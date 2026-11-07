قوة مهام البوابة الحديدية تمنع إيران من استخدام الحدود البرية وبحر قزوين

القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تشكيل قوة مهام البوابة الحديدية لمنع نقل الأسلحة والتقنيات المزدوجة الاستخدام عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين، في خطوة توسع نطاق الحصار.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) رسمياً عن إنشاء قوة مهام جديدة تحمل اسم "البوابة الحديدية"، والتي تهدف بشكل صريح إلى منع النظام ال إيران ي من استخدام الطرق البرية و بحر قزوين لنقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات. يأتي هذا الإعلان في سياق تضييق الخناق على طهران، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري المفروض على موانئها، بهدف عزل طهران اقتصادياً وعسكرياً عن الأسواق العالمية.

تفاصيل تشكيل قوة مهام البوابة الحديدية وموقعها

صدر بيان من القيادة المركزية الأمريكية في يوم السبت، مؤكداً أن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة، أصدر توجيهات مباشرة بإنشاء فريق العمل هذا المكون من نحو 20 عسكرياً وموظفاً مدنياً. سيتمركز مقر عمل هذه القوة الجديدة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، لتكون نقطة انطلاق للتنسيق مع الوكالات الحكومية الأمريكية المعنية بمكافحة انتشار الأسلحة وتمويل الإرهاب.

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تتمثل المهمة الأساسية للفريق الجديد في تنسيق الجهود الرامية إلى اعتراض منظومات الأسلحة المتقدمة والتقنيات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء. كما يركز الفريق على مراقبة المواد المشمولة بالعقوبات والعائدات المالية غير المشروعة التي تحاول إيران تحويرها عبر الحدود البرية وبحر قزوين، مما يوسع نطاق الرقابة الأمريكية بشكل كبير.

توسيع نطاق الحصار البحري والبرتي على إيران

يأتي إنشاء هذه القوة في إطار مساعي واشنطن المستمرة لتوسيع نطاق مراقبة طرق الإمداد الإيرانية، بعد أن ركزت الإجراءات الأمريكية المكثفة خلال الأشهر الماضية بشكل حصري على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. ويهدف هذا التحرك الاستراتيجي الجديد إلى سد الثغرات التي قد يستغلها النظام الإيراني لتدوير السلع الممنوعة، والتي كانت تتركز سابقاً في المجال البحري فقط.

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أكد الأدميرال براد كوبر أن إنشاء قوة المهام هذه يعزز النجاح الذي تحققه الولايات المتحدة في تطبيق الحصار البحري المفروض على إيران، مشيراً إلى أن توسيع التعاون بين القيادة المركزية والوكالات الحكومية الأمريكية سيزيد بشكل ملموس من القيود المفروضة على قدرة طهران على تمويل الأنشطة التي تصنفها واشنطن كداعمة للإرهاب.

الأثر الاقتصادي للحصار البحري والمواقف الرسمية

أكدت القيادة المركزية أن الحصار البحري الذي فرضته القوات الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة حال دون تصدير إيران لنفط خام تزيد قيمته على 25 مليار دولار، وذلك وفق تقديرات رسمية صادرة عنها. وتشير هذه الأرقام إلى الضغط الاقتصادي الهائل الذي تتعرض له طهران، مما يدفعها للبحث عن بدائل بريية وبحرية جديدة لتصدير مواردتها غير المشروعة.

لا تزال الإجراءات البحرية تشمل السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها، في إطار سياسة واضحة تستهدف تقييد حركة التجارة البحرية المرتبطة بإيران بشكل كامل. وقد استأنفت الولايات المتحدة في 14 يوليو الماضي فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بعد فترة سابقة من تطبيقه بين أبريل ويونيو، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية.

آليات التنفيذ والتداعيات المستقبلية

تشير طبيعة الفريق الجديد، الذي سيعمل من داخل مقر القيادة المركزية الأمريكية، إلى تركيز مهمته الأساسية على التنسيق بين المؤسسات الحكومية وتبادل المعلومات المتعلقة بحركة المواد والمعدات والأموال. ولم يحدد البيان الأمريكي الآليات الدقيقة لتنفيذ إجراءات المنع عبر الحدود البرية وبحر قزوين، أو الدول التي قد يشملها التنسيق بشأن هذه المسارات.

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كما لم يتضمن البيان تفاصيل بشأن مدة عمل الفريق أو الصلاحيات الممنوحة له خارج نطاق التنسيق مع الوكالات الحكومية الأمريكية، دون أن يذكر أي خطط لنشر قوات إضافية أو تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة على الحدود الإيرانية. يأتي هذا التحرك في ظل استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على طهران، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بشأن الصراع القائم بين البلدين.