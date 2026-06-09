قاعدة الـ20 درجة لتكييف الهواء: كيفية خفض الاستهلاك وحماية الأجهزة

خبراء يشرحون قاعدة الـ20 درجة لضبط درجة حرارة المكيف لتقليل استهلاك الكهرباء وإطالة عمر الأجهزة، مع نصائح إضافية لتحسين الكفاءة خلال الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب ذروة فصل الصيف ، تزداد الحاجة إلى تشغيل أجهزة تكييف الهواء لساعات طويلة للحفاظ على أجواء منعشة داخل المنازل. لكن خبراء التبريد يؤكدون أن طريقة ضبط درجة حرارة المكيف لا تقل أهمية عن تشغيله، مشيرين إلى قاعدة فنية تُعرف ب قاعدة الـ20 درجة ، والتي يمكن أن ت خفض استهلاك الكهرباء وتطيل عمر الأجهزة.

تنص القاعدة على أن درجة حرارة المكيف يجب ألا تقل بأكثر من 20 درجة فهرنهايت عن درجة الحرارة السائدة خارج المنزل. فمثلاً، إذا كانت الحرارة الخارجية 95 فهرنهايت (35 مئوية)، فإن درجة ضبط المكيف يجب ألا تنخفض عن 75 فهرنهايت (24 مئوية). وحسب المتخصصين، فإن تجاوز هذا الفارق يجبر الوحدة على العمل تقريباً بشكل مستمر لمحاولة الوصول إلى الحرارة المطلوبة، مما يزيد استهلاك الطاقة ويمدّ الضغط على مكونات الجهاز.

كما أن المكيف قد لا يستطيع عملياً تحقيق درجات تبريد much أقل من حرارة الخارج، مما يجعل التشغيل المستمر غير مجدٍ. أما مستخدمي مقياس سelius فيحافظون على فارق لا يتجاوز 11 درجة مئوية بين الخارج وضبط المكيف. ويشير خبراء الطاقة إلى أن تكاليف تشغيل أجهزة التكييف تتأثر بعدة عوامل كحجم الوحدة ومساحة المكان ومساحة المكان وعزل المبنى وطبيعة المناخ وأسعار الكهرباء. لا يقتصر أثر التشغيل المتواصل على ارتفاع الفواتير فحسب، بل يمتد إلى عمر المكيفات التشغيلي.

فالوحدات المركزية صممت عادة للعمل بين 15 و20 عاماً، بينما تتراوح عمر أجهزة النوافذ بين 8 و10 سنوات. يؤكد المختصون أن إجبار المكيف على العمل لفترات طويلة دون توقف يزيد من تآكل الأجزاء الميكانيكية والكهربائية، ويرفع احتمال الأعطال المبكرة أو الحاجة لاستبدال الوحدة كلياً قبل انتهاء عمرها المتوقع، مما يتحمّل المالك تكاليف إصلاح أو استبدال مرتفعة. خلال موجات الحر الشديدة، ينصح الخبراء باستخدام وسائل إضافية لدعم أداء المكيف بدلاً من خفض الحرارة بشكل مبالغ.

تأتي مراوح السقف في المقدمة، فهي تحرك الهواء داخل الغرف وتعطي شعوراً أكبر بالبرودة من دون خفض الحرارة الفعلية، كما يمكن استخدام المراوح الأرضية لنفس الغرض. كذلك يُوصى بإغلاق الستائر نهاراً، خاصة في الغرف المعرّضة لأشعة الشمس المباشرة، للحد من اكتساب الحرارة. また يُنصح بإطفاء الأجهزة الإلكترونية غير الضرورية مثل التلفزيون والحواسيب وبعض وحدات الإضاءة، لأنها تولد حرارة إضافية تزيد العبء على نظام التكييف.

يؤكد الخبراء أن الالتزام بقاعدة الـ20 درجة، مع تطبيق هذه الإجراءات المساعدة، هو من أكثر الطرق فعالية للحفاظ على كفاءة أجهزة التكييف، وخفض استهلاك الطاقة، وتقليل احتمالات الأعطال المكلفة خلال أشهر الصيف





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تكييف الهواء قاعدة الـ20 درجة خفض استهلاك الكهرباء صيانة الأجهزة الصيف

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تسيطر على خُمس مساحة لبنانأفادت تقارير إعلامية عبرية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم أن إسرائيل تتولى السيطرة على نحو 20% من مساحة لبنان في ظل

Read more »

يدّعي توفير تذاكر طيران مخفضة ويستولي على 20 ألفاًقضت محكمة أبوظبي للأسرة وللدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد 19 ألفاً و600 درهم،...

Read more »

الأهلي يتفوق رقمياً على الزمالك ويحجز مكانه بين أكبر 20 نادياً جماهيريةواصل الأهلي المصري ترسيخ مكانته كأحد أكثر الأندية جماهيرية على مستوى العالم، بعدما تفوق بفارق كبير على غريمه التقليدي ال

Read more »

أغلى 20 لاعباً في كأس العالم 2026.. يامال على القمة ومغاربة ومصري في القائمةتشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة نخبة من أغلى نجوم كرة القدم في العالم، في نسخة استثنائية...

Read more »

هيئة الفجيرة للبيئة تضبط 20 مخالفة لأنشطة برية وشاطئيةبطت هيئة الفجيرة للبيئة 20 مخالفة بيئية خلال حملات رقابية، نفذتها في فترة عيد الأضحى المبارك، على الأنشطة البرية والبحرية في الإمارة، شملت 19 مخالفة ومحضر ضبط خلال 200 زيارة تفتيشية برية، ومخالفة واحدة خلال 34 جولة تفتيش بحرية وشاطئية، نُفذت بالتعاون مع...

Read more »

إلزام رجلين بسداد 25.6 ألف درهم بعد خداع امرأة عبر «منصة تواصل»قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجلين بأن يؤديا لامرأة 5690 درهماً، إضافة إلى تعويضها 20 ألف درهم، بعد تعرضها للخداع، حيث أوهمها أحد المتهمين بقدرته على توفير عاملة مساعدة عبر مكتب استقدام، وأرسل لها مقاطع فيديو لإقناعها بتحويل...

Read more »