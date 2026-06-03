كأس العالم 2026: تنوع غير مسبوق وتمثيل عالمي واسع في القوائم النهائية

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم القوائم النهائية لمنتخبات كأس العالم 2026، والتي تضم 1248 لاعباً من 48 دولة، وتشهد مشاركة تاريخية لأساطير مثل ميسي ورونالدو وأوتشوا للمرة السادسة، alongside ظهور منتخبات جديدة لأول مرة مثل أوزبكستان والرأس الأخضر، مما يعكس توسع البطولة وجاذبيتها العالمية.

من أساطير اللعبة إلى الوجوه الجديدة، تعكس قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 تنوع اً غير مسبوق وتمثيلاً عالمياً واسعاً، إذ يستعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وغابرييل أوتشوا لخوض مشاركتهم السادسة التاريخية في البطولة.

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القوائم النهائية لمنتخبات كأس العالم 2026، في واحدة من أهم المحطات قبل أيام من انطلاق البطولة. ومع وجود 48 منتخباً و1248 لاعباً لخوض 104 مباريات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، تمثل النسخة الجديدة لحظة فارقة في تاريخ كرة القدم العالمية، بعدما فتحت الباب أمام مشاركة عدد أكبر من الدول واللاعبين والجماهير أكثر من أي وقت مضى.

تؤكد قوائم المنتخبات حجم البطولة وجاذبيتها، حيث يعود 357 لاعباً بعد مشاركتهم في نسخة سابقة واحدة على الأقل من كأس العالم، فيما يستعد نحو 891 لاعباً لخوض المنافسات للمرة الأولى، بما يعكس استمرارية وتجدد كرة القدم عالمياً. التباين بين الأجيال لافتاً للنظر، إذ يفصل بين أكبر اللاعبين سناً، الإسكتلندي كريغ غوردون (43 عاماً و162 يوماً)، وأصغرهم المكسيكي جيلبرتو مورا (17 عاماً و240 يوماً)، أكثر من 25 عاماً.

من المتوقع مشاركة 22 لاعباً دون سن العشرين، و7 لاعبين يبلغون من العمر 40 عاماً أو أكثر عند انطلاق البطولة، إلى جانب عودة 22 لاعباً سبق لهم التتويج بلقب كأس العالم. إلى جانب عودة النجوم المخضرمين إلى البطولة الأبرز في عالم كرة القدم، تسلط هذه النسخة الضوء على جيل جديد من اللاعبين والمنتخبات، حيث تستعد منتخبات الرأس الأخضر وكوراساو والأردن وأوزبكستان لخوض كأس العالم للمرة الأولى، بما يعكس دور النظام الموسع في جعل البطولة أكثر تمثيلاً للعبة عالمياً.

من أبرز القصص المشاركة التاريخية الأولى لأوزبكستان، حيث يحقق نجوم صاعدون مثل عبد القادر خوسانوف، لاعب مانشستر سيتي، أحلام بلادهم في الظهور على الساحة العالمية. وتضم قائمة المواهب الصاعدة أسماء أخرى مثل الفرنسي وارن زاير إيمري، والنيوزيلندي فين سورمان، والمغربي بلال الخنوس، وغيرهم من اللاعبين الواعدين. في الوقت نفسه، يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وحارس المرمى المكسيكي غييرمو أوتشوا، لخوض المشاركة السادسة في كأس العالم، في إنجاز تاريخي.

تعكس القوائم المؤكدة الطابع العالمي لكرة القدم الحديثة، حيث تضم لاعبين يمثلون 449 نادياً مختلفاً من 71 دولة، بواقع 14 من منطقة الاتحاد الآسيوي، و6 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، و7 من اتحاد الكونكاكاف، و8 من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وواحد من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، و35 من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كما تُبرز قوائم المنتخبات تبايناً في خصائص الفرق الوطنية، بداية من قطر والسعودية، اللتين تعتمد قائمتاهما تقريباً على لاعبين محليين بواقع 25 لاعباً من أصل 26 في كل منتخب، وصولاً إلى منتخبات مثل الرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وكوراساو والسنغال وأوروغواي، التي تستقطب لاعبيها بالكامل من الدوريات الخارجية.

على صعيد الأجهزة الفنية، يتولى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قيادة منتخب غانا في خامس بطولة كأس عالم له على التوالي، بعدما قاد البرتغال في 2010 وإيران في نسخ 2014 و2018 و2022، ليصبح ثاني مدرب فقط يشارك في خمس نسخ متتالية بعد بورا ميلوتينوفيتش بين عامي 1986 و2002. تجسد قوائم المنتخبات المعتمدة ما يجعل البطولة فريدة من نوعها، من خلال الاحتفاء بالتميز والتنوع والوحدة العالمية عبر كرة القدم.

وفقاً لوائح كأس العالم 2026، يُسمح بإجراء التبديلات في القوائم فقط في حالة الإصابة الخطيرة أو المرض، وذلك حتى 24 ساعة قبل انطلاق المباراة الأولى للفريق، ما لم يوافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلاف ذلك





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