قاضية أمريكية تلغي إغلاق متنزه إيست بوتوماك وسط واشنطن

أمرت قاضية ببقاء متنزه إيست بوتوماك مفتوحاً وسط واشنطن، مما يعطل خطة ترامب لإعادة تأهيل ملعب الغولف. القرار يأتي بعد شكوى بيئية وحماية للمناطق التاريخية.

أمرت القاضية الأمريكية أنّا رييس ، يوم السبت، بإبقاء متنزه إيست بوتوماك المفتوح في وسط العاصمة واشنطن متاحاً للجمهور، متوقفةً بذلك أمام محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إغلاق الموقع. يأتي هذا الأمر القضائي في إطار جدل واسع حول خطط إعادة تأهيل ملعب غولف يقع داخل المتنزه، حيث رأت المحكمة أن الإغلاق المطول سيقوض الحقوق العامة للمواطنين.

إجراءات قضائية لحماية المتنزه التاريخي

قررت المحكمة استئناف فتح المتنزه بشكل مؤقت إلى أن يتم البت النهائي في الطعن القانوني المقدم ضد خطة الإدارة الأمريكية. صرحت القاضية أنّا رييس في بيانها الرسمي بأن الحكومة تقترح إغلاق مكان تاريخي يستخدمه سكان واشنطن يومياً، وذلك لفترة زمنية غير محددة ولا حدود لها. ووضعت المحكمة في اعتبارها أن هذا الإجراء قد يلحق أضراراً جسيمة وغير قابلة للتعويض بأفراد المجتمع الذين يعتمدون على المتنزه لممارسة الأنشطة الترفيهية اليومية.

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كانت إدارة الرئيس ترامب قد طلبت في الخامس عشر من نوفمبر إغلاق متنزه إيست بوتوماك الذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 160 هكتارا. جاء هذا الطلب تمهيداً لبدء أعمال تأهيل وتطوير ملعب غولف "إيست بوتوماك غولف لينكس" الواقع داخل الحدود المتاخمة للعاصمة. تهدف الخطة إلى تحويل الملعب ليكون جاهزاً لاستقبال واستضافة بطولات غولف من أعلى المستويات العالمية.

موقف ترامب المعارض للقرار القضائي

عبر الرئيس دونالد ترامب عن استيائه الشديد من هذا القرار عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشال". زعم الرئيس أن القاضية لا تملك أي صلاحية قانونية لعرقلة مشروع يعتبره هو مهماً جداً ومدهشاً. وانتقد ترامب الوضع الحالي للملعب، سائلاً لماذا تريد المحكمة تأخير تحويل مسار غولف وصفه بالفاشل والخطير جداً.

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استخدم ترامب تعبير "موضع سخرية في واشنطن وخارجها" لوصف حالة الملعب الحالية. دعا الرئيس إلى تسريع وتيرة المشروع لتحويله بسرعة إلى مسار مميز يحظى بإعجاب واسع النطاق. يأتي هذا الجدل في سياق عدة مشاريع أخرى أطلقها الرئيس الأمريكي لترك بصمته الخاصة في العاصمة، أبرزها اقتراحات بناء قاعة حفلات في البيت الأبيض وقوس نصر ضخم، والتي تواجه هي الأخرى معارضة محلية قوية ودعاوى قضائية متعددة.

تأثير القرار على البيئة والجمهور

قبل صدور القرار الأخير، كانت القاضية أنّا رييس قد أصدرت أمراً بوقف فوري لأعمال الإزالة التحضيرية التي كانت تجرى على الأرض. شملت هذه الأعمال قطع أكثر من 500 شجرة تمتد على طول مسار ملعب الغولف المقترح. وقد أدى هذا الإجراء الوقائي إلى حماية جزء كبير من المساحة الخضراء من الإزالة الكاملة في المرحلة الحالية.

قدم ائتلاف بيئي شكوى رسمية اعتراضاً على المشروع، وهو ما أثار المخاوف بشأن الأثر البيئي والإقليمي لإغلاق المتنزه. أدت هذه الشكوى إلى وضع حجر عثرة أمام خطط الإغلاق الفوري التي كانت تسير وفق الجدول الزمني الذي وضعته الإدارة. تستمر المحكمة في مراقبة الحالة عن كثب لضمان عدم حدوث ضرر دائم قبل البت النهائي في القضية التي تمس حقوق المجتمع والحفاظ على التراث الطبيعي.