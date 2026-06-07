قررت النيابة العامة المصرية التحفظ على أموال صبري نخنوخ بعد تورطه في واقعة البلطجة بالقاهرة.

قررت النيابة العامة المصرية التحفظ على أموال صبري نخنوخ، صاحب إحدى شركات الحراسات الخاصة، بعد تورطه في واقعة البلطجة بالقاهرة. وقالت النيابة المصرية إن التحقيقات المالية الموازية كشفت عن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، والتحريات التي أسفرت عن لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

قررت النيابة العامة المصرية ال تحفظ على أموال صبري نخنوخ ، صاحب إحدى شركات الحراسات الخاصة، بعد تورطه في واقعة ال بلطجة ب القاهرة . وقالت النيابة المصرية إن التحقيقات المالية الموازية كشفت عن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، والتحريات التي أسفرت عن لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وأضافت النيابة إنها قررت التحفظ على أموال المتهمين، وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية. كما أمرت النيابة بإخطار الجهات المعنية، البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها، بذلك القرار، وأدرجت المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وسيتم استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون. وجاءت قرارات النيابة المصرية بعد يوم من إعلانها اكتشاف قضايا أخرى وتهم لصبري نخنوخ وبعض المتهمين من بينها حيازة الأسلحة والآثار والتعذيب.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس صبري نخنوخ وباقي المتهمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامات تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة والتعدي على المواطنين وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم. ويأتي ذلك بعد إعلان الأجهزة الأمنية بالقاهرة تفاصيل حادثة شهدتها منطقة التجمع الخامس في القاهرة الأسبوع الماضي، بعدما تحولت خلافات مالية تتعلق بصفقة عقارية بملايين الجنيهات إلى مشاجرة واقتحام داخل معرض سيارات شهير، انتهت بالقبض على صبري نخنوخ وأربعة آخرين من معاونيه لاتهامهم بالتعدي على عدد من الأشخاص، وتحطيم محتويات المعرض.

وأكدت النيابة العامة على استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون، وسيتم إخطار الجهات المعنية بقرار التحفظ على أموال المتهمين.





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نيابة عامة صبري نخنوخ بلطجة القاهرة تحفظ على أموال غسل الأموال جرائم متعددة

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