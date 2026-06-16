قصة مدافع أيرلندي من شامروك روفرز ي Drought مع منتخب الرأس الأخضر عبر لينكد إن

يستعرض المقال الرحلة غير التقليدية للاعب كرة القدم روبرتو لوبيز، المعروف ببيكو، من العمل كمستشار رهن عقاري في بنك دبلن إلى تمثيل منتخب الرأس الأخضر لأول مرة في كأس أوروبا، بعد邀请 توصل إليه عبر منصة لينكد إن. يتطرق إلى أدائه البطولي ضد إسبانيا ودور وسائل التواصل في اكتشاف المواهب.

عادةً ما ترتبط منصة لينكد إن بوكلاء لاعبي كرة القدم الباحثين عن فرص مهنية، وليس باللاعبين المحترفين أنفسهم. لكن بالنسبة ل روبرتو لوبيز ، المدافع البالغ من العمر 33 عاماً والذي يلعب في صفوف نادي شامروك روفرز الأيرلندي، كانت هذه المنصة المهنية هي بوابته لتمثيل منتخب الرأس الأخضر دولياً.

وُلد لوبيز، المعروف بلقب بيكو، لأب من الرأس الأخضر وأم أيرلندية. وفي عام 2017، كان يعمل مستشاراً للرهن العقاري في بنك دبلن، قبل أن يقدم له نادي شامروك روفرز عرضاً للعمل بدوام كامل كلاعب كرة قدم محترف. ويوم الإثنين الماضي، كان بيكو على موعد مع التاريخ؛ حيث تصدى لكرة حاسمة في الدقيقة 89، ليقود منتخب بلاده - الذي يسجل ظهوره الأول - لفرض تعادل بطولي (0-0) أمام المنتخب الإسباني بطل أوروبا.

يقول لوبيز في تصريحاته للنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPro):"إنها قصة مجنونة حقاً عن كيف بدأت مسيرتي الدولية. القصة باختصار هي أنني أنشأت حساباً على منصة (لينكد إن) خلال فترة الجامعة، وتواصلت مع بعض الأصدقاء، ثم تركت الحساب مهجوراً لعدة سنوات". ويضيف:"في أحد الأيام، تلقيت رسالة من روي أغواس، مدرب منتخب الرأس الأخضر آنذاك. لقد أرسل لي رسالة ترحيبية باللغة البرتغالية التي لم أكن أجيدها في ذلك الوقت، فافترضت أنها مجرد رسالة تعارف تقليدية أو بريد مزعج (Spam)".

مرت تسعة أشهر كاملة ولم يلقِ لوبيز للأمر بالاً، حتى تواصل معه المدرب أغواس مرة أخرى، ولكن هذه المرة باللغة الإنجليزية، قائلاً:"مرحباً روبرتو، هل أتيحت لك الفرصة للتفكير فيما قلته لك؟

". حينها، قام لوبيز بنسخ الرسالة السابقة وترجمتها، ليدرك الصدمة: لقد كانت دعوة رسمية لتمثيل المنتخب الوطني للرأس الأخضر. يسترجع لوبيز تلك اللحظة قائلاً:"رددت عليه بأسرع ما يمكن، واعتذرت بشدة، وقلت له: انظر، إذا كانت الفرصة لا تزال متاحة، فسأكون سعيداً جداً بأن أكون جزءاً من هذا الفريق. وبعد ثلاثة أسابيع فقط، كنت في مدينة مارسيليا الفرنسية أخوض مباراتي الأولى بقميص الرأس الأخضر".

ويوم الإثنين، كان لوبيز واحداً من الأبطال الذين سطروا تاريخاً جديداً لمجموعة الجزر الصغيرة - التي تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف كيلومتر مربع ويقطنها نحو نصف مليون نسمة - في ظهورهم الأول على مسرح أكبر مهرجان رياضي على وجه الأرض. (ملاحظة دقيقة: تم تصحيح وحدة المساحة المذكورة في النص الأصلي من"أمتار مربعة" إلى"كيلومتر مربع" للحفاظ على الدقة والمصداقية الصحفية، حيث تبلغ مساحة الرأس الأخضر الفعلية 4,033 كيلومتراً مربعاً).

هذا الخبر يسلط الضوء على رحلة غير تقليدية للاعب كرة قدم من الدرجة الثانية في أيرلندا إلى تمثيل بلاده الأصلي في كأس الأمم الأوروبية لأول مرة في تاريخها. حيث بدأت القصة من خلال منصة لينكد إن المعروفة للتواصل المهني، والتي استخدمها المدرب للبحث عن لاعبين ذوي جذور رأس أخضر. ويمثل اختيار لوبيز، وهو لاعب غير معروف على المستوى الدولي، نجاحاً لاستراتيجية البحث عن المواهب في diaspora عبر وسائل غير تقليدية.

الأداء البطولي للوبيز ضد إسبانيا، حيث تصدى لكرة حاسمة في الدقائق الأخيرة لحافظ على التعادل، يُظهر أهمية الفرص التي تُمنح للاعبين الذين قد يغيبون عن الرادار التقليدي للكشافة. هذه القصة تبعث برسالة أمل للاعبين في الدوريات الأقل شهرة بأن الفرص الدولية قد تاتي من أماكن غير متوقعة. كما أنها تبرز دور وسائل التواصل الاجتماعي والمهنية في كسر الحواجز الجغرافية والوصول إلى المواهب المنتشرة حول العالم.

تعتبر مثالية للحديث عن الهوية الوطنية والانتماء المزدوج، حيث ولد لوبيز وتربى في أيرلندا لكنه اختار تمثيل الرأس الأخضر، بلد والده، مما يسلط الضوء على الروابط العاطفية والثقافية التي يمكن أن تتجاوز مكان الولادة. انتشار هذه القصة عبر وسائل الإعلام الدولية يؤكد على جاذبية القصص الإنسانية في الرياضة، وخاصة تلك التي تتعلق بال周恩ات غير المتوقعة والمفاجآت السعيدة.

وقد أبدع منتخب الرأس الأخضر في أول ظهور له في بطولة كبيرة، محققاً نتيجة مشرفة ضد حامل اللقب السابق، مما يعكس التطور الكبير لكرة القدم في الدول الصغيرة. إنها قصة tentang التصميم والإصرار، حيث أخذ لوبيز فرصته عندما أتت، بعد أن كاد يضيعها بسبب سوء الفهم اللغوي والتردد الأولي. إنها أيضاً قصة عن الإيمان بالقدرات الشخصية، حيث انتقل من العمل في البنك إلى اللعب في أكبر مسابقة أوروبية.

الخلاصة، هذه الحكاية هي مزيج من الصدفة، التكنولوجيا، والهوية، تذكرنا بأن كرة القدم ما زالت قادرة على إنتاج لحظات سحرية وقصص ملهمة، وأن الفرص قد تأتي من أبسط الأشياء، مثل رسالة على لينكد إن





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