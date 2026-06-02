قصف إسرائيلي مستمر على غزة وتوصيات عسكرية واسعة، حماس تعرض تسليم الإدارة، وفتح معبر رفح للمتنقلين

تواصلت هجمات الاحتلال على قطاع غزة مع مقتل عدد من النازحين، بينما توصي قيادات عسكرية إسرائيلية بعملية عسكرية تستغرق من ستة إلى عشرة أسابيع لنزع سلاح حماس. حماس تعلن جاهزيتها لتسليم ملفات الحكم، وتُفتح معابر رفح لإجلاء المرضى، وتتصاعد اعتداءات مستوطنين على الضفة الغربية.

واصلت القوات الإسرائيلية أمس القصف المتواصل على قطاع غزة دون الالتفات إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار. أسفر القصف عن مصرّ فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، حيث سقط ضحية من النازحين في خان يونس جراء رصاص قناص إسرائيلي، وشهدت بلدة الزوايدة استهدافاً بطائرة مسيرة أدى إلى مقتل نازح آخر.

كما توّجت عمليات الإحراز قرب مدينة حمد بقتل نازح ثالث من جراء نيران إسرائيلية، وفي وقت لاحق وقع تفجير لسيارة في شارع صلاح الدين بدير البلح، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة أربعة آخرين. تزامن هذه الأحداث مع توصيات صريحة من قيادات عسكرية إسرائيلية ببدء عملية عسكرية واسعة النطاق تستهدف نزع سلاح حركة حماس، وقد أعلن الجنرال يانيف عسور، قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، أن العملية يمكن أن تنتهي في مدة تتراوح بين ستة وعشرة أسابيع، مشيراً إلى القدرة على تفكيك قدرات حماس العسكرية خلال تلك الفترة.

وقد قدم عسور لجنرال إيال زامير والقيادات السياسية تقريراً يوضح التكاليف المتوقعة والخسائر المحتملة للجيش في حال تنفيذ العملية، مؤكداً أن الهدف هو إضعاف حركة حماس من الناحية العسكرية وتفريق صفوفها. في الجهة الفلسطينية، أكدت حركة حماس جاهزيتها لتسليم جميع ملفات الحكم في غزة، بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الوطنية التي لا تزال في القاهرة، في خطوة تسعى لتخفيف حدة التوتر وتيسير دخول المساعدات الإنسانية.

أكد حازم قاسم المتحدث باسم حماس أن ما تم تداوله من تصريحات من بعض الأطراف في مجلس السلام حول رفض حماس لتسليم الحكم هو مجرد تحريض يهدف إلى تبرير الاعتداءات الإسرائيلية، واتهم المبعوث الدولي نيكولاي ميلادينوف بعرقلة مسارات المرحلة الثانية بربط إدخال اللجنة إلى غزة بشروط لا صلة لها بوقف إطلاق النار، كما شدد على أن إسرائيل تحرم اللجنة من عبور المعابر وتمنعها من ممارسة عملها داخل القطاع. في خطوة إنسانية، أُعيد فتح معبر رفح الحدودي مع مصر بعد إغلاق استمر ثمانية أيام، وتولت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عملية إجلاء طبي شملت ثلاث وسبعين شخصاً من بينهم ثلاث وثلاثون مريضاً وأربعون مرفقاً.

وعلى الجانب الآخر من الاحتلال، تصاعدت هجمات المستوطنين المدعومة بجيش الاحتلال في الضفة الغربية، حيث استهدفت عدة قرى ومناطق زراعية بأعمال احراق مركبات وتخريب أراضٍ زراعية. في بلدة إذنا بمحافظة الخليل، أحرق مستوطنون مئات الدونمات المزروعة بالقمح على طول مستوطنة أدورا ومجموعة أدوريم، بينما استمرت عمليات التجريف في بلدة عرابة جنوب جنين لتوسيع مخيم عسكري إسرائيلي في المنطقة. هذه السلسلة المتعاقبة من الأعمال العسكرية والإنسانية تعكس تصاعد التوتر بين الطرفين وتؤكد على تعقيد المشهد الأمني والإنساني في الأراضي المحتلة





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