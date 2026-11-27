قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوقع مرسوما بتحويل منظومة الصناعات الدفاعية إلى هيئة الصناعات الوطنية وسط جدل حول مدى تأثير ذلك على العقوبات الدولية الأمريكية.

أصدر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ، بصفتيه رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي وقائدًا للجيش، مرسوماً دستورياً مؤقتاً ينص على تعديل جذري للقانون الذي يحكم منظومة الصناعات الدفاعية السودانية. يهدف هذا القرار، الذي صدر في إطار المرسوم الدستوري المؤقت رقم (8) لسنة 2026، إلى إعادة هيكلة الوضع القانوني للمنظومة وتوسيع اختصاصاتها بشكل كبير، فيما يُعتبر خطوة إدارية وقانونية ذات تداعيات مستقبلية على العمل العسكري والصناعي في البلاد.

تغيير الاسم والقانون الأساسي للمنظومة

يقتضي القرار الرسمي إلغاء المسمى الحالي "منظومة الصناعات الدفاعية" واستبداله بـ "هيئة الصناعات الوطنية"، وهو تغيير في التسمية لا يمس فقط الاسم الظاهري بل يعيد صياغة الهوية القانونية للكيان العسكري الصناعي. لقد تم تعديل قانون منظومة الصناعات الدفاعية الصادر عام 2017 ليصبح تحت مسمى "قانون هيئة الصناعات الوطنية لسنة 2017 (تعديل 2026)"، حيث استُبدل وصف "الدفاعية" بكلمة "الوطنية" في جميع مواد القانون المعدلة، مما يعكس تغييراً في النهج الإداري المتبع من قبل القيادة العسكرية الحاكمة.

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لا يكتفي المرسوم بتغيير الاسم فحسب، بل يمنح الكيان الجديد شخصية اعتبارية مستقلة تماماً، مما يعني أنه أصبح كياناً قانونياً ذا أهلية كاملة للتعاقد ولحق التقاضي باسمه الخاص. هذا الانفصال القانوني يهدف إلى تمكين الهيئة الجديدة من ممارسة اختصاصاتها والتعاملات المالية والقانونية بصفة مستقلة عن الهيكل الإداري القديم، مما يفتح الباب أمام عمليات تعاقدية جديدة قد تكون خارج نطاق القيود السابقة التي كانت ترافق الهيكل القديم.

التوسع في الصلاحيات والاختصاصات الجديدة

منح المرسوم الدستوري المؤرخ في عام 2026 الهيئة الجديدة صلاحيات واسعة ونطاقاً دقيقاً يشمل الإشراف المباشر على جميع أنشطة التصنيع الدفاعي داخل السودان. تتضمن هذه الصلاحيات وضع اللوائح والضوابط المنظمة للعملية الإنتاجية، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة والخدمات المرتبطة بالدفاع، مما يجعل الهيئة سلطة تنظيمية وقضائية في آن واحد داخل قطاعها.

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كما شمل القرار منح الهيئة حقاً حصرية في تنظيم عمليات استيراد وتصدير المنتجات العسكرية ومدخلات الإنتاج الأساسية، بالإضافة إلى إدارة أنشطة البحوث العلمية والتطوير التقني في المجال الدفاعي. هذا التوسع في الصلاحيات يمنح الهيئة صلاحية السيطرة الكاملة على سلاسل التوريد والتكنولوجيا، مما يعزز من قدرتها على الاستجابة للمتغيرات الأمنية والعسكرية التي تمر بها البلاد، مع التركيز على تطوير القدرات الإنتاجية محلياً.

خلفية العقوبات الأمريكية والمواجهة القانونية

يأتي هذا القرار في وقت تتعرض فيه منظومة الصناعات الدفاعية لضغوط دولية شديدة، حيث أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الكيان على قائمة العقوبات في الأول من يونيو 2023. اعتبرت واشنطن أن المنظومة تمثل مكوناً رئيسياً في إنتاج وتسليح الجيش السوداني، وهو ما دفعها إلى توسيع نطاق العقوبات في أكتوبر 2024 لتشمل المدير العام للمنظومة، ميرغني إدريس سليمان، بتهمة دوره المباشر في شراء الأسلحة وتعزيز المجهود الحربي.

يرى محللون ومسؤولون أن تغيير الاسم وإعادة الهيكلة القانونية قد يكون محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة بسبب دور المنظومة في استمرار الحرب الدائرة في السودان. ومع ذلك، فإن الخبراء القانونيين يحذرون من أن تغيير المسمى أو الهيكل لا يؤدي تلقائياً إلى إلغاء العقوبات الأمريكية، إذ إن الأمر يتوقف بشكل أساسي على طبيعة القرارات الصادرة عن الجهات المختصة في الولايات المتحدة ونطاق شمول هذه العقوبات للكيانات والأصول المرتبطة بالهيكل الجديد.

الآثار الاقتصادية والمستقبل القانوني

تثير هذه الخطوة تساؤلات حادة بشأن انعكاسات إعادة التسمية على نطاق تطبيق العقوبات، خاصة مع وجود اتهامات موجهة للمنظومة السابقة بتمويل المجهود الحربي والارتباط بجماعات محظورة. السؤال الجوهري الآن ليس حول التغيير الإداري بحد ذاته، بل حول مدى قدرة الكيان الجديد "هيئة الصناعات الوطنية" على الاستمرار في العمل دون عقبات، وهل ستستطيع الجهات الرقابية الأمريكية تمييز الكيان الجديد عن القديم وتطبيق العقوبات عليه.

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ختاماً، يتوقف نجاح هذه الخطوة على الفحص الدقيق للنص القانوني الجديد ومقارنته بقرارات العقوبات الأمريكية ذات الصلة. في ظل تعقيدات الوضع السياسي والعسكري في السودان، ستظل الهيئة الجديدة تحت المجهر الدولي، وسيكون مسار التعامل معها مرتبطاً بطبيعة القرارات المستقبلية التي تتخذها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تجاه التطورات الأخيرة التي أطلقها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.