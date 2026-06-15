قفزة أسواق وول ستريت بعد الاتفاق الأمريكي‑الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز

أسهم الولايات المتحدة تسجل ارتفاعات تاريخية بدعم من اتفاق مبدئي مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، ترتفع مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك، وتنخفض أسعار النفط، بينما تستمر سبيس إكس في جذب المستثمرين قبل بيانات الاقتصاد الأمريكي واجتماع الفدرالي.

شهدت بورصات الولايات المتحدة انطلاقةً قويةً في أولى تعاملات يوم الاثنين، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بأرقام قياسية بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لإنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز .

هذا الإنجاز السياسي أطلق دفعةً من التفاؤل بين المستثمرين، مما أدى إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق المالية وتوسيع الفجوة بين الأسهم والسندات. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 566 نقطة، مسجلاً زيادة بنسبة 1.16٪، بينما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 صعوداً بنسبة 1.55٪، وتفوّق مؤشر ناسداك المركب بارتفاع قياسي بلغ 2.47٪ مدفوعاً بأداء أسهم التكنولوجيا والشركات النامية.

جاء هذا الارتفاع في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران قد أصبح نهائياً، ومؤكدًا أن مذكرات التفاهم ستوقع في سويسرا يوم الجمعة بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ما عزز آمال المستثمرين في استقرار أسواق الطاقة العالمية. أدى الإعلان عن فتح مضيق هرمز إلى تراجع حاد في أسعار النفط، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5٪ ليتداول قرب مستوى 80 دولاراً للبرميل.

هذا الانخفاض خفّف الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي وأسهم في تخفيف المخاوف المتعلقة بتكاليف الطاقة، مما سمح للمستثمرين بالتركيز على فرص النمو في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة. في الوقت نفسه، استمرت شركة سبيس إكس في جذب الانتباه، حيث ارتفع سهمها بنحو 6٪ بعد تحقيق ارتفاع سابِقٍ بأكثر من 19٪ في جلسة الجمعة الماضية، لتتجاوز قيمتها السوقية أكثر من تريليونين دولار.

يرى المحللون أن نجاح الطرح العام الأولي لهذه الشركة يعكس رغبة المستثمرين المتزايدة في الاستفادة من الابتكار التكنولوجي وتطبيقاته المستقبلية، ما يضيف زخماً إضافياً إلى الزخم الإيجابي في الأسواق الأمريكية التي سجلت سلسلة من المكاسب المتواصلة على مدار الأسابيع الأخيرة. تتجه الأنظار الآن إلى البيانات الاقتصادية القادمة، حيث سيُعلن عن مبيعات التجزئة وإحصاءات سوق الإسكان في الولايات المتحدة، إلى جانب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنتظر.

يترقب المتداولون قرارات الفدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات واسعة النطاق بإبقاءها على مستوى ثابت في ظل توقعات بحدوث استقرار في السياسات النقدية خلال النصف الثاني من العام. في ظل هذه الأجواء، يظل المستثمرون يراقبون أي مؤشرات قد تغير مسار السياسة النقدية أو تعيد تشكيل توقعات النمو الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى تحولات جديدة في توجهات الأسواق المالية العالمية





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