياً منها 10 جديدة، وبرامج صحة ومجتمع وتراث.

Read more »