قنصل الإمارات في هونغ كونغ يُكرم بعثة ألعاب القوى تحت 20 بعد الإنجازات الآسيوية

تكريم مشترك بين القنصل الإماراتي في هونغ كونغ واتحاد ألعاب القوى للبعثة الوطنية التي حققت نتائج لافتة في بطولة آسيا تحت 20 عاماً، حيث عبر القنصل عن فخره بالإنجازات وأكد أن الرياضة تحظى بدعم القيادة، كما قدّم رئيس الاتحاد درعاً تقديراً للقنصل على رعايته للبعثة.

في إطار الاهتمام المتواصل برعاية المنتخبات الوطنية وتعزيز تواجدها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، أقام الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، القنصل العام لدولة الإمارات في هونغ كونغ ، مأدبة غداء على شرف بعثة منتخب الإمارات ل ألعاب القوى تحت 20 عاماً، بعدما حققت إنجازات لافتة في بطولة آسيا الثانية والعشرين تحت 20 عاماً التي استضافتها هونغ كونغ مؤخراً.

وقد جمعت المأدبة أعضاء البعثة مع القنصل العام، مشكّلة مناسبة لتأكيد الدعم المستمر الذي تحظى به الرياضة الإماراتية وممثليها في الخارج. واستغل القنصل العام هذه المناسبة للتعبير عن فخره واعتزازه بالنتائج المتميزة التي سجلها الرياضيون الإماراتيون في البطولة، مؤكداً أن هذه النجاحات ما هي إلا انعكاس طبيعي للرعاية السخية والدعم اللامحدود الذي توفره قيادة الدولة للقطاع الرياضي، مما يسهم في رفع اسم الدولة عالياً في المحافل القارية.

كما أشار إلى أن الذي كبير أولوية الرياضة كركن أساسي من أركان التنمية الشاملة، وأن دعم الأجيال الرياضية الشابة يعد استثماراً في مستقبل البلاد وتأثيرها الإيجابي على الساحة الدولية. من جانبه، قدّم اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، درعاً تذكارية للشخصية الكريمة للشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، تكريماً وتقديراً للدور البارز الذي قام به في رعاية البعثة وتسهيل شؤونها خلال فترة وجودها في هونغ كونغ، وحرصه المستمر على توفير كل ما يلزم لتمكين الفريق من التركيز على المنافسة وتحقيق النتائج المرجوة.

وأكد رئيس الاتحاد أن هذه المبادرة aren't مجرد شكر عابر، بل تعبير صادق عن الامتنان لمواقف القنصل العام المشرفة، والتي تجسد العلاقة الوثيقة بين المؤسسات الرياضية والممثليات الدبلوماسية للدولة في الخارج. كما أشاد اللواء الدكتور المر بالروح العالية والانضباط الذي تحلى به أفراد البعثة، مؤكداً أن النتائج التي تحققت في البطولة الآسيوية تعكس نجاح الاستراتيجية التي يتبعها الاتحاد في اكتشاف المواهب وتطويرها، وإعداد جيل واعد من الرياضيين قادر على مواصلة الإنجازات ورفع العلم الإماراتي في مختلف المحافل، سواء على المستوى الآسيوي أو العالمي.

وشدد رئيس اتحاد ألعاب القوى على أن نجاح البعثة في هونغ كونغ لم يكن مجرد حظوظ عابرة، بل هو نتاج عمل دؤوب وتخطيط مدروس، بدءاً من الاختيارات الدقيقة للاعبين واللاعبات، ومروراً بالبرامج الإعدادية المتطورة، ووصولاً إلى الاهتمام بالجانب المعنوي والنفسي للفريق، وهو ما يظهر في Roles التي قام بها القنصل العام في تقديم الدعم اللازم. وأضاف أن الاتحاد يسعى دائماً إلى التعاون مع جميع الجهات المعنية، سواء داخل الدولة أو في الخارج، لتوفير بيئة محفزة للرياضيين، وخاصة الفئات العمرية المختلفة، لأن استثمار الشباب هو استثمار في مستقبل الرياضة الوطنية.

كما عبر عن ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين الصغار على مواصلة التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضيف إلى الرصيد الرياضي للإمارات، مبيناً أن هذه البطولة شكلت فرصة ثمينة لاكتساب الخبرة والتصدي لأفضل اللاعبين الآسيويين في نفس الفئة العمرية، مما سيكون له أثر إيجابي على تطورهم الفردي والجماعي في المراحل المقبلة. واختتم بالتأكيد على أن الرياضة الإماراتية تمضي قدماً بخطى ثابتة نحو التميز، مدعومة برؤية قيادية واضحة وإرادة وطنية قوية





