قرار جديد بحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص: تقييم مخاطر الحوامل خلال 5 أيام

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً يتضمن 6 التزامات على أصحاب العمل لحماية المرأة العاملة، أبرزها تقييم مخاطر الحوامل والمرضعات خلال 5 أيام وتوفير معدات وقاية مناسبة وتعديل ظروف العمل دون المساس بالأجر.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً إدارياً جديداً يحمل الرقم 10 لسنة 2026، يهدف إلى تعديل بعض أحكام القرار السابق رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بدليل إجراءات الصحة والسلامة المهنية .

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص، وتعزيز حماية المرأة العاملة، خاصة في مراحل الحمل والرضاعة. وقد تضمن القرار ستة التزامات رئيسية على أصحاب العمل، تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة تراعي الاحتياجات الصحية والجسدية للمرأة، والحد من المخاطر المهنية التي قد تؤثر على صحتها أو صحتها الإنجابية. وتشمل هذه الالتزامات توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة، مع مراعاة الاختلافات الجسدية للعاملات، وتقديم التجهيزات والمقاسات الملائمة للمرأة الحامل وفقاً لطبيعة العمل.

كما شدد القرار على ضرورة إجراء تقييم مخاطر فردي ومخصص لكل عاملة حامل أو مرضعة، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها لصاحب العمل بحالتها. ويجب أن يحدد هذا التقييم العوامل أو ظروف العمل التي قد تشكل خطراً على الحمل أو الرضاعة أو الصحة الإنجابية، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وفي حال اقتضت الحاجة، يجب على صاحب العمل تعديل ظروف العمل أو تكليف العاملة مؤقتاً بمهام بديلة وآمنة، دون التأثير على أجرها أو حقوقها الوظيفية.

كما نص القرار على ضرورة إدراج التوعية بالمخاطر المهنية المتعلقة بصحة المرأة ضمن برامج التدريب والتوعية في مجال الصحة والسلامة المهنية. ويجب أن تراعى هذه الاعتبارات أيضاً ضمن أدوات التفتيش والإرشاد التي تعتمدها الوزارة. ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتعزيز مكانة المرأة في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل داعمة ومستدامة، وفق أفضل الممارسات العالمية. ويأتي في سياق رؤية الإمارات لتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف القطاعات.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تقليل المخاطر المهنية التي تواجهها العاملات، وزيادة إنتاجيتهن وولائهن لأماكن العمل. كما ستعزز سمعة القطاع الخاص كبيئة جاذبة للكفاءات النسائية، سواء من المواطنات أو المقيمات. وتأمل الوزارة من خلال هذا القرار أن تلتزم جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق هذه المعايير، مع متابعة دورية من مفتشي الوزارة لضمان الامتثال.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية، والتي تسعى إلى تقليل الحوادث والإصابات المرتبطة بالعمل، وحماية الفئات الأكثر حساسية كالحوامل والمرضعات. وتشجع الوزارة العاملات على الإبلاغ عن أي مخاطر أو انتهاكات تتعلق بصحتهن وسلامتهن، مؤكدة على سرية المعلومات وعدم التعرض لأي إجراءات سلبية نتيجة الإبلاغ. وبذلك، تؤكد الإمارات التزامها الراسخ بتوفير بيئة عمل آمنة وشاملة للجميع، مع التركيز على احتياجات المرأة الخاصة في مراحل حياتها المختلفة





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المرأة العاملة الصحة والسلامة المهنية القطاع الخاص الحمل الرضاعة

United States Latest News, United States Headlines