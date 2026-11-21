استهدفت الغارات والقصف الإسرائيلي مناطق نازحين في غزة، مما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 17 آخرين، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الساري.

أسفرت الغارات الجوية وإطلاق النار المباشر الذي شنته القوات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة ، خلال يوم السبت، عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 17 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة. وقد وقع الهجوم الأخير على خلفية انتهاك متكرر لهدوء المنطقة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يحمي المدنيين والنزوح الداخلي.

تحتل قضية حماية النازحين وحقوقهم الإنسانية في ظل استمرار الأعمال العدوائية الصدارة في المشهد الإخباري المحلي والدولي. فقد استهدفت القذائف والمركبات المسيرة مناطق تجمع المدنيين، مما دفع المنظمات الحقوقية والوكالات الإخبارية إلى توثيق الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه الهجمات المتكررة.

تفاصيل القصف على مركبة الإغاثة الغذائية

في حادثة مثيرة للجدل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن شهود عيان، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة تنقل وجبات طعام تابعة لإحدى التكيات الخيرية إلى مخيم للنازحين. وقد وقع الحادث في حي تل الهوى، جنوب غربي مدينة غزة، تحديداً في شارع الصناعة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من ركاب المركبة وإصابة عدد آخر بجروح.

أكدت مصادر محلية أن الطلعة الجوية نفذتها طائرة مسيرة، وهو ما يعكس طبيعة الاستهداف الدقيقة للمركبات التي تخدم السكان المدنيين. وقد تسببت الانفجارات الناتجة عن القصف في دمار المركبة ونشر الفوضى بين النازحين الذين كانوا يتوقعون وصول المساعدات الغذائية في هذا الوقت من اليوم.

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استهداف مخيمات النازحين في الشمال والجنوب

في الشمال، راح ضحية إطلاق النار المباشر فلسطيني واحد في مخيم حلاوة للنازحين بمنطقة جباليا. كما سجلت حالات إصابة أخرى نتيجة إطلاق النار العشوائي الذي استهدف مخيمات إيواء في منطقة السودانية، الواقعة شمال غربي مدينة غزة، مما زاد من معاناة العائلات التي تبحث عن مأوى آمن.

على الجبهة الجنوبية، أفادت التقارير بأن نيران القوات الإسرائيلية أصبت عدداً من الفلسطينيين في مواصي خان يونس، بينهم طفل وامرأة، مباشرة باتجاه خيام النازحين. كما تضرر آخرون، بينهم حالات خطِرة، جراء غارات منفصلة استهدفت مناطق جنوبي المدينة، مما يؤكد اتساع رقعة الخطر على مناطق التجمع السكاني المدني.

الحصيلة النهائية والمخاطر المستمرة

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية أن الحصيلة النهائية للهجمات وإطلاق النار منذ فجر السبت بلغت أربعة قتلى و17 مصاباً. وتأتي هذه الأرقام كأحدث سلسلة من الحوادث التي يشهدها القطاع، مما يضعف الثقة في آلية وقف النار الحالية.

تشير هذه الأحداث إلى استمرار المخاطر المباشرة على حياة المدنيين ونازحي الحرب في غزة. وقد أعادت هذه الحوادث طرح السؤال حول فعالية الضمانات الدولية والمحلية التي تحكم سير عملية وقف إطلاق النار، وفيما إذا كانت هذه الضمانات كافية لحماية الأرواح في ظل استمرار الانتهاكات الميدانية.