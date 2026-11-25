انطلقت قمة المعرفة 2026 في دبي تحت شعار تخطي الأزمات، حيث تصدرت الإمارات عربياً في مؤشر المعرفة العالمي، مع تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر المستقبلية.

انطلقت فعاليات قمة المعرفة 2026 في دبي ، لتؤكد تحول المعرفة من مجرد رصيد فكري إلى أداة استراتيجية لإدارة الأزمات العالمية. تأتي هذه القمة في ظل تداخل الأزمات الجيوسياسية والمناخية والاقتصادية، مما يجعل القدرة على استشراف المستقبل شرطاً بقاء للدول. وتعكس المبادرة الإماراتية إدراكاً مبكراً بأن الموارد الاقتصادية وحدها لا تكفي لضمان الاستقرار في نظام دولي متغير.

تصدر الإمارات لمؤشر المعرفة العالمي 2026

أصدرت قمة المعرفة نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، الذي شمل تقييم أداء 195 دولة حول العالم. وجاءت دولة الإمارات في الصدارة عربياً في هذا المؤشر، مما يؤكد نجاح الاستثمار المستدام في التعليم والبحث العلمي والابتكار. يسلط هذا المركز الرفيع الضوء على قوة البنية الرقمية للدولة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات التنموية المتسارعة.

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المعرفة كآلية للأمن الاستباقي والحكم

لا تقتصر رؤية القمة على الجانب الأكاديمي، بل تركز على ربط المعرفة بقضايا عملية تهم الحكومات والمجتمعات. تشمل الأولويات جاهزية المؤسسات لمواجهة الأزمات، والأمن الاستباقي، وإدارة المعلومات بدقة، ومكافحة التضليل الإعلامي. كما يتم بحث سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات، مما يعزز الانتقال من تراكم المعلومات إلى القدرة على التحليل والتصرف الفعّال.

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تكريم الإبداع البشري وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم

في إطار تعزيز قيمة الاستثمار في الإنسان، تم تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. يأتي هذا التكريم لإبراز الإسهامات العلمية والمؤسسية التي تخدم الإنسانية، ويؤكد أن العقول المبدعة هي الرهان الحقيقي للمستقبل. تعزز هذه الخطوة من مكانة دبي كمركز عالمي للاعتراف بالمواهب وتشجيع الابتكار المؤسسي.

المعرفة بنية أساسية للسيادة والتنمية المستدامة

تؤكد القمة أن الدول لا تُقاس بثرواتها المادية فحسب، بقدر ما تقاس بقدرتها على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى سياسات حكيمة. إن المعرفة بنية أساسية للأمن والتنمية والسيادة، وليست ترفاً في الأوقات المستقرة أو استجابة مؤقتة للأزمات. الرهان الاستراتيجي يكمن في امتلاك القدرة على إنتاج المعرفة وتداولها وتوظيفها لبناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة تحديات الغد.