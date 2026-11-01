قرقاش: الثقة مع إيران تزعزعت والإمارات مستعدة لسيناريو الحرب الأسوأ

المستشار الدبلوماسي قرقاش يعلن زعزعة الثقة مع إيران واستعداد الإمارات لسيناريو الحرب الأسوأ خلال حوار المنامة، مطالباً بحل سياسي لإبعاد خطر المواجهة.

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم الأحد، أن الثقة مع إيران تزعزعت بشكل كبير، معرباً عن أمله في تحقيق اختراق دبلوماسي بشأن الحرب في الشرق الأوسط. ومضى مؤكداً أن دولة الإمارات تبقى مستعدة للسيناريو الأسوأ في حال فشل الجهود الدبلوماسية، مشدداً على أن أمن دول الخليج مترابط وأن ما يؤثر على أي منها يؤثر على دولة الإمارات.

زعزعة الثقة مع إيران واستعداد للسيناريو الأسوأ

وقال معاليه خلال منتدى حوار المنامة السنوي الذي أقيم في العاصمة البحرينية، إن دولة الإمارات تدرس الموقف بدقة متناهية، مشيراً إلى أن المنصة التي تقدمها المنامة ضرورية للنقاشات الاستراتيجية الراهنة. وأوضح المستشار الدبلوماسي أن هناك حاجة ماسة لتجنب أي تصعيد عسكري غير محسوب العواقب، لا سيما في ظل التوترات القائمة في المنطقة. وأضاف معاليه قائلاً إنهم يأملون في حدوث اختراق دبلوماسي حقيقي يسمح بتخفيف حدة التوترات القائمة بين أطراف متعددة.

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ولفت إلى أن الأمن الإقليمي يعتمد على التعاون المشترك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة. وأكد أن دولة الإمارات تدرك جيداً أن استقرار الخليج لا ينفصل عن استقرار جيرانه، مما يجعل أي أزمة تمس جارة من الجوار قضية أمنية مباشرة للإمارات. وشدد على أن الحوار يبقى الخيار الأمثل لتجنب المواجهات المدمرة التي قد تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

التأكيد على الحلول السياسية وتجنب المواجهة

بدون معاليه عبر منصة إكس، صرح بأنه سعد بالمشاركة في الجلسة الختامية من حوار المنامة لعام 2026، حيث التقى بالأخ العزيز معالي عبداللطيف الزياني ووزير خارجية أرمينيا معالي أرارات ميرزويان. تناول في مداخلته اللحظة المفصلية التي تمر بها منطقتنا، مؤكداً على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنيبها مواجهات مطولة. وأشار إلى أن هذا النهج هو السبيل الوحيد لفتح آفاق أرحع للأمن والاستقرار والازدهار للجميع في المنطقة.

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وثمن معاليه دور مملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعباً على صلابة موقفها ودفاعها المشرف عن سيادتها في مثل هذه الظروف الدقيقة. وأعلن معاليه أن دولة الإمارات لا ترغب في رؤية جولة أخرى من المواجهة المباشرة التي قد تخرج عن السيطرة وتتسبب في كوارث إنسانية واقتصادية. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية في التعامل مع الأحداث الجارية، خاصة تلك المتعلقة بالصراعات في الشرق الأوسط.

أهمية الحوار الدبلوماسي في الأزمة الإقليمية

جاءت تصريحات قرقاش في وقت تتصاعد فيه المخاوف من توسع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط، مما يستدعي توحيد الجهود الدبلوماسية. ولفت إلى أن الإمارات لديها تاريخ طويل في العمل على تسوية النزاعات من خلال القنوات السياسية والقنوات الهادفة. وأكد أن الثقة المتبادلة هي حجر الزاوية في أي علاقة دولية ناجحة، وأن زعزعة الثقة مع إيران تشكل تحدياً كبيراً يتطلب تعاملًا حذرًا واستراتيجية واضحة.

وشدد المستشار الدبلوماسي على أن دولة الإمارات لن تتوانى عن حماية مصالحها وأمنها القومي، لكنها تفضل دائماً الحلول السلمية على غيرها. ودعا إلى ضرورة تعزيز الآليات الدبلوماسية والإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه دول الخليج. وأكد أن الاستعداد للسيناريو الأسوأ لا يعني الرضا عنه، بل هو تدبير استراتيجي لضمان الردع والاحتواء في حال فشلت الجهود الحوارية.

في ختام مشاركته، لخص قرقاش أن الطريق إلى الاستقرار يتطلب صبراً ومثابرة ودبلوماسية فعالة من جميع الأطراف المعنية. وأشار إلى أن تجربة حوار المنامة تثبت أن التواصل المباشر والمستمر هو مفتاح فهم المواقف وتقليص فجوة الشك بين الدول. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تحقيق اختراقات جديدة إذا التزم الجميع بمبادئ الشرعية الدولية وحقوق السيادة الوطنية.

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وأضاف أن الأمن البحري والطرق التجارية الحيوية في المنطقة يتأثران بشكل مباشر بأي تصعيد عسكري، مما يجعل الهدوء مطلباً اقتصادياً واستراتيجياً. ونبه إلى أن العواقب الاقتصادية للحرب ستفوق بكثير أي مكاسب سياسية مؤقتة قد تتحقق من خلال القوة العسكرية. ودعا المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لدعم المسارات الدبلوماسية القائمة ولإيقاف زخمة التصعيد في المنطقة.

ختاماً، أكد قرقاش أن دولة الإمارات ستظل وفية لمبادئها في احترام سيادة الدول والتعاون الإقليمي البناء. وذكر أن هذه المبادئ تشكل أساس العلاقات الخارجية للإمارات وتوجه سياستها تجاه التحديات الكبرى. وأشار إلى أن مستقبل المنطقة يعتمد على قدرة قادتها على اتخاذ قرارات حكيمة توازن بين المصالح الوطنية والأمن الإقليمي الشامل.

وعلى هذا الأساس، ترى الإمارات أن الاستعداد للسيناريوهات السلبية هو واجب وطني لضمان سلامة المواطنين والمصالح الاستراتيجية. وأوضح أن هذا الموقف لا يتعارض مع الانفتاح على كل السبل الدبلوماسية المتاحة لحلحلة الأزمات القائمة. وأكد أن الحوار مع إيران وبقية الدول المحيطة يبقى خياراً مفتوحاً، شريطة احترام الحدود والسيادة المتبادلة.