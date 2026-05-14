قمة دبلوماسية في لندن بين الشيخ عبدالله بن زايد وديفيد لامي لبحث الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات الإيرانية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع ديفيد لامي تداعيات الهجمات الإيرانية على الإمارات، وسبل حماية الملاحة الدولية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وبريطانيا.

شهدت العاصمة البريطانية لندن لقاءً رفيع المستوى جمع بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وديفيد لامي، نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني، في إطار زيارة عمل رسمية قام بها سموه إلى المملكة المتحدة بهدف تعزيز أواصر التعاون الثنائي ومناقشة القضايا الراهنة التي تؤثر على الاستقرار العالمي والإقليمي.

وقد اتسم اللقاء بالشفافية والعمق في طرح الملفات الشائكة، حيث تصدرت أجندة المباحثات تطورات الأوضاع المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على التداعيات الخطيرة والآثار المترتبة على الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت بشكل مباشر مواقع ومنشآت مدنية حيوية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر استخدام تقنيات عسكرية متطورة شملت الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما يعكس تصعيداً غير مبرر يهدد السكينة العامة وأمن المدنيين. وفي سياق هذا اللقاء، جدد ديفيد لامي تأكيده القاطع على تضامن المملكة المتحدة الكامل واللامشروط مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة هذه التهديدات، معرباً عن إدانة بلاده الشديدة لهذه الهجمات الإرهابية التي وصفها بأنها انتهاك صارخ وواضح لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتي تكفل حماية سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأوضح الجانب البريطاني أن مثل هذه التصرفات لا تمثل تهديداً للدولة المستهدفة فحسب، بل هي تقويض صريح لأسس الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، وتحدٍ سافر للمجتمع الدولي الذي يسعى لنشر السلام والوئام. من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن خالص شكره وتقديره للموقف البريطاني الداعم والمسؤول، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة الإمارات، بفضل رؤيتها القيادية وتدابيرها الأمنية المتقدمة، قد تمكنت من ضمان سلامة جميع المقيمين والزائرين على أراضيها، مشدداً على أن الدولة تظل ملتزمة بنهج التسامح والتعايش رغم كل التحديات الخارجية التي تحاول زعزعة استقرارها.

كما انتقل الجانبان في نقاشاتهما إلى تحليل الانعكاسات الجيوسياسية والاقتصادية الخطيرة لهذه الاعتداءات الإيرانية، حيث تم تسليط الضوء على التهديد المباشر الذي تشكله هذه الأعمال على أمن الملاحة البحرية الدولية في ممرات مائية استراتيجية، وهو الأمر الذي ينعكس سلباً وبشكل فوري على إمدادات الطاقة العالمية واستقرار الأسواق المالية والاقتصاد العالمي ككل. وأشار سموه إلى أن أي اضطراب في هذه الممرات الحيوية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مما يفاقم من الأزمات الاقتصادية العالمية.

ومن هنا، شدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد على الضرورة القصوى لتعزيز آليات التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الأمنية لحماية الممرات البحرية وصون حرية التجارة العالمية من أي تدخلات عدائية أو أعمال تخريبية، لضمان تدفق السلع والطاقة بسلاسة ودون عوائق. وعلاوة على ذلك، استعرض الوزيران أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال القنوات الدبلوماسية والقانونية لتحقيق سلام مستدام وشامل في المنطقة، بما يلبي تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار الاقتصادي بعيداً عن صراعات المحاور والتوترات العسكرية.

وفي ختام اللقاء، بحث الجانبان آفاق تطوير العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ومسارات التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والأمن، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من رفاهية ورخاء الشعبين الصديقين. وقد حضر هذا الاجتماع الهام كل من وزير دولة لانا زكي نسيبة، ووزير دولة سعيد مبارك الهاجري، وسفير الدولة لدى المملكة المتحدة منصور بالهول، مما يعكس أهمية التمثيل الدبلوماسي رفيع المستوى في إدارة هذه الملفات الحساسة وتنسيق المواقف المشتركة لضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للمنطقة والعالم





الإمارات بريطانيا الأمن الإقليمي الملاحة البحرية القانون الدولي

