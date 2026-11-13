قصة النجاح العقاري في الإمارات: نمو غير مسبوق في الاستثمارات

تتصدر الإمارات خريطة الاستثمار العقاري عالمياً بأرقام قياسية في أبوظبي ودبي والشارقة، حيث سجلت الأسواق نمواً حاداً في القيمة والمعاملات، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

يشهد القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة استثمارية غير مسبوقة، حيث تعززت مكانته كوجهة عالمية رائدة لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل. يأتي هذا النمو القوي مدفوعاً بتنامي الطلب محلياً ودولياً، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين من مختلف الجنسيات، مما يعكس متانة الأسواق المحلية وقدرتها على مواصلة المساهمة في التنويع الاقتصادي المستدام. وقد أظهرت البيانات الأخيرة التي صدرت عن الجهات المختصة ارتفاعاً هائلاً في حجم التداولات والاستثمارات في جميع إمارات الدولة.

أرقام قياسية في السوق العقاري بأبوظبي

سجل مركز أبوظبي العقاري بيانات مذهلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية 171.26 مليار درهم عبر 38,483 معاملة، مما يمثل نمواً بنسبة 76.1 % في القيمة و32.8 % في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبرز الاستثمار الأجنبي بشكل لافت حيث ارتفعت قيمته في المناطق الاستثمارية بنسبة 131 % على أساس سنوي لتصل إلى 86.11 مليار درهم، محققة حصيلة 81 % من إجمالي الاستثمارات في تلك المناطق. كما تجاوزت استثمارات الأفراد غير المقيمين في أبوظبي 17.22 مليار درهم، متجاوزةً بأكثر من الضعف إجمالي استثماراتهم المسجلة خلال عام 2025 والبالغة 8.2 مليارات درهم. وارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 105 % لتصل إلى 119.33 مليار درهم من خلال 23,749 معاملة، بينما سجلت الرهون العقارية 45.92 مليار درهم، مع تسجيل المركز لـ 54 مشروعاُ عقارياً جديداً ووجود 3,677 مهنياً مرخصاً.

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تجاوز دبي الحدود في التعاملات العقارية

واصلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي تسجيل مستويات قياسية من النشاط، حيث اقتربت قيمة التصرفات العقارية من 625 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مع تسجيل 181,866 معاملة. وبلغت قيمة المبيعات العقارية نحو 411.98 مليار درهم، فيما سجلت الرهون العقارية نحو 164 مليار درهم، وبلغت قيمة الهبات نحو 49 مليار درهم، مما يعكس اتساع نطاق النشاط. وكان القطاع العقاري في الإمارة قد شهد إنجاز 104 مشاريع عقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة استثمارية تجاوزت 111 مليار درهم، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2025. ويعكس هذا الأداء قوة السوق العقارية في دبي واستمرار جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، مدعومة بتنوع المنتجات العقارية وتطور البيئة الاستثمارية والتنظيمية في الإمارة.

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الشارقة تسجل نمواً متوازناً في السوق

سجل السوق العقاري في الشارقة نمواً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي حجم التداول النقدي 46.8 مليار درهم مقارنة بـ 44.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنمو نسبته 5.6 %. وارتفع إجمالي عدد المعاملات المنفذة إلى 91,560 معاملة، بنسبة نمو بلغت 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واستقطب السوق العقاري في الإمارة مستثمرين من 130 جنسية مختلفة، فيما بلغ إجمالي العقارات المتداولة بين مختلف الفئات الاستثمارية 46,125 عقاراً، وسجل السوق انضمام 9,891 مستثمراً جديداً. وسجلت معاملات البيع 24,749 معاملة بحجم تداول بلغ 35 مليار درهم، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري نحو 10.2 مليارات درهم عبر 3,839 معاملة، مما يؤكد تنوع النشاط العقاري واستمرار الطلب على مختلف المنتجات.

أداء متميز في عجمان ورأس الخيمة

في عجمان، سجل القطاع العقاري خلال أكتوبر الماضي 1,140 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار درهم، فيما وصل حجم التداول إلى 1.22 مليار درهم عبر 900 عملية تداول. وشهد الشهر نفسه تسجيل 139 عملية رهن عقاري بقيمة إجمالية بلغت 373 مليون درهم، مما يعكس استمرار النشاط في مختلف أنواع التصرفات العقارية. وفي رأس الخيمة، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1,274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية عبر 348 معاملة، مما يؤكد تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.