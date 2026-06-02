قيادة العمليات الخاصة الأمريكية تمنح اللواء الركن مسلم الراشدي وسامها تقديرًا لجهوده في تعزيز التعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب

منحت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي وسامها تقديرًا لإسهاماته البارزة في مجال العمليات الخاصة ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة، خاصة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

في احتفال رسمي أقيم في قاعدة ماكديل الجوية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية، قامت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية بتكريم اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمنحه وسام قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهاماته البارزة في مجال العمليات الخاصة ودوره المحوري في تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة الإماراتية ونظيرتها الأمريكية، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الاستقرار الإقليمي. وقد تسلم اللواء الراشدي الوسام خلال مراسم مهيبة حضرها عدد من كبار القادة العسكريين من الجانبين، حيث أشادت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية بالدور الفاعل الذي يلعبه الراشدي في تطوير التنسيق العملياتي والتوافق المشترك مع قوات العمليات الخاصة الأمريكية.

وأكدت القيادة أن هذا الوسام يُمنح للأفراد الذين يقدمون إسهامات استثنائية في دعم مهام العمليات الخاصة، سواء كانوا من العسكريين الأمريكيين أو من الشركاء الدوليين، مما يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات. وتعد هذه المرة الأولى التي يُمنح فيها هذا الوسام الرفيع لشخصية عسكرية إماراتية، مما يعكس مكانة الإمارات كحليف رئيسي في المنطقة في جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وقد لعبت الإمارات دورًا رياديًا في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وشاركت قواتها الخاصة في عمليات عديدة إلى جانب القوات الأمريكية في أفغانستان واليمن ومناطق أخرى، مما ساهم في تحقيق نجاحات ملموسة على الأرض. وإلى جانب الدور العسكري، يعد اللواء الراشدي شخصية دبلوماسية بارزة، حيث ترأس العديد من اللجان المشتركة بين البلدين، وعمل على تعزيز التبادل الخيري والتعاون في مجالات تشمل التدريب العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتطوير القدرات العملياتية.

ويعزز هذا التكريم العلاقات المتينة بين أبوظبي وواشنطن، والتي تمتد لعقود وتشمل التعاون في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والاقتصاد. يُذكر أن وسام قيادة العمليات الخاصة الأمريكية يُعد من الأوسمة المرموقة في القوات المسلحة الأمريكية، ويُمنح عادةً للقادة الذين يظهرون قدرات قيادية استثنائية ويساهمون في تعزيز قدرات العمليات الخاصة على المستوى العالمي. وقد سبق أن مُنح هذا الوسام لعدد من القادة العسكريين من دول حليفة، مما يؤكد على الثقة العالية التي تضعها واشنطن في شركائها الدوليين.

وفي هذا السياق، قال قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية خلال الحفل: 'إن اللواء الراشدي يمثل نموذجًا للقائد العسكري الذي يجمع بين الكفاءة المهنية والالتزام بالقيم المشتركة، وقد كان له دور فعال في تعزيز التعاون بين قواتنا الخاصة، مما ساهم في نجاح العديد من المهام المشتركة.

' من جانبه، أعرب اللواء الركن مسلم الراشدي عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا على أن هذا الوسام يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، والتي تستند إلى رؤية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد على أن دولة الإمارات، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ستواصل دعمها لجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الإماراتية تتمتع بسمعة مرموقة على الصعيد الدولي، حيث تشارك في عمليات حفظ السلام والتدخل الإنساني ومكافحة الإرهاب في العديد من مناطق العالم. وقد خضعت القوات الخاصة الإماراتية لتدريبات مشتركة مكثفة مع نظرائهم الأمريكيين، مما أسهم في رفع جاهزيتها وكفاءتها القتالية. وفي إطار العلاقات الثنائية، تعمل الإمارات والولايات المتحدة على تعزيز التعاون في مجالات جديدة مثل الأمن السيبراني والدفاع الجوي والاستخبارات الاصطناعية، مما يعكس تطور شراكتهما الاستراتيجية لمواكبة التحديات الحديثة.

ويعتبر هذا التكريم خطوة إضافية نحو تعميق التعاون العسكري بين البلدين، والذي يعد ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. إن هذا التكريم ليس مجرد تقدير فردي، بل هو اعتراف بالدور الكبير الذي تلعبه الإمارات في المنطقة كشريك موثوق في الحفاظ على الأمن الدولي. ويأتي في وقت تتزايد فيه التهديدات الإرهابية وعدم الاستقرار في بعض مناطق الشرق الأوسط، مما يجعل التعاون الوثيق بين الحلفاء أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتظل الإمارات ملتزمة بشراكتها مع الولايات المتحدة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق السلام والازدهار لشعوب المنطقة





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