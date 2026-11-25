هيئة المعرفة في دبي ومؤسسة آي دي بي تعقدان قمة التعليم 2026 لتعزيز جيل المستقبل وفق استراتيجية دبي 2033، مع التركيز على الابتعاث الجامعي العالمي والتوجيه الأكاديمي.

نظّمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بالتعاون مع مؤسسة آي دي بي للتعليم ، الدورة السابعة من قمة التعليم 2026 ، وذلك بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية والخبراء التربويين والمرشدين الأكاديميين. وقد هدفت القمة التي عقدت تحت شعار بناء جيل المستقبل إلى مناقشة دور التعليم الأساسي في إعداد الأجيال الجديدة لمواجهة المتغيرات المستقبلية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033. وتركز هذه المبادرة على رفع جاهزية الطلبة للمستقبل وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية بشأن مساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.

محاور القمة لتعزيز التكيف والمهارات المستقبلية

ركزت قمة التعليم التي نظمها المشاركون على تعزيز قدرة الطلبة على التكيف مع المتغيرات السريعة، ورفع جاهزيتهم للمستقبل عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات والثقة اللازمة لاستكشاف الفرص المستقبلية والاستفادة منها. وقد ناقش الحضور سبل تعزيز التعاون بين المدارس والمرشدين الأكاديميين والجهات الحكومية والقطاعات المهنية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل. واستعرض المشاركون خلال جلسة تفاعلية الفرص التي يوفرها برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين، بهدف التحاقهم بجامعات عالمية مرموقة وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

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بيانات برنامج حمدان بن محمد للابتعاث

يدعم برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي عددًا محددًا من 271 طالباً وطالبة، موزعين على حوالي 55 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، بما فيها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً. كما يدرس 149 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعاتٍ مُصنَّفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، ويتم اختيار المتقدمين بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية والتصنيف الدولي للجامعة ومدى مواءمة التخصص لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

متطلبات سوق العمل والقطاعات الواعدة

قدمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية جلسة تفاعلية تناولت المتغيرات في سوق العمل والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، وسلطت الضوء على تطورات اقتصاد دبي وأهمية إعداد الأجيال الجديدة للاستفادة من الفرص المهنية في القطاعات الواعدة. وتناولت الجلسات وورش العمل مقومات جاهزية الطلبة للمستقبل، وما يحتاجون إليه من معارف ومهارات وقدرات ذهنية تمكّنهم من النجاح في عالم متغير، فضلاً عن دور المدارس والمرشدين الأكاديميين في تعزيز قدرة الطلبة على التكيف.

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أدوار فاطمة إبراهيم بالرهيف في التوجيه الأكاديمي

قالت فاطمة إبراهيم بالرهيف، المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام في الهيئة، إن إعداد أجيال المستقبل يتطلب تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على التكيف مع المتغيرات، بما يمكّنهم من استكشاف مختلف المسارات التعليمية والمهنية. وأوضحت أن ذلك يبدأ بمساعدة كل طالب على اكتشاف نقاط قوته منذ المراحل الدراسية الأولى، وأن المرشدين الأكاديميين يؤدون دوراً محورياً من خلال تعزيز التواصل بين الطلبة والتربويين والجامعات والقطاعات المهنية. وأشارت إلى أن الهيئة تسعى لإتاحة الفرص لكل متعلم في دبي وتوفير التوجيه والخبرات اللازمة لتمكينه من اتخاذ قرارات واعية.

رؤية الدكتورة آمنة المازمي لاستراتيجية التعليم

أكدت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة، أن تمكين الطلبة من رسم مساراتهم التعليمية والمهنية بما يتوافق مع قدراتهم واهتماماتهم وطموحاتهم يأتي في صدارة أولويات الهيئة، في إطار استراتيجية التعليم في دبي 2033. وأضافت أن هيئة المعرفة عملت على تطوير منظومة متكاملة للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية، لتكون مرجعاً شاملاً يحدد توقعات واضحة ويدعم المؤسسات التعليمية في تقديم خدمات إرشاد عالية الجودة منذ السنوات الدراسية الأولى وحتى التخرج. كما ثمّنت جهود مؤسسة آي دي بي للتعليم في دعم الطلبة وتمكينهم من استكشاف الفرص التعليمية والمهنية المتاحة أمامهم بما يواكب متغيرات سوق العمل.