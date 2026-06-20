قرار مجلس الوزراء في الإمارات يهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر المنصات

قرر مجلس الوزراء في الإمارات تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي. يهدف القرار إلى حماية الأطفال من مخاطر الاستغلال والتنمر عبر المنصات، فضلاً عن المحتوى العنيف. كما يركز على حماية الأطفال من الإدمان الرقمي، واضطرابات النوم، وضعف التركيز.

أصدر مجلس الوزراء في الإمارات قراراً يهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي. القرار الذي صدر برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، يحدد الحد الأدنى لاستخدام المنصات عند سن 15 عاماً.

كما يلزم الشركات المالكة للمنصات باتخاذ إجراءات فعلية للتحقق من العمر. يهدف القرار إلى حماية الأطفال من مخاطر الاستغلال والتنمر عبر المنصات، فضلاً عن المحتوى العنيف. كما يركز على حماية الأطفال من الإدمان الرقمي، واضطرابات النوم، وضعف التركيز. يعتبر القرار خطوة استباقية لضمان سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي





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