قامت مجموعة من خبراء الأمن السيبراني بالكشف عن حملة إلكترونية نفذها قرصان روسي استغل نموذج جيميني لتوليد كلمات مرور واختراق حسابات ووردبريس، وجذب آلاف المتابعين عبر قناة تيليجرام تنشر مؤامرات سياسية.

كشف باحثون متخصصون في الأمن السيبراني عن حملة إلكترونية معقدة نفذها قرصان روسي استغل نسخة مخترقة من نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم من جوجل المعروف باسم جيميني .

استُخدم النموذج لتوليد قوائم كلمات مرور محتملة ودمجها مع بيانات مسروقة، ما أتاح للمخترق اختراق ما مجموعه تسعة وعشرين حسابًا إداريًا على منصات تعتمد نظام ووردبريس. قام القراصن بإنشاء قناة على تطبيق تيليجرام وجذب ما يقرب من سبعة عشر ألف متابع، متظاهرًا بأنه محارب أمريكي سابق يروج لأفكار إعادة بناء الولايات المتحدة ونظريات المؤامرة. استمرت العملية منذ عام ألفين وواحد وعشرين حتى تم الكشف عنها في شهر مايو من عام ألفين وستة وعشرين، وفقًا لتقارير موقع سايبر سيكيورتي نيوز.





اعتمد القراصن على تقنيات متعددة لتجاوز آليات الحماية. أقنع النموذج بأنه مختبر اختراق معتمد، ثم خزن تعليماته داخل ملف دائم يُعاد تحميله مع كل جلسة، ما مكنه من تخطي القيود الأمنية تدريجيًا. استخدم اللغة الروسية للاحتيال على أنظمة الرقابة، وطالب النموذج بتنفيذ مهام تشمل إنشاء كلمات مرور افتراضية وتشغيل بنى تحتية مخصصة للهجمات الإلكترونية. كما طور برنامجًا آليًا يحمل اسم كوانتوم باتريوت لإنتاج منشورات سياسية تحريضية وإعادة صياغة أخبار أمريكية بأسلوب يروج لنظريات المؤامرة.

في الوقت نفسه، استغل جيميني لتوليد احتمالات متعددة لكلمات مرور الضحايا، ثم دمجها مع معلومات مسروقة للوصول إلى الحسابات الإدارية.



في جانب آخر من العملية، روج المخترق لبرنامج يُسمى ستيلار مون مدعيًا أنه محفظة رقمية تمنح مكافآت مجانية، إلا أن الفعلي كان أداة تحكم عن بُعد توفر له صلاحية الوصول إلى أجهزة الضحايا. أكد التحقيق سيبراني سرقة عبارة الاسترداد الخاصة بمحفظة رقمية واحدة على الأقل، إلى جانب جمع بيانات عشرات المحافظ الأخرى، دون الكشف عن حجم الأموال المستولى عليها.

اعتمد المهاجم على عشرات مفاتيح الوصول المسروقة الخاصة بنموذج جيميني، ما ساعده على تنفيذ العملية بتكلفة شبه معدومة. وحذر الباحثون من أن استخدام اللغات غير الإنجليزية لتجاوز قيود الذكاء الاصطناعي قد يصبح أسلوبًا شائعًا بين القراصنة في المستقبل القريب، ما يستدعي تعزيز آليات الرقابة وتحديث سياسات الأمان لتشمل سيناريوهات متعددة اللغات





