قوات تحالف تأسيس تقترب من الدمازين بسودان، فيما تسقط قوات الدعم السريع والمجموعة الشعبية مواقع استراتيجية في النيل الأزرق، مما يهدد استقرار العاصمة الإقليمية.

قوات تحالف تأسيس تقترب من الدمازين بسودان، حيث سجلت تقدماً ميدانياً ملموساً على عدة محاور قتالية في ولاية النيل الأزرق ، مما وضع العاصمة الإقليمية تحت تهديد مباشر. هذا التطور العسكري الجديد كشف عن هشاشة كبيرة في الخطوط الدفاعية للجيش السوداني، خاصة في ظل اقتراب المواجهات المسلحة من قلب المدينة، وسط تقارير موثقة عن فقدان القوات الحكومية لمواقع حيوية في محليتي باو وقيسان، واندفاع بعض الأسر المحلية نحو الهجرة واللجوء خوفاً من التصعيد المحتوم.

تفاهم عسكري بين مجموعات المقاومة المسلحة

تمثل هذه المعركة دليلاً واضحاً على عمق الانقسامات الداخلية في المشهد العسكري السوداني، حيث شكل تحالف تأسيس جبهة موحدة تضم كل من قوات الدعم السريع ، والحركة الشعبية - شمال، لمواجهة الجبهة العسكرية التقليدية. يشير هذا التحالف الاستراتيجي إلى محاولة لخلق توازنات جديدة في مناطق النفوذ، مما يجعل من الولاية منطقة ساخنة تشهد تصاميم متبادلة للسيطرة على المعابر والطرق الرئيسية التي تربط البلاد ببعضها البعض، بما في ذلك تلك التي تتصل بإثيوبيا وجنوب السودان.

تظهر التقديرات الميدانية أن المسافة الفاصلة بين جبهات القتال النشطة وعاصمة الولاية الدمازين بلغت حوالي أربعين كيلومتراً فقط، وهو رقم يقلق السلطات المحلية بشكل كبير ويضعهم في موقف دفاعي صعب. هذا القرب الجغرافي للمدن الكبرى يعني أن أي اختراق سريع أو اندفاع ميداني مفاجئ يمكن أن ينهي الدفاعات الحالية بسرعة، خاصة مع تزايد تقارير انسحاب أو تراجع بعض الوحدات الحكومية التي فشلت في استعادة زمام المبادرة في المعارك السابقة.

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انتشار القوات وتأثيراته على المحليات المجاورة

أعلن مصادر محلية وعسكرية متعددة أن قوات تحالف تأسيس سيطرت على منطقة الطاقة في محلية باو، كما دخلت مدينة الحادية عشرة في محلية قيسان، مما يوسع دائرة النفوذ المسلح بشكل كبير. وقد تم توثيق هذه التحركات بصرياً عبر مقاطع نشرها مقاتلون تابعون للتحالف، تظهر وجودهم داخل المقرات الإدارية للمحليات التي سيطروا عليها، وهو ما ينفي أي حديث عن عمليات دفاعية بحتة أو مجرد اشتباكات عشوائية.

بالإضافة إلى السيطرة الإقليمية، أعلنت القوات التابعة للتحالف عن الاستيلاء على أسلحة ثقيلة تشمل مئات الدبابات والمدرعات، ونشر مقاطع مصورة تعرض مئات الأسرى من الضباط والجنود في الجيش السوداني. من بين هؤلاء الأسرى، تم تحديد وجود مقاتلين أجانب يزعمون أنهم من جبهة تحرير تيغراي الإثيوبية، مما يضيف بُعداً إقليمياً معقداً للنزاع ويثير تساؤلات حول تدفق الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود من دول الجوار.

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تداعيات أمنية وحركة المدنيين والمغتربين

لم يتوقف القلق الأمني عند حدود ولاية النيل الأزرق، بل امتد ليشمل ولاية سنار المجاورة، حيث فرضت السلطات المحلية هناك حظراً ليلياً للتجول وفرضت قيوداً صارمة على حركة البضائع والأنشطة التجارية. يأتي هذا الإجراء تحسباً لامتداد المعارك إلى مناطق وسط السودان، في ظل تخوفات واسعة من تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة للحرب، مما يهدد بتأثير سلبي مباشر على الاستقرار الاقتصادي واللوجستي للمناطق الداخلية التي كانت تعتبر حتى وقت قريب مناطق عازلة نسبياً.

تأثير هذه التحولات العسكرية يتجاوز الجوانب القتالية، حيث بدأ النازحون في ترك بيوتهم بحثاً عن الأمان، مما يخلق أزمة إنسانية متصاعدة تتطلب تدخلاً عاجلاً منظمات الإغاثة الدولية والمحلية. وفي ظل انتشار الخوف، حاولت الجهات الحكومية المحلية تبني خطاب طمأنة للمواطنين، لكن هذا الخطاب يتناقض تماماً مع التصورات الميدانية والاستنفار العسكري الملحوظ، مما أدى إلى فقدان الثقة بين الحكومة والمجتمعات المحلية.

استنتاجات وتوقعات للمستقبل القريب

يعكس الوضع الراهن عجزاً متزايداً للجيش السوداني عن وقف تحركات قوات تحالف تأسيس على أكثر من محور في وقت واحد، مما يضع انتشار قواته في ولايات أخرى مثل كردفان والنيل الأبيض تحت ضغط متزايد. كما كشفت التقارير المحلية عن ممارسات مثيرة للجدل من قبل مسؤولين حكوميين، حيث حذروا المواطنين من مغادرة المدن وهددوا التجار بإغلاق متاجرهم رغم اقتراب جبهات القتال، وهو ما فسره السكان على محاولة لاستخدام المدنيين كدروع بشرية في المعارك.

ختاماً، تؤكد المعارك المستمرة في النيل الأزرق أن الرهان المستمر على الحسم العسكري السريع لم يعد يحظى بفرص نجاح مضمونة، بل على العكس، ينقل الحرب إلى مناطق جديدة ويضع مزيداً من المدنيين أمام خيارات النزوح القسري. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تفاعلات حادة في المناطق الحدودية، مع استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين، مما يجعل من استقرار المنطقة أمراً مشكوكاً فيه على المدى القصير، ويدعو إلى تدخل دبلوماسي عاجل لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.