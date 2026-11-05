قتل 7 فلسطينيين في غزة وضبابية الوضع الأمني في إسرائيل

استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أدى لمقتل 7 مدنيين، فيما يحذر الرئيس هرتسوغ من خطر الحرب الأهلية بسبب عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

قُتل سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون خلال هجمات إسرائيلية متفرقة على مناطق مختلفة من قطاع غزة يوم الخميس، في حين تصاعدت وتيرة عمليات الهدم والاعتداءات التي تنفذها القوات الإسرائيلية والمستوطنون في الضفة الغربية. يتزامن هذا التطور الدامي مع تحذيرات رسمية من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بشأن احتمال اندلاع حرب أهلية داخل إسرائيل نتيجة تزايد عنف المستوطنين واحتمال مواجهاتهم المباشرة مع قوات الأمن.

تفاصيل العمليات العسكرية والحصيلة البشرية في غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن امرأة قُتلت برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة مواصي في خان يونس، فيما لقي طفل حتفه في شرق مخيم البريج. وقد راح ضحية هجومين منفصلين بطائرات مسيّرة آخران في منطقة الزوايدة وسط القطاع. مساء يوم الخميس، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مقتل ثلاثة فلسطينيين آخرين إثر قصف جوي استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. استهدف القصف أيضاً خيام النازحين والمناطق المأهولة بالسكان في خان يونس ودير البلح وجباليا، مما أدى إلى إصابة مصاب بحالة خطرة. واستمر القصف المدفعي والجوي وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل في شرق خان يونس رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار.

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عمليات الهدم والتشريد في شمال القدس

في الضفة الغربية، هدمت القوات الإسرائيلية خمسة مبانٍ سكنية تقع في بلدة بدو شمال غربي القدس، مما أدى إلى تشريد 105 فلسطينيين، وفقاً لآخر حصيلة رسمية. أوضح مسؤولو محافظة القدس أن عمليات الهدم نُفذت دون تقديم إنذار مسبق للسكان، باستخدام قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. كما منعت القوات السكان من إخلاء ممتلكاتهم الشخصية أثناء العملية. هذا الإجراء جاء كجزء من سلسلة الإجراءات التي تستهدف البنية التحتية والمساكن الفلسطينية في المنطقة المحتلة.

اعتداءات المستوطنين وإصابات الفلسطينيين

سُجلت إصابات جديدة خلال اعتداءات شنتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون على قاطفي الزيتون. أصيب ثلاثة فلسطينيين في هذه الاعتداءات قرب مدينة سلفيت، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين في قرية الديوك غربي أريحا. في تطور متعلق بالمستوطنين، أضرم مجموعة منهم النار في عشرات أشجار الزيتون المعمرة في قرية برقا شرق رام الله. كما هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين قرب مدينة طولكرم، مما زاد من حدة التوترات في المنطقة. هذه الأحداث تعكس تصاعداً في أعمال العنف التي تستهدف المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم الزراعية.

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التحذيرات من الحرب الأهلية ودور المسؤولين الإسرائيليين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رسالة تحذيرية وجهها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس والمسؤولين الأمنيين بتاريخ الثامن من أكتوبر. حذر هرتسوغ في رسالته من أن إسرائيل أصبحت "على بعد خطوة من كارثة" بسبب تصاعد التوترات الداخلية. جاء هذا التحذير استجابةً لمواجهات كادت تؤدي إلى إطلاق جنود إسرائيليين النار على مستوطنين أو مقتل أحد أفراد حرس الحدود في حادثة وقعت قرب قرية جالود. طالب هرتسوغ بوضع خطة طوارئ واعتقالات واسعة النطاق تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، باستخدام الاعتقال الإداري كأداة قانونية للتعامل مع الموقف.

إحصاءات الاعتداءات والتأثيرات المستقبلية المحتملة

كشف جهاز مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطيني عن تنفيذ 3133 اعتداء بواسطة القوات الإسرائيلية والمستوطنين خلال شهر أكتوبر. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 52.8% مقارنة بشهر سبتمبر. وبشكل خاص، قفزت اعتداءات المستوطنين وحدها بنسبة 111.6%، ليصل عددها إلى 1369 اعتداء. تشير هذه البيانات إلى ارتفاع حاد في وتيرة العنف، مما يعزز مخاوف المسؤولين الإسرائيليين بشأن الاستقرار الداخلي. استمرار هذه الديناميكية قد يقود إلى مزيد من التجذر للصراع الداخلي وتأثيرات سلبية على التوازنات الأمنية والسياسية الحالية في المنطقة.