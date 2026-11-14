قصة نجاح الطيار كليف جودكينز من سقوط المقاتلة إلى الحياة المدنية

تحليل قصة نجاة الملازم أول كليف جودكينز من سقوط طائرته عام 1963 بسبب عطل المظلة والإصابات الجسيمة، وكيف عادت به الحياة لقيادة الطائرات المدنية.

نجا الملازم الأول في سلاح مشاة البحرية الأمريكي ة كليف جودكينز ، من حادث طيران مأساوي في يونيو 1963، بعد أن عانت طائرته من حريق كبير وتوقف المحرك أثناء التزود بالوقود فوق المحيط الهادئ، مما أجبره على القفز من ارتفاع شاهق حيث فشل مقعد القذف ومظلة الطوارئ، قبل أن يصاب بإصابات بالغة ويظل عائماً على سطح المياه لمدة ساعتين ونصف الساعة حتى إنقاذه.

تفاصيل الحادث الآلي والمحاولة اليائسة للخلاص

اندلع الحادث عندما كانت طائرة كليف جودكينز من طراز F-8E Crusader تحلق على ارتفاع 20 ألف قدم، على بعد نحو 600 ميل من الساحل الأمريكي، أثناء عملية التزود بالوقود الجوي بين قاعدتي إل تورو في كاليفورنيا واليابان، مروراً بهاواي وجزيرتي ميدواي وويك، وبعد دقائق قليلة من انتهاء العملية، سمع الطيار انفجاراً مفاجئاً أعقبه تسرب في الوقود واندلاع النيران خلف المقصورة، مما جعل الهبوط الطارئ مستحيلاً في تلك الظروف، فقرّر الطيار استخدام مقبض القذف الرئيسي الذي فشل في العمل، ثم اللجوء إلى المقبض الاحتياطي الذي لم ينجح هو الآخر، مما دفعه لاتخاذ قرار محفوف بالمخاطر بفتح مظلة قمرة القيادة يدوياً وفك أحزمة الأمان والوقوف داخل الطائرة للسماح لتيار الهواء الذي بلغ سرعته 225 عقدة بأن ينتزعه خارج المقصورة، وبعد خروجه سحب حلقة فتح المظلة الصغيرة التي انطلقت بشكل صحيح، لكن المظلة الرئيسية التي يبلغ قطرها 24 قدماً فشلت في الانفتاح بسبب تشابك خيوطها، وظلت ترفرف فوقه دون أن تبطئ سقوطه، ورغم محاولاته المتكررة لفك التشابك طوال فترة الهبوط، ارتطم بالمحيط الهادئ بقوة كبيرة.

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الإصابات الجسيمة وظروف النجاة على سطح المحيط

تسبب الارتطام العنيف بالمياه في حدوث إصابات خطيرة لكليف جودكينز، شملت خمسة كسور في الكاحل الأيسر وثلاثة كسور في الكاحل الأيمن، وكسراً في الحوض وفقرات العمود الفقري، بالإضافة إلى قطع في أحد أوتار القدم اليسرى وانكماش جزئي في الرئة اليسرى، وفقدان قارب النجاة الخاص به، مما حال دون قدرته على الوصول إلى القوارب الأخرى التي أسقطتها طائرات الإنقاذ بسبب حالته الصحية الحرجة، وظل يصارع الأمواج والإصابات في مياه المحيط لمدة تقارب ساعتين ونصف الساعة، حتى وصلت إليه السفينة الأمريكية USS Embattle وهي كاسحة ألغام تابعة للبحرية الأمريكية، وتمكنت من انتشاله وإنقاذ حياته، وخلال الفحص الطبي الأولي، اكتشف أحد الأطباء ندبة قديمة في بطنه وعلم أنه كان قد فقد طحاله قبل أربع سنوات إثر حادث سيارة خطير في ولاية تكساس، وأوضح الطبيب أن وجود الطحال وقت ارتطامه بالمياه كان سيزيد احتمالات تمزقه بفعل قوة الصدمة، وربما كان ذلك سيؤدي إلى وفاته، مما جعل نجاته أكثر إثارة.

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العودة إلى الطيران والحياة المهنية بعد الخدمة العسكرية

على الرغم من الإصابات الخطيرة التي تعرض لها، أظهر الملازم كليف جودكينز عزيمة استثنائية، إذ تمكن من العودة إلى قيادة مقاتلات F-8 Crusader خلال أقل من ستة أشهر من الحادث، وبعد انتهاء خدمته العسكرية التحق بشركة دلتا إيرلاينز، حيث عمل طياراً مدنياً لمدة 30 عاماً، وتقاعد لاحقاُ برتبة قائد طائرة، وظل يروي تفاصيل تجربته الاستثنائية على مدار سنوات، بما في ذلك لقاء مع طلاب معهد ماريون العسكري بولاية ألاباما عام 2018، الذي سبق أن درس فيه، وتظل قصة كليف جودكينز واحدة من الشواهد اللافتة على قدرة الإنسان على مواجهة أقسى الظروف، فبعد أن فشلت وسائل الإنقاذ الأساسية داخل طائرته وتعطلت مظلته وارتطم بالمحيط بإصابات بالغة، لم ينجُ من الموت فحسب، بل عاد إلى الطيران ليواصل مسيرته المهنية ثلاثة عقود كاملة.