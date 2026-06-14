قطر تحقق تعادلاً تاريخياً 1-1 مع سويسرا في كأس العالم 2026 بفضل هدف متأخر

منتخب قطر يخطف نقطة تاريخية في مستهل مشاركته في كأس العالم 2026 بعد تعادل متأخر 1-1 مع سويسرا، حيث احتسب الهدف كإman صديقة، ليكون أول نقطة للعنابي في تاريخ البطولة.

في إطار منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حقق منتخب قطر نقطة تاريخية ب تعادل ه 1-1 مع سويسرا في المباراة الأولى للمجموعة الثانية.

بدأت المباراة بتقدم سويسرا عبر بريل إيمبولو من ركلة جزاء في الدقيقة 17، لتكون أول ركلة جزاء تحتسب للسويسريين في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم. استمرت هيمنة سويسرا على اللقاء بنسبة استحواذ وصلت إلى حوالي 80 في المئة، وخلقت عدة فرص template، لكنها فشلت في ترسيم الفوز قبل نهاية الوقت الأصلي.

ومع دخول الدقائق المعدلة، وتحديدا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سجل بوعلام خوخي هدف التعادل للمنتخب القطري بعد ارتداد كرة رأسية من مدافع سويسرا ميرو موهايم.inally، احتسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الهدف كـ 'نيران صديقة' وسجله باسم موهايم، لأنه غير مسار الكرة الأصلية التي سددها خوخي. هذه النقطة تعتبر تاريخية لقطر، حيث أنها أول نقطة تحصل عليها في تاريخ مشاركتها في كأس العالم، بعد أن خسرت جميع مبارياتها الثلاث في نسخة 2022 على أرضها.

من ناحية أخرى، أبدى حارس مرمى قطر، محمد أبو ندى، تفاؤلاً بإمكانية التأهل إلى الدور الثاني، مشيراً إلى صعوبة اللعب في كأس العالم لكن سعادة الفريق بهذه النتيجة. المباراة شهدت تغييرات عديدة من قبل المدرب القطري، حيث دخل بدلاء مثل كريم بوضياف وأحمد علاء الدين وأحمد فتحي، لكن النتيجة لم تتغير حتى اللحظة الأخيرة.

حاولت سويسرا ضمان الفوز بفرص متعددة، أبرزها تسديدة يوهان مانزامبي التي مرت بالقرب من القائم، لكن الحارس أبو ندى كان في مستوى التحدي واختياره كأفضل لاعب في المباراة. التعادل يمثل بداية مشجعة للعرب في هذه النسخة الموسعة من كأس العالم التي تشهد مشاركة ثمانية منتخبات عربية





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كأس العالم 2026 قطر سويسرا تعادل بوعلام خوخي نيران صديقة مباراة المجموعة الثانية

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