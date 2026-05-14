في أروقة آرت دبي، التكنولوجيا تحاكي الفن: مستقبل الإبداع يتقاطع مع الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي

في أروقة المعرض، بدا واضحاً أن الفن يدخل مرحلة جديدة عنوانها التكنولوجيا، وأن مستقبل الإبداع لم يعد منفصلاً عن الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمنصات الرقمية. وفي استطلاع أجرته ‘البيان’ على هامش النسخة العشرين من ‘آرت دبي’, أكد مسؤولون ومشاركون وفنانون أن التكنولوجيا أصبحت أحد أبرز المحركات التي تعيد تشكيل المشهد الفني العالمي، سواء على مستوى إنتاج الأعمال الفنية أو طرق عرضها وتفاعل الجمهور.

وفي استطلاع أجرته ‘البيان’ على هامش النسخة العشرين من ‘آرت دبي’, أكد مسؤولون ومشاركون وفنانون أن التكنولوجيا أصبحت أحد أبرز المحركات التي تعيد تشكيل المشهد الفني العالمي، سواء على مستوى إنتاج الأعمال الفنية أو طرق عرضها وتفاعل الجمهور. وقالوا إن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في مفهوم العملية الإبداعية، إذ منح الفنان أدوات جديدة للتجريب والابتكار، وفتح الباب أمام أشكال فنية لم تكن ممكنة في السابق، تعتمد على البيانات والخوارزميات والتفاعل الحي مع الجمهور





