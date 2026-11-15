قتل قيادي بارز في حماس سمير أبو يونس في غارة إسرائيلية غرب خان يونس

إسرائيل تعلن استهداف قيادي في حماس بينما تؤكد الكتائب مقتل سمير أبو يونس في خان يونس وسط توتر الهدنة وعمليات قتالية متواصلة.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي الأحد استهدافه قياديا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس، في عملية عززت التوترات بعد عامين من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر عام 2023. ونفّذت القوات ال إسرائيل ية غارة جوية استهدفت موقعًا غرب خان يونس ، مما أدى إلى مقتل القائد المذكور خلال عملية اعتبرت إسرائيل أنها استهدفت عناصر متهمة بعمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيل ية.

تفاصيل عملية القتل في المواصي

أكدت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مقتل القائد سمير أبو يونس، قائداً للواء رقم 55 في قطاع غزة. جاء هذا الإعلان في بيان نشر على منصة تليغرام، حيث وصفت الكتائب العملية بأنها "اغتيال جبانة" استهدف يونس مساء السبت. وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس بُعيد منتصف الليل أن الضربة الجوية استهدفت يونس قبل لحظات في منطقة المواصي، الواقعة غرب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

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دور أبو يونس في أحداث أكتوبر 2023

أشارت كتائب القسام في بيانهما إلى أن أبو يونس كان من أبرز القادة المشاركين في التخطيط والإشراف على هجوم السابع من أكتوبر عام 2023. ويُعتبر هذا الهجوم نقطة تحول في الصراع، حيث شنت خلاله حماس وهما مجموعات مسلحة أخرى غارة غير مسبوقة على الأراضي الإسرائيلية، مما أثار حرباً طويلة الأمد أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية في كلا الجانبين.

ردود الفعل الرسمية والإحصائيات الجديدة

صرح محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، لوكالة فرانس برس بأن الجهاز تسلم جثمان أبو يونس البالغ من العمر 53 عاماً. وأوضح المتحدث أن الغارة التي وقعت في المنطقة تسببت أيضاً في إصابة شخصين آخرين، مما زاد من حدة الضغوط على الخدمات الطبية والإنسانية في القطاع الذي يشهد استهدافاً مستمراً.

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توتر الهدنة والوضع العسكري الحالي

تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات باستمرار بخرق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر عام 2025، والذي أوقف العمليات القتالية الكبرى بشكل مؤقت. وعلى الرغم من أن الهدنة المدعومة من الولايات المتحدة أدت إلى تراجع كبير في الأعمال القتالية، إلا أن إسرائيل استمرت في شن غارات جوية منتظمة داخل القطاع، مما حافظ على حالة من عدم الاستقرار الأمني.

التطورات السياسية والتشريعية في إسرائيل

في موازاة العمليات العسكرية، يجري غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، مفاوضات مكثفة لتشكيل ائتلاف حكومي جديد. بينما يحتفظ رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بمسؤولية إدارة العمليات العسكرية، مما يعني استمرار القيادة الحالية في توجيه الشؤون الدفاعية حتى استكمال التشكيل الحكومي الجديد.