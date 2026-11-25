قوة إسرائيلية تفتح نيرانها على غزة والضفة الغربية مما أدى لوقوع 5 قتلى بينهم أطفال وإصابة العشرات، في تصعيد خطير للعمليات العسكرية.

أسفرت القوات المسلحة الإسرائيلية عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم طفلتان، وذلك الأربعاء، عقب استهدافها قذائف ومناطيد مقاتلة لشقة سكنية في مخيم الشاطئ الواقع غرب مدينة غزة، كما استهدفت مخيماً للنازحين شمال غربي المدينة. وقد رافق هذا القصف تصعيد ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية التي تمارسها الدولة العبرية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة القدس، حيث شنت جيش الاحتلال حملة اقتحامات مشتركة وعملية مداهمات واسعة النطاق استهدفت المنازل الفلسطينية مباشرة.

تفاصيل القصف في غزة والمخيمات

وقعت أحدث الحوادث المميتة عندما استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي تجمعاً داخل المخيم المصري للنازحين في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل فلسطيني واحد وإصابة آخرون بجراح متفاوتة. وكانت الغارة الجوية السابقة قد سجلت قبل ذلك بفجر يوم الأربعاء، حيث قتلت أربعة فلسطينيين وأصابت آخرين نتيجة استهداف الشقة السكنية في مخيم الشاطئ، والذي تبين فيما بعد أن عائلة كاملة قد توفيت داخله تشمل طفلتين.

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وفي الوقت نفسه، شهدت المناطق الجنوبية من القطاع أحداثاً عنيفة؛ حيث أصيب طفل جراء استهداف منطقة بئر 22 في مواصي خان يونس، في حين أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة موجهة ضد خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غرب المدينة. كما شهدت مناطق جنوب خان يونس إطلاق نار مكثفاً من الدبابات الإسرائيلية شرقي منطقتي بطن السمين وقيزان رشوان، وفي محيط شارع الطينة، وسط استمرار مستمر لإطلاق النار باتجاه المناطق السكنية المجاورة.

وفي مدينة رفح، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة صوب خيام النازحين في منطقة المواصي، مما يزيد بشكل كبير من المخاطر المحدقة بالمدنيين الذين يعيشون بالفعل في ظروف إنسانية شديدة الصعوبة. ووفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة القتلى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ إلى 1.679 فلسطينياً، إضافة إلى تسجيل 6.100 مصاب بجراح.

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الضفة الغربية والقدس تحت الحصار

من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح يوم الأربعاء، حملة اقتحامات مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات ومواجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب مداهمة عشرات المنازل وتخريب محتوياتها. وتم إخضاع سكان هذه المنازل لتحقيقات ميدانية ميدانية بعد احتجازهم لساعات طويلة في ظل تقييد حريتهم بشكل كامل.

ففي مدينة نابلس، اقتحمت قوات مخيم بلاطة شرق المدينة، وداهمت منازل عدة، كما اقتحمت بناية سكنية في حي رفيديا غرباً، وشملت الاقتحامات أحياء وبلدات مختلفة في المحافظة. وفي الخليل، اقتحمت قوات اسرائيلية بلدتي بيت أمر شمال المحافظة وإذنا غربها، واعتقلت ثلاثة شبان خلال العملية التي شهدتها بيت أمر اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها والتنكيل بسكانها.

وفي رام الله، داهمت قوات إسرائيلية عدداً من المنازل خلال اقتحامها قرية دير جرير شرق المدينة، بينما اقتحمت قرية مسلية جنوب جنين، ومخيم شعفاط في القدس المحتلة، حيث نفذت عمليات تفتيش ومداهمة لمنازل الفلسطينيين في تلك المناطق. وتأتي هذه الاقتحامات والعمليات العسكرية في سياق حملات متواصلة تنفذها قوات إسرائيلية في مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها، وتتخللها عمليات اعتقال ومداهمة للمنازل واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل منهجي.