تجمع قمة شنجن unprecedented بين ترامب وشي وبوتين في حدث دبلوماسي فريد يستحضر ذكرى يالطا 1945، حيث تتصاعد المخاوف الأوروبية من إعادة تقسيم مناطق النفوذ العالمي دون اعتبارات للقارة العجوز.

تتحول الأنظار بشكل حاد ومستمر إلى مدينة شنجن الصينية في الموعد المحدد لعقد أول قمة ثلاثية في التاريخ تجمع على طاولة واحدة قادة القوى العظمى الثلاث: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والرئيس الصيني شي جين بينغ ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا الحدث الدبلوماسي غير المسبق ليس مجرد اجتماع عادي، بل هو إعادة إحياء جذرية لمقارنات تاريخية عميقة مع مؤتمر يالطا الذي عقد في عام 1945 على شبه جزيرة القرم، حيث رسم فرانكلين روزفلت ونستون تشرشل ويوسف ستالين ملامح النظام الدولي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية.

آليات القمة ومخاوف الاستبعاد الأوروبي

يهدف هذا الاجتماع الثلاثي التاريخي إلى استكشاف آليات جديدة للتعاون الدولي، ورغم عدم وجود تلميحات رسمية في الأجندة المعلنة حول تقسيم النفوذ العالمي بين القوى الثلاث، فإن ردود الفعل السلبية تسارعت في الأوساط السياسية الأوروبية. يشعر المسؤولون الأوروبيون بقلق متزايد نتيجة الاستبعاد الصريح للقارة من هذه المحادثات الحيوية، وهي خطوة تذكرهم بممارسات مطلع عام 1945 التي حسمت مصير أوروبا دون استشارة حقيقية لأصحاب المصالح المباشرة.

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لقد حذر الرئيس الفنلندي بشكل صريح وجريء من أن القادة الأوروبيين يحتاجون إلى اتخاذ مسار مباشر في التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلاً من التكليف غير المسؤول لإدارة أمريكية قد تنحاز نحو منطق تقسيم القارة إلى مناطق نفوذ عسكرية وسياسية منفصلة. هذا التحذير يعكس إدراكاً عميقاً للمخاطر الجيوسياسية التي قد تنتج عن أي ترتيبات ثنائية أو ثلاثية يتم التفاوض عليها بعيداً عن الإطار الأوروبي المتعارف عليه.

أكد الرئيس الفنلندي أن أوروبا الآن تقف عند مفترق طرق مصيري، حيث يتعين عليها اختيار بين تكرار سيناريو اتفاق يالطا لعام 1945 الذي وضع وسط وشرق أوروبا تحت الفلك السوفييتي، أو العودة إلى مبادئ اتفاقات هلسنكي لعام 1975 التي ساهمت بشكل فعال في تخفيف حدة التوترات بين الشرق والغرب وتعزيز سيادة الدول وسلامة أراضيها وحقوق الإنسان الأساسية.

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مواقف صانعي القرار والمنافسات الاستراتيجية

عندما تم توجيه سؤال مباشر إلى الرئيس الفنلندي حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تنتمي إلى معسكر يالطا القديم، أجاب ستوب بتوتر واضح قائلاً إنه يأمل ألا تكون كذلك، مشيراً إلى عدم القدرة على التنبؤ الدقيق باتجاهات السياسة الأمريكية الحالية في ظل إدارة ترامب. وأضاف أن الولايات المتحدة تميل الآن بشكل أكبر نحو معسكر يالطا، لكن من المرجح أن تتحول مستقبلاً نحو معسكر هلسنكي، مما يستدعي ضرورة مواصلة الحوار المفتوح والمباشر لتجنب الانزلاق نحو صراعات غير محسوبة العواقب.

لم تقتصر التحذيرات على المتحدثين الفنلنديين، إذ دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال الأسبوع الماضي الإدارة الأمريكية إلى الحذر الشديد وتجنب إحداث أي مفاجآت دبلوماسية ضارة خلال قمة شنجن، مما يعكس توحيد الصفوف الأوروبي تجاه المخاطر المحتملة. وفي الوقت نفسه، استحضر وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي تجربة مؤتمر يالطا التاريخية، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقية أقرت الهيمنة السوفييتية المطلقة على المناطق التي كان الجيش الأحمر يسيطر عليها عسكرياً آنذاك.

