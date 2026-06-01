قفزة سوفت بنك 10% تدفع نيكاي لتجاوز 67 ألف نقطة وتتفوق على تويوتا في القيمة السوقية

ارتفاع أسهم سوفت بنك اليابانية يدفع مؤشر نيكاي لتجاوز حاجز 67 ألف نقطة لأول مرة، متفوقاً على تويوتا في القيمة السوقية، مع تعزيز استثمارات الشركة في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا.

شهدت أسواق الأسهم اليابانية اليوم تحركات غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك اليابانية بأكثر من عشرة بالمئة، لتقنع مؤشر نيكاي بعبور حاجز الستة والسبعين ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.

بلغ المؤشر 67231.28 نقطة، مدفوعاً بارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما تراجعت أسهم تويوتا موتور بنسبة 4.8 بالمئة لتفقد صدارة القيمة السوقية في اليابان. القيمة السوقية لسوفت بنك تقف الآن عند حوالي 47.2 تريليون ين، أي ما يعادل 296 مليار دولار، متفوقة على تويوتا التي تراجعت إلى حوالي 45.7 تريليون ين.

يأتي هذا الارتفاع في ظل إعلان سوفت بنك عن التزامها بالاستثمار حوالي 75 مليار يورو على مدى خمس سنوات لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا، خطوة تعكس استراتيجيتها المتزايدة لتوسيع حضورها في قطاع التقنية المتقدمة. من جانب آخر، أظهر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تراجعاً طفيفاً قدره 0.2 بالمئة، ما أبرز الفجوة بين أداء أسهم التكنولوجيا وأداء باقي القطاعات في السوق اليابانية.

وعلى الرغم من أن كلا المؤشرين سجلا أعلى مستوياتهما على الإطلاق يوم الجمعة، فقد كان ذلك نتيجة لتفاؤل المستثمرين بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لحل الصراع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، بدأت الأسبوع الجديد مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران حول قضايا إقليمية حساسة، ما قد يؤثر سلباً على مسارات النمو في أسواق الطاقة والسلع.

أكدت المحللة ماكي ساوادا من شركة نومورا سيكيوريتيز أن الطلب المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي سيعزز الاستثمار في الأسهم المرتبطة بهذه التقنية، مشيرة إلى أن الشركات التي كانت في السابق متأخرة عن الركب بدأت تجذب اهتمام المستثمرين. ومن بين هذه الشركات، تبرز موراتا كمصنّع للمكونات الإلكترونية المستفيد من هذا الاتجاه.

في سياق متصل، ارتفع ثمانية مؤشرات فرعية من أصل 33 في بورصة طوكيو، على رأسها مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي قفز بنسبة 4.3 بالمئة، بينما كان قطاع السيارات من الأسوأ أداءً بتراجع 4.2 بالمئة. ورغم الانتعاش في بعض قطاعات التكنولوجيا، لم تشهد جميع أسهم الرقائق الإلكترونية ارتفاعاً، إذ تراجعت أسهم شركة أدفانتست بنسبة 2.2 بالمئة وأسهم فوجيكورا بنسبة 3.6 بالمئة





