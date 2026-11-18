تناقش قمة دبي للمكتبات والنشر تحديات فائض المعرفة وتأثير الذكاء الاصطناعي على الثقة، في حدث يستهدف حماية الحقيقة الثقافية والعلمية.

تواجه البشرية تحولاً جذرياً في علاقتها بالمعرفة، حيث انتقلت من مرحلة ندرة المعلومات إلى حالة نادرة من الفائض المعرفي، مما جعل السؤال الجوهري ليس حول كيفية الوصول إلى المعلومة، بل حول آليات التحقق من صحتها وموثوقيتها. في ظل قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على إنتاج آلاف الصفحات والمحتويات التحليلية في دقائق معدودة، أصبحت الحقيقة نفسها تخضع لاختبار غير مسبوق، مما حول الثقة إلى مورد استراتيجي بالغ الأهمية.

تحول النموذج المعرفي عبر الذكاء الاصطناعي

لقد نقلت الثورة الرقمية البشرية إلى مرحلة جديدة في علاقة الإنسان بالمعلومات، حيث لم تعد عملية إنتاج المعرفة حكراً على المؤسسات العلمية والإعلامية التقليدية، ولم يعد الوصول إليها يتطلب امتلاك أدوات معقدة أو خبرات متخصصة عميقة. هذه التغيرات الديموغرافية والتكنولوجية في سوق المعرفة تساهم في إعادة تشكيل المشهد المعرفي العالمي بشكل كامل.

Also read الاحتفاء بذكرى خمسين عاماً في الإمارات بين الابتكار والهوية

مع ذلك، تحمل هذه الثورة المعرفية مفارقة كبيرة ومقلقة، حيث كلما اتسعت دائرة إنتاج المعلومات الرقمية، ازدادت صعوبة التحقق من دقتها، وكلما أصبحت المعرفة أكثر سهولة وانتشاراً، أصبح التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة أكثر تعقيداً وصعوبة.

الذكاء الاصطناعي وتشكيل المصداقية الثقافية

تتجاوز القضية في هذا السياق حدود التطور التقني البحت، لتصبح قضية حضارية وأخلاقية عميقة، فالذكاء الاصطناعي لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يشارك بشكل فعّال في تشكيلها وترتيبها وتفسيرها، وقد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأخطاء البشرية في صورة تبدو علمية ومقنعة للعين.

Advertisement

ومن هذا المنطلق، تكتسب قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر، التي انعقدت تحت شعار "هندسة الثقة"، أهمية تتجاوز قطاعي المكتبات والنشر التقليديين، لأننا نطرح سؤالاً يمس مستقبل المجتمعات وهو كيفية بناء منظومة معرفية تستطيع مواكبة التكنولوجيا المتسارعة دون أن تفقد مصداقيتها وهويتها.

المكتبات والجامعات في خط الدفاع الأول

لم تعد المكتبات والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الإعلامية مجرد أوعية سلبية لحفظ المعلومات، بل أصبحت خطوط الدفاع الأولى عن الذاكرة الإنسانية، والحقيقة العلمية والتنوع الثقافي الذي يميز كل حضارة عن الأخرى. تتضاعف هذه المسؤولية عندما يتعلق الأمر باللغة العربية، إذ لا يكفي أن تكون حاضرة في التطبيقات الذكية، بل يجب أن تكون حاضرة بمعارفها وتاريخها وتنوعها الثقافي.

إن الغاية من ذلك هي منع تحول التكنولوجيا إلى وسيلة لإعادة إنتاج المعرفة وفق منظور واحد أو ثقافة مهيمنة، فالعلم وحده لا يكفي دون ضمان مصداقية مصدره. المعرفة تمنح الإنسان القوة، لكن الثقة تمنحه القدرة على استخدام هذه القوة دون أن تتحول إلى أداة للتضليل أو الهيمنة.

المسؤولية الأخلاقية والتطور الحضاري المستقبلي

أصبح التحدي الحقيقي أمام الحضارة المعاصرة هو أن تجعل التقدم التكنولوجي تقدماً إنسانياً أيضاً، لأن الآلة تستطيع أن تنتج إجابة، لكنها لا تستطيع وحدها أن تتحمل مسؤولية الحقيقة أو المسؤولية الأخلاقية المرافقة لها.

Advertisement

في عالم تتكاثر فيه الإجابات الرقمية بوتيرة سريعة، قد تصبح الثقة هي أندر ما نملك، وأغلى ما ينبغي أن نحافظ عليه، وهذا ما يستدعي تعاوناً دولياً بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان استدامة المعلومات.