أوضح سيكورسكي أن بوتين يسعى اليوم بنفس المنطق الاستعماري إلى الحصول على أراضٍ أوكرانية لم يتمكن من احتلالها بالكامل ميدانياً، مما يجعل أي مفاوضات تستبعد الرؤية الأوروبية والأوكرانية أمراً مستحيلاً من الناحية الأخلاقية والسياسية. هذه المواقف المتشددة من قبل دول مثل بولندا وألمانيا تعكس يقيناً متزايداً بأن أي حل سري للوضع في أوكرانيا لن يحظى بشرعية دولية أو أوروبية، وأن استبعاد كييف من أي جدول أعمال سيزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي.

تأثيرات شنجن الواقعية والمستقبل المزمج

تشير تحليلات مستفيضة من صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن مخاوف أوروبا من تكرار سيناريو يالطا الجديدة قد تهدأ تدريجياً بفعل المواقف الصينية التي تبدو أقل حماساً تجاه فكرة تقاسم العالم بين القوى الثلاث الكبرى بشكل مباشر. أفاد شخص مطلع على التحضيرات الدقيقة للقمة بأن الصين وروسيا والولايات المتحدة قد قررن عدم الاتفاق مسبقاً على جدول أعمال مفصل، وهي خطوة غير معتادة من جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ كمضيف، الذي يصر عادة في محادثاته مع القادة الأجانب على أن تكون كل التفاصيل معدّة بدقة وفق سيناريو محدد ومحكم.

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يهدف شي جين بينغ من خلال هذه الاستراتيجية المرنة إلى إبراز علاقاته الشخصية مع ترامب وبوتين، لكنه في الوقت نفسه يسعى بذكاء استراتيجي إلى تجنب أي مقارنات غير مفيدة مع مؤتمر يالطا لعام 1945 الذي استبعد الصين رغم دورها المحوري والمهم في محاربة اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. هذا التوازن الدقيق يظهر رغبة بكين في الظهور كطرف فاعل ومؤثر دون تحمل أعباء القرارات المصيرية المتعلقة بصراعات أخرى قد تكون بعيدة عن أولوياتها الوطنية المباشرة.

ينطوي هذا الاجتماع الثلاثي على مخاطر جيوسياسية كبيرة بالنسبة لصين، إذ قد يؤدي إلى ربطها بشكل غير مباشر بالصراعات الدائرة في أوكرانيا وإيران، في وقت تسعى فيه بكين بنشاط إلى الابتعاد عن الأدوار المحورية في مفاوضات السلام التي لا تخدم مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية بشكل مباشر. لم تخف موسكو رغبتها الرسمية في إقامة نظام جيوسياسي جديد يعكس أهدافها في أوروبا، لكن شخصاً مقرباً من الكرملين أشار إلى أن إحجام الصين عن الاضطلاع بدور مباشر في عملية السلام الأوكرانية يعني أن القادة الثلاثة من غير المرجح أن يناقشوا هذه القضية الحساسة بالتفاصيل.

يرى الكاتب جديدون راخمان في صحيفة فاينانشال تايمز أن المقارنات الجاهزة بين الزمنين، يالطا 1945 وشنجن الحالية، مضللة إلى حد كبير ولا تعكس تعقيدات الواقع المعاصر. في يالطا، اجتمع تشرشل وروزفلت وستالين في خضم حرب عالمية كانت تعيد تشكيل النظام الدولي بشكل جذري، وكانت القوات البريطانية والأمريكية قد شقت طريقها بالفعل إلى داخل ألمانيا، فيما كان الجيش الروسي على بُعد أقل من ثلاثة أشهر من دخول برلين العاصمة.

كانت الولايات المتحدة في ذلك العام على بُعد ستة أشهر فقط من إلقاء أول قنبلة ذرية، وهو ما منحها هيمنة مطلقة وغير مسبوقة. في المقابل، يبدو الثلاثة الكبار اليوم، حسب تعبير راخمان، أقل قدرة بكثير على فرض إرادتهم على العالم وحسم تحدياتهم الرئيسية، مما يجعل نتائج قمة شنجن احتمالات مفتوحة تعتمد على التوازنات المتغيرة أكثر من كونها قرارات حاسمة تفرض واقعاً جديداً فوراً.