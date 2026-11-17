فيديو تحليلي لأداء فينيسيوس جونيور الذي سجل ثلاثية في 12 دقيقة، مما قاد البرازيل لفوز تاريخي على سنغافورة بنتيجة 7-0 في ودية دولية.

حقق منتخب البرازيل فوزاً مدوياً على منتخب سنغافورة بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك خلال مباراة ودية أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على الملعب الوطني في سنغافورة. تصدر نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور ، المشهد الكروي بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال فترة زمنية قياسية قدرها 12 دقيقة من الشوط الأول، مما عزز هيمنة "السامبا" على مجريات المباراة.

تفوق فينيسيوس وثلاثية تاريخية في الدقائق الأولى

بدأ فينيسيوس جونيور، اللاعب ذو الأهمية البالغة لمنتخب البرازيل، مشواره بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، متسللاً من دفاعات السنغافوريين بسرعة فائقة. وفي الدقيقة الخامسة عشرة، أكد نجم ريال مدريد مكانته كقناص محترف من خلال هدفه الثاني، مستغلاً تمريرة ذكي من إندريك الذي هيأ الكرة له بدقة في منطقة الجزاء. ثم أتم هاتريكه في الدقيقة الحادية والعشرين، مسجلاً الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الست ياردات، مستفيداً من عرضية أرضية من زميله إستيفاو، ليطارد الحارس عزوان محبوب بعجز تام عن صد الكرة.

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أنشيلوتي يعيد تشكيل الفريق بعد الطرد والخسارة السابقة

أجرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المسؤول عن إدارة شئون منتخب البرازيل، تغييرات جذرية على التشكيلة الأساسية مقارنة بمواجهة اليابان التي انتهت بخسارة المنتخب بنتيجة 3-2. حيث احتفظ أنشيلوتي بأربعة لاعبين فقط من التشكيلة السابقة، وكان من بينهم النجم فينيسيوس جونيور. وقد اتسمت استراتيجية أنشيلوتي بالجرأة، خاصة بعد أن كان قد طُرد من مدرجات الملعب خلال مباراة اليابان السابقة، وتابع هذه المباراة من الجناح بجانب رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، الذي كان أيضاً خارج أرض الملعب بسبب الطرد.

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إسهامات إندريك وإستيفاو في توسيع الفارق الكروي

لم يكن فينيسيوس الوجه الأملح للمباراة وحده، فقد قدم إندريك، المهاجم الشاب، مساهمة فاعلة في تعميق الشقة الكروية. في الدقيقة الثلاثين، أضاف إندريك الهدف الرابع لمنتخب البرازيل بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية اليمنى الشباك، بعد أن أهدر الحكم هدفاً مسبقاً للاعب بورنموث الإنجليزي رايان بداعي التسلل. واستمر الضغط البرازيلي، حيث سجل إستيفاو، جناح فريق تشيلسي، الهدف الخامس في الدقيقة الحادية والخمسين، بتسديدة انحرافيتها غير المتوقعة أرعبت الحارس السنغافوري، بعد أن كان الحكم قد ألغى هدفاً له سابقاً لارتكاب فينيسيوس مخالفة.

تحطم الأرقام القياسية ونتيجة غير مسبوقة تاريخياً

أكمل رايان مسيرته الكروية المميزة بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة الخامسة والستين، بعد أن راوغ الحارس البديل سيازوان بخاري ببراعة وودع الكرة في الشباك، بعد أن اصطدمت تسدبدته السابقة بالعارضة. وفي الدقيقة الرابعة والسبعين، سجلت البرازيل الهدف السابع بعد خطأ تقني من اللاعب السنغافوري راوول سوهيمي، الذي لمس كرة الأرضية الصادرة من آلان، نجم مانشستر سيتي، مما غيّر اتجاهها داخل المرمى. وبهذا الفوز، يحقق منتخب البرازيل أكبر انتصار له منذ تاريخه الحديث، متجاوزاً الفوز السابق على الصين بنتيجة 8-0 في 10 سبتمبر 2012، ليؤكد هيمنته القارية بشكل قاطع ومبهر للأنظار.