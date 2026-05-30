يرى مراقبو قطاع النفط أن قرار دولة الإمارات بالخروج من منظمة الدول المصدرة للبترول بعد ستة عقود من العضوية، يعد واحداً من أهم التطورات الجوهرية في سوق النفط الحديث.

ولا يعزى ذلك إلى كونه سيؤدي إلى تغيير فوري في مستويات الإمدادات العالمية، بل لأنه يكشف عن الحدود الهيكلية التي تقيد الإدارة في عالم تتشعب فيه حوافز المنتجين. وفي هذا السياق، يتفق الخبراء على أن هذا القرار لا ينذر باشتعال حرب أسعار أو زعزعة استقرار تدفقات الإمدادات في الوقت الراهن، بل يمثل نقطة تحول هيكلية السوق.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في ظل حالة من الانقسام العالمي الأوسع، حيث تواجه المؤسسات متعددة الأطراف ضغوطاً متزايدة، وتتجه التجارة نحو الثنائية بشكل متسارع، ليعود التعامل مع الطاقة كأصل استراتيجي بدلاً من كونها مجرد سلعة محايدة. ويجادل المحللون بأن القصة هنا لا تتعلق بصدمة أسعار وشيكة، بل تتمحور حول السعة الإنتاجية، والانضباط الرأسمالي، ومعادلات المشاركة في تكتل لم يُصمم أساساً لاستيعاب النمو غير المتكافئ بين أعضائه.

وانصب التركيز على المرونة طويلة المدى، والاستفادة المستقبلية من السعة الإنتاجية، مع التأكيد على استمرار تحمل المسؤولية تجاه استقرار السوق العالمية. وأشار الموقع إلى أن دولة الإمارات ركزت رسالتها على أن قرارات الإنتاج المستقبلية ستظل تدريجية ومستجيبة لمعطيات السوق. وهذا الموقف الإماراتي بعث برسالة واضحة مفادها أن الخروج لا يعني رفض مبدأ التنسيق، وإنما يعكس إدراكاً بأن الهيكل الحالي للمنظمة لم يعد يتناسب مع الملف الإنتاجي المتنامي للدولة





