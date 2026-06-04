قوة الامتنان: كيف تتحول النعم البسيطة إلى درع ضد القلق والاكتئاب

يتناول المقال أهمية ممارسة الامتنان في خفض مستويات التوتر والقلق، مسلطًا الضوء على النعم الأساسية كالمسكن المستقر، المياه النظيفة، الطعام الآمن، العلاقات الاجتماعية، والطبيعة، مع إحصاءات عالمية تدعم الحاجة إلى تقدير هذه النعم وتحويلها إلى مصدر قوة نفسية.

في ظل الوتيرة المتسارعة التي تسود حياتنا اليوم، يزداد الضغط على الأفراد بسبب ساعات العمل المتطرفة والالتزامات العائلية المتزايدة، ما يجعل الكثيرين يغفلون عن النعم البسيطة التي تحيط بهم.

وفقاً لما نشره موقع Your Tango، يُعدّ الامتنان من أسهل وأقوى الأدوات للتخفيف من مشاعر الاكتئاب والقلق والتوتر، غير أن كثيراً منا يتجاهله رغم أهميته. لذا فإن التحوّل إلى نظرة أكثر إيجابية والتركيز على الجوانب التي نمتلكها يفتح أمامنا آفاقاً جديدة للراحة النفسية والنمو الشخصي. أحد أهم ما يمكن أن نشكر عليه هو وجود مسكن يضمن لنا الأمان والاستقرار.

إحصاءات الأمم المتحدة تُظهر أن أكثر من 1.6 مليار شخص في العالم يعيشون في ظروف سكنية غير مستقرة أو غير آمنة، مع طرد ما يقرب من 15 مليون شخص قسرًا كل عام. هذه الأرقام تذكرنا بنعمة البيت التي نأخذها كأمر مفروغ منه. كذلك، يُعاني ربع سكان العالم من نقص مياه الشرب الآمنة بحسب منظمة الصحة العالمية لعام 2025، ما يعني أن 2.1 مليار إنسان يواجهون صعوبة في الحصول على ماء صالح للشرب.

بينما في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة، لا يزال حوالي 2.2 مليون شخص يفتقرون إلى مياه جارية أو شبكة سباكة أساسية. وجود ماء نظيف متوفر يوميًا يعَدّ من أهم العوامل التي تدعم صحتنا الجسدية والنفسية. إلى جانب الاحتياجات الأساسية، تلعب العلاقات الإنسانية دوراً حيوياً في تعزيز الشعور بالرضا والسعادة. إن اللطف والرحمة والتواصل مع الآخرين يغذّيان الروح ويقللان من حدة الشعور بالوحدة.

أثبتت الأبحاث أن الدعم الاجتماعي لا يقتصر فقط على تحسين الصحة النفسية، بل قد يطيل العمر ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة. وفي هذا السياق، يُعتبر التأمل الذاتي أداة ثمينة تمكن الفرد من مراجعة أفكاره ومشاعره واختيار السلوكيات التي تعزز نموه الشخصي وتجنب الضار منها. لا يمكن إغفال أهمية الأمن الغذائي أيضاً؛ فالملايين حول العالم، بما في ذلك في دول مثل كندا والولايات المتحدة، يعانون من صعوبة الحصول على طعام صحي وآمن بسبب القيود المالية أو نقص البنية التحتية.

الامتنان لتوفر الطعام يُعدّ خطوة أولى، لكن لا ينبغي أن يُقاس نجاح الإنسان فقط بامتلاكه لهذه الموارد؛ فالمأوى والماء والطعام هي حقوق أساسية يجب أن تُؤمَّن للجميع. أخيراً، تُظهر الأبحاث أن التواصل مع الطبيعة يضيف بُعداً آخر للرفاهية. قضاء ساعتين على الأقل أسبوعيًا في الحدائق أو البحيرات أو الشواطئ ينعكس إيجاباً على الصحة الجسدية والنفسية.

ومع ذلك، يُقدّر أن 100 مليون شخص في الولايات المتحدة لا يمكنهم الوصول إلى مساحة طبيعية خلال 10 دقائق سيراً على الأقدام، ما يبرز الحاجة إلى تحسين البنية التحتية الخضراء. في النهاية، يبقى الأمل أقوى ما يملك الإنسان؛ فهو ليس شيئًا يُشترى بل شعور يُشارَك ويُزرع، ويساهم في بناء مستقبل أفضل بعيدًا عن اليأس والاكتئاب





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