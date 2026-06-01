قصص الغريب يطرح رواية جديدة لتاريخ الرواية العربية عبر الترجمات

كتاب ربكا جونسن يصدر عن مركز أبوظبي للغة العربية ويعيد النظر في أصل الرواية العربية من خلال دراسة الترجمات الغربية وتأثيرها على الهوية الأدبية.

صدر مؤخراً عن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة ال ثقافة والسياحة‑أبوظبي، ضمن مشروع كلمة للترجمة كتاب قصص الغريب تاريخ الرواية عبر الترجمة العربية للمؤلفة ربكا جونسن.

يأتي هذا العمل كواحد من أبرز الإسهامات التي تعيد تشكيل ميدان الأدب المقارن وتفتح آفاقاً جديدة لفهم نشأة الرواية العربية بعيداً عن الإطار القومي الضيق. يعتمد الكتاب على ترجمة حسام نايل ويحتوي على أربع مئة وثثمان عشرة صفحة من التحليل العميق، حيث يطعن في الفرضية السائدة التي ترفع رواية زينب الصادرة عام ألف تسعة عشر وثلاثة عشر إلى مرتبة أول عمل روائي أصيل.

يبين المؤلفة وجود مئات الروايات المترجمة أو المحوّرة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية خلال القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين، التي حُُرِمت من السرد الرسمي لأنها اعتُبرت غريبة أو غير أصيلة أو ملوَّثة بالترجمة. بذلك يعيد الكتاب وضع الأدب العربي في قلب الحوار العالمي ويضع نقداً نظرياً لمفاهيم الأصالة والترجمة والتبادل الثقافي والهوية الأدبية، موضحاً أن الأعمال المترجمة لم تكن مجرد نسخ للنصوص الأوروبية بل كانت نصوصاً مستقلة ونتيجة ممارسات ترجمة إبداعية وتنظيرية أنتجت من خلالها المترجمون العرب مفاهيم جديدة للرواية تتراوح بين الترجمة الرديئة وإساءة الترجمة والترجمة الزائفة والتحوير.

يعرض المؤلف أيضاً كيف أن الترجمة، باعتبارها فعلًا تأويليًا وإبداعيًا، شكلت البنية التحتية التي بُنيت عليها الحداثة الأدبية العربية. فهي لم تكن مجرد وسيلة لنقل المعرفة الغربية وإنما أداة لتشكيل هوية أدبية جديدة تتفاوض مع الاستعمار والحداثة وتستوعب التقاليد المحلية. من خلال تتبع ممارسات الترجمة والنشر في مدن مثل بيروت والقاهرة ومالطة وباريس ولندن ونيويورك، يوضح جونسن أن المترجمين العرب لم يقتصروا على نقل الروايات الفرنسية والإنجليزية بل ألّفوا نسخًا جديدة وأنتجوا تنظيرات دقيقة ومعقّدة حول هذا النوع الأدبي.

مثال ذلك هو الترجمة العربية لرواية روبنسن كروزو التي ظهرت بعنوان قصة روبنسن كروزي، والتي أظهرت كيف نظر المترجمون العرب إلى العالم العربي كشبكة معرفة بديلة، ما أتاح لهم إضفاء طابع محلي على النصوص المستوردة وإثراء السرد العربي بإبداعات جديدة. في الختام، يبرز الكتاب دور الترجمة كقوة إبداعية أساسية في تشكيل الأدب العربي الحديث. فهو يثبت أن الترجمة ليست مجرد نقل لغوي بل هي تعامل ثقافي عميق يخلق مساحات جديدة للتعبير والهوية.

يسلط الضوء على دور المترجم كفنان ومفكّر يعيد صياغة النصوص وتوجيهها لتخدم احتياجات وجدل المجتمع العربي. من خلال هذا الإطار، يفتح كتاب قصص الغريب باباً لفهم أعمق لتاريخ الرواية العربية وتفاعلها مع التيارات الثقافية العالمية، مما يرسّخ أهمية التراث المترجم في بناء مستقبل أدبي غني ومتجدد





