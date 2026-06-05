قصة "شوبيت" القطة الفاخرة: ميراث غير محقق وإجراءات قانونية معقدة

بعد وفاة المصمم كارل لاغرفيلد، لم تحصل القطة الشهيرة شوبيت على أي جزء من الميراث المثير للجدل، رغم تقارير سابقة عن ثروتها الضخمة. تكشف المدبرة السابقة تفاصيل الإشكالات القانونية والضريبية التي تعرقل صرف الأموال المخصصة لها.

في كشف صادم جاء على لسان فرانسواز كاكوت، المدبرة السابقة لمنزل المصمم الألماني الشهير كارل لاغرفيلد ، تبيّن أن القطة المدللة " شوبيت " لم تتلقَّ أي جزء من الميراث الضخم الذي كان يُزعم أنها ستحصل عليه، بالرغم من مرور أكثر من سبع سنوات على وفاة لاغرفيلد في عام 2019.

كاكوت، التي تدير شؤون القطة وتكفل رعايتها، أكدت أن "شوبيت" لم تتلقَّ أيّ أموال حتى الآن، وأنها اضطرت إلى توكيل محامين متخصصين ومكلفين لمتابعة ملف الميراث والدفاع عن رغبات لاغرفيلد القانونية. وأضافت أن عملها أصبح دوماً جزئياً لتوفير الموارد اللازمة لرعاية القطة التي تبلغ الآن أربع عشرة سنة من العمر، وفقاً لتقارير صحيفة "إندبندنت". دخلت شوبيت عالم لاغرفيلد في عام 2011 عندما تركها عارض الأزياء الفرنسي بابتيست جيابيكوني لدى المصمم خلال عطلة عيد الميلاد.

اقتنعت القطة بسرعان ما بحبها للموضة وطمأنن لاغرفيلد بما يكفي ليحافظ على رعايتها، بل وحتى أقنع صاحبها الأصلي بالتخلي عنها نهائياً. عُرف عن شوبيت أسلوب حياة استثنائي؛ فقد سافرت على متن طائرات خاصة، وتلقت وجبات معدة خصيصاً لها، وكانت لديها مساعدتان لتسجيل تفاصيل حياتها اليومية بدقة.

وبعد وفاة لاغرفيلد، استمرت القطة في الظهور في حملات إعلانية وربطها بعالم الموضة تحت إدارة وكالة متخصصة في باريس، حيث يتابع حسابها على إنستغرام أكثر من 279 ألف متابع، ولا تزال بعض العلامات التجارية تسعى للتعاون معها وفقاً لقواعد صارمة تحافظ على رفاهيتها، مثل حصر جلسات التصوير بساعة أو ساعتين واستخدام قطط بديلة عند رفض شوبيت التعاون، مع تجنب أي نشاط يسبب لها توتراً أو إرهاقاً. كان لاغرفيلد، الذي قاد فرق الإبداع في شانيل وفيندي لعقود طويلة، يمتلك ثروة تفوق 200 مليون دولار عند وفاته.

وردت تقارير آنذاك عن تخصيص نحو 1.5 مليون دولار لرعاية شوبيت، بل وتناولت بعض وسائل الإعلام إمكانية حصول القطة على جزء من ثروة المصمم الكاملة. غير أن الوضع القانوني ظل معقداً بسبب نزاعات ضريبية متعلقة بالتركة وطعون في صحة الوصية، ما جعل القيمة الحقيقية للميراث ومصير الأموال المخصصة للقطة غير واضحة حتى اليوم.

وفقاً للقانون الفرنسي، لا يمكن للحيوانات الأليفة أن ترث المال أو الممتلكات مباشرةً لأنها لا تُعَدّ أشخاصاً قانونيين، وبالتالي يجب أن تُدار الأموال المخصصة لها عبر وصي أو مستفيد بشري. يُعتقد أن فرانسواز كاكوت كانت مرشحة لتولي هذا الدور، إلا أن الإجراءات القانونية لا تزال عالقة، وما زالت قضية شوبيت تمثل مثالاً على التعقيدات التي قد تنشأ عندما يُدمج العالم الفخم للموضة مع القوانين الإرثية التقليدية





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