قيادة قوات الحدود العراقية تعلن إغلاق المعابر غير الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القائد العام، بهدف تجفيف منابع تهريب النفط وتعزيز الرقابة الأمنية.

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية رسميًا عن بدء التنفيذ الفعلي لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والتي تأمر بإغلاق كافة المعابر غير الرسمية المنتشرة على طول الحدود العراقية. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الأمن الوطني وجلب الموارد الوطنية من خلال منع التسرب غير القانوني.

إجراءات أمنية وتقنية شاملة

أكد الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، قائد قوات الحدود، أن القيادة العليا قد اتخذت إجراءات ميدانية وتقنية واسعة النطاق لضمان ضبط الحدود بشكل فعال. شملت هذه الإجراءات تفعيل أنظمة مراقبة ذكية متطورة، كما تم العمل على تطوير القدرات القتالية للقطعات العسكرية المنتشرة على طول الخطوط الحدودية.

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وأوضح السعيدي أن هذه الجهود المركزة أسفرت عن انخفاض ملحوظ في معدلات التسلل والتهريب، محققًا مستويات ضبط غير مسبوقة في تاريخ الدولة العراقية. ويعكس هذا الإنجاز نجاح الخطة الأمنية المعتمدة في سد الثغرات التي كانت تستغل سابقًا لتنفيذ عمليات غير قانونية.

التنسيق الإقليمي والدعم المشترك

تشير البيانات الصادرة إلى أن التنسيق الأمني مع دول الجوار، بما في ذلك الأردن والسعودية والكويت وإيران وسوريا، قد وصل إلى مراحل متقدمة. ساهم هذا التعاون الدولي بشكل مباشر في استقرار الوضع الداخلي وخفض معدلات التهريب عبر الحدود.

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وتتحمل قوات الحدود المسؤولية الكاملة عن شريط حدودي يمتد لمسافة 600 كيلومتر مع الجانب السوري، حيث تعمل بشكل تخصصي لضمان أمن الحرم الحدودي وحمايته من الاختراقات.

كما أوضح القائد العسكري وجود تكامل عميق في العمل الاستخباري والميداني بين قوات الحدود وتشكيلات الجيش وشرطة الحشد الشعبي وقوى شرطة المحافظات. وتعد شرطة الجمارك ركيزة أساسية في تأمين العمق الحدودي والمنافذ الرسمية، مما يضمن وحدة القرار الأمني في جميع القواطع الجغرافية الستة.

صراعات سياسية حول الصلاحيات

تأتي هذه التحركات عقب صدور أوامر من رئيس الوزراء العراقي بإغلاق المعابر غير الرسمية، بما فيها تلك الواقعة في إقليم كردستان، وتكليف وزارة النفط الاتحادية بإدارة الحقول في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى. تهدف هذه القرارات إلى وضع حد لعمليات تهريب النفط التي كشفت عنها تقارير استخباراتية حديثة.

من جانبها، أعربت حكومة إقليم كردستان عن تحفظها البالغ على هذه الإجراءات، معتبرة إياها تجاوزًا واضحًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة للإقليم في إدارة موارده.

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ورغم تأكيدها المستمر على دعم جهود مكافحة الفساد والتهريب، إلا أنها دعت إلى ضرورة حل الخلافات الحالية مع الحكومة الاتحادية عبر قنوات الحوار والتفاوض، ورفضت استخدام لغة التصعيد العسكري.