قمة آسيان ومانيلا: ترامب وشي يبحثان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد

انطلقت أعمال القمة الـ49 لرابطة آسيان في مانيلا برئاس الفلبين، حيث يركز القادة على أمن الطاقة والأمن الغذائي والتعاون الرقمي في ظل التنافس الأمريكي الصيني.

انطلقت أعمال القمة الـ49 لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة الفلبين ية مانيلا، يوم الأحد، وتستمر فعاليات هذا الاجتماع الاستراتيجي حتى 17 نوفمبر الجاري. تأتي هذه القمة تحت الريادة الفلبين ية وبشعار "نرسم مستقبلنا معا"، في مرحلة تشهد فيها المنطقة ضغوطا متزايدة بسبب اضطرابات أسواق الطاقة والأزمات الجيوسياسية العالمية.

مناقشات أمن الطاقة والأمن الغذائي الإقليمي

تركز أجندة هذه القمة بشكل كبير على ملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، حيث تسعى دول الرابطة إلى تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية المتنوعة. تتصدر قضايا التلوث بالضباب الدخاني والجريمة العابرة للحدود جدول المناقشات الرسمية، إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

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وتستهدف دول "آسيان" تطوير شبكات الربط الكهربائي الإقليمية ورفع كفاءة اقتصاداتها في التعامل مع تقلبات الإمدادات العالمية. يأتي ذلك في ظل اعتماد المنطقة بدرجات متفاوتة على واردات الطاقة والمواد الأولية، مما يجعل أي اضطراب في هذه القطاعات يؤثر مباشرة على تكاليف التصنيع والنقل ومستويات الأسعار.

ترامب وشي جين بينغ وسلاسل الإمداد الحرجة

تكتسب القمة أهمية خاصة في ظل اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مانيلا يوم الثلاثاء، حيث سيشارك في اجتماعات مع قادة الرابطة وكذلك اجتماعات مجموعة "كواد" التي تضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا. تأتي هذه التحركات قبل الموعد المنتظر للقاء ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت تظل فيه سلاسل الإمداد في صلب الحسابات الاستراتيجية.

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لا تزال الولايات المتحدة تواجه صعوبات كبيرة في تقليص اعتمادها على الصين في مجالات المعادن الحيوية ومكونات الصناعات المتقدمة. على الرغم من ضخ مليارات الدولارات في مشروعات التعدين المحلية، فإن الاعتماد على الإمدادات الصينية للمغناطيسات والمركبات الكيميائية يحد من هامش المناورة الأمريكية في المفاوضات التجارية مع بكين.

الفجوة التصنيعية والتحديات الاقتصادية المستقبلية

تكشف البيانات عن فجوة تصنيعية واسعة بين البلدين؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية الأمريكية من مغناطيسات النيوديميوم والحديد والبورون نحو 4500 طن متري سنويا في 2025، بينما بلغت 210 آلاف طن في الصين. هذا التفوق الصيني يمتد ليشمل عمليات التكرير والمعالجة، مما يضع ملفات الإمداد في قلب المفاوضات التجارية المتوقعة بين ترامب وشي.

يتطلع الطرفان إلى تمديد الهدنة التجارية القائمة التي من المقرر أن تنتهي في يناير المقبل، والتي تتضمن إعفاءات من قيود التصدير المتعلقة بالمعادن الحيوية. تواجه مساعي واشنطن لبناء سلسلة إمداد محلية تحديات زمنية وصناعية كبيرة، إذ قد يمتد الجدول الزمني لبعض المشروعات إلى ما بعد عام 2030.