قوة العراق تستعيد جرف الصخر بعد رفض حزب الله العراقي الانصياع

القوات الأمنية العراقية تفرض طوقا أمنيا على جرف الصخر بمحافظة بابل بعد إعطاء مهلة حتى 20 نوفمبر لفصائل حزب الله لتسليم السيطرة الأمنية ومنع تهريب النفط.

أعادت القوات الأمنية العراقية المتمثلة بقطعات من الشرطة الاتحادية والجيش انتشارها في محيط منطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل ، في خطوة تعكس توجهاً حازماً لاستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة التي تحولت إلى بؤرة للصراع بين سلطة الدولة والفصائل المسلحة المرتبطة بإيران. جاء هذا التدرج الأمني كجزء من المرحلة الأولى بسط السيطرة، وذلك بعد رفض تنظيم "حزب الله" العراقي الامتثال للأوامر الحكومية المباشرة بالتعاون الكامل.

تفاصيل خطة الطوق الأمني الشامل

كشفت مصادر عراقية موثوقة أن القطعات الأمنية المكلفة بتنفيذ عملية تطويق جرف الصخر تتولى حالياً تطبيق خطة عسكرية دقيقة، وقد صادق عليها رسمياً رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي. تقضي الخطة بفرض طوق أمني كامل ومحكم حول المنطقة الجغرافية المحددة، بهدف عزلها تماماً عن باقي المناطق المحيطة بها لضمان تنفيذ العملية بأقل الخسائر الممكنة.

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تنص الإجراءات الجديدة على حظر كامل للدخول إلى جرف الصخر أو الخروج منها، باستثناء استخدام السيطرات الأمنية المحددة مسبقاً من قبل القوات الحكومية. وقد أفادت مصادر حكومية وسياسية بأن الزيدي قد منح الفصيل المسلح المهلة القانونية النهائية حتى تاريخ 20 نوفمبر لتسليم المسؤولية الأمنية في المنطقة بشكل رسمي إلى القوات الحكومية، مع التلويح باتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم الالتزام.

في حين أشارت مصادر أمنية متخصصة إلى وصول تعزيزات عسكرية حديثة إلى محيط جرف الصخر، إلا أنها لم تحدد بعد الحجم الدقيق لهذه القوات أو طبيعة الوحدات العسكرية المشاركة في العملية. هذا التكتيك يعكس استعداداً عالياً لاحتواء أي محاولة مقاومة، ويضع حداً للمناطق العازلة التي كانت تستخدمها الفصائل لتجاوز رقابة الدولة.

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استهداف الاقتصاد الموازي وقيادة الفصائل

يُعد قرار رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين بارزين، على خلفية قضية تهريب النفط المستمرة في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، إجراءً استراتيجياً يتجاوز كونه مجرد تغيير إداري روتيني. يمثل هذا القرار محاولة جريئة لفتح ملف واحد من أكثر القضايا حساسية في تاريخ العلاقة الحالية بين سلطة الدولة المركزية وشبكات النفوذ المسلح والاقتصادي الموازي.

إذا كانت التهمة الظاهرة تتعلق بسحب غير قانوني للنفط من خطوط الأنابيب الحكومية، إلا أن الأبعاد الحقيقية تكشف عن إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى استعادة الجغرافيا الكاملة للمنطقة من نفوذ إيران بشكل نهائي. يأتي هذا التصعيد ضمن إطار استعادة الأمن العام ومحاربة الاقتصاد الموازي الذي يدعم البنية التحتية للحركات المسلحة خارج سلطة الدولة.

يؤكد المحللون السياسيون أن أهمية جرف الصخر تكمن في أنها لم تعد مجرد منطقة ذات خصوصية أمنية عابرة، بل تحولت إلى نموذج حي لمناطق النفوذ التي تتداخل فيها سلطة الفصائل مع مؤسسات الدولة التقليدية. منذ استعادة المنطقة من تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، بقيت خاضعة فعلياً لنفوذ فصائل مسلحة، وعلى رأسها كتائب حزب الله العراقية، مما يجعل التحقيق في عمليات التهريب محاولة مباشرة لضرب البنية الاقتصادية التي تستند إليها مراكز القوة.

التأثير الجيوسياسي والمخاوف الإيرانية

تكمن خطورة المواجهة الجارية في أن أي تحرك حكومي سريع لاستعادة السيطرة الكاملة قد يصطدم بحسابات معقدة للفصائل التي تعتبر جرف الصخر موقعاً استراتيجياً لا يمكن التخلي عنه بسهولة تحت أي ظرف. وقد نفت كتائب "حزب الله" الاتهامات الموجهة لها بشكل قاطع، مما يجعل من جرف الصخر ساحة مواجهة غير مباشرة بين مشروع بناء الدولة العراقية المستقلة وشبكات النفوذ المرتبطة بطهران.

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يعني استعادة السيطرة الحكومية على المنطقة تقليصاً كبيراً لمساحة الحركة العسكرية والاقتصادية للفصائل في تلك المنطقة الحيوية، وفتح الباب أمام إعادة ترتيب العلاقة بين الحكومة والمواطنين بشكل مباشر. خصوصاً أن بعض التشكيلات السياسية والعسكرية تمتلك نفوذاً يتجاوز بكثير حدود دورها الرسمي المحدد في القانون العراقي.

مع التطورات الجارية والمتسارعة، من غير المستبعد ترجيح أن تفضل إيران احتواء الأزمة عبر الإطار التنسيقي الرسمي بدلاً من الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة. تعبر طهران عن خشيتها من إضعاف حلفائها العراقيين محلياً وفتح جبهة داخلية إضافية وغير مرغوب فيها، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية المستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.