قمّة المعرفة 2026: المعرفة: تخطّي الأزمات في عالم متغيّر

تأتي القمة هذا العام في مرحلة تشهد العالم فيها تحولات متسارعة على مختلف الصعد الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية ما يستدعي تبني نماذج جديدة قائمة على المعرفة قادرة على التعامل مع الأزمات وتحويلها إلى فرص للنمو المستدام. توفر القمَّة منصة معرفية متقدمة تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم بهدف تبادل الرؤى وصياغة حلول عملية تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة. وتسلط الضوء على تجربة دبي ودولة الإمارات بوصفها نموذجاً عالمياً متقدماً في توظيف المعرفة لإدارة الأزمات واستباقها استناداً إلى تطبيق سياسات مرنة ورؤى مستقبلية تواكب التغيرات السريعة. وتبرز القمة دور المنظومة المتكاملة التي تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسَّسات الأكاديمية والشباب بما يعزز تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق تدعم استدامة التنمية وتلبي متطلبات المستقبل.

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تنظيم النسخة الحادية عشرة من 'قمّة المعرفة' يومي 17 و18 نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار 'المعرفة: تخطّي الأزمات في عالم متغيّر'.

