فينجر يدرس الترشيح لرئاسة الفيفا بعد خلافات مع إنفانتينو

أرسين فينجر يفكر في الترشح لرئاسة الفيفا عام 2027 وسط خلافات مع جياني إنفانتينو حول بيع حقوق البث، ويدعمه يويفا كخيار منافس.

يدرس الفرنسي أرسين فينجر ، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، إمكانية الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في ظل تحركات داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للبحث عن مرشح يحظى بدعمه.

ترشيح فينجر وتوترات مع إنفانتينو

يأتي هذا القرار في ظل الخلافات المستمرة بشأن خطة طرح "جياني إنفانتينو"، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي، لبيع حصة الفيفا في الشركة المالكة لحقوق بث مباريات كأس العالم إلى القطاع الخاص.

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قوبلت هذه الخطة برفض من ثلاثة اتحادات قارية، من بينهم "يويفا"، مما أدى إلى تراجع إنفانتينو عن القرار وإلغائه، ولكن فقد "يويفا" ثقته فيه وبدأ البحث عن منافس. منظمة الفيفا وتجربة فينجر الإدارية

يمتلك أرسين فينجر خبرة طويلة في كرة القدم، بالإضافة إلى معرفته بآليات العمل داخل "فيفا"، حيث يشغل منصب رئيس تطوير كرة القدم العالمية منذ عام 2019.

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وهذا المنصب يجعله أحد المرشحين المحتملين لمنافسة إنفانتينو حال قرر خوض السباق الانتخابي، رغم أنه ليس المرشح المفضل حتى الآن، حيث يتم تقييم أسماء أخرى. مواقف الاتحادات والرؤساء حول الترشيح

في الرابع من أغسطس الماضي، علّق فينجر على المشروع، مؤكداً أنه لم يشارك في إعداد الخطة، وأنه علم بها من خلال التقارير الإعلامية.

وقال فينجر إن قرار سحب المشروع كان ضروريًا تماماً ولا جدال فيه، لأنه يؤمن بشدة بـ "فيفا" مستقل يخدم لعبته بالتزام وشفافية ونزاهة.

جدول الانتخابات ومواقع المنافسين

من المقرر إجراء انتخابات رئاسة "فيفا" خلال مؤتمره المقبل في العاصمة المغربية الرباط، يوم 18 مارس 2027.

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وفي سياق متصل، أعلن كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، الخميس الماضي ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

مواقف يويفا تجاه الانتخابات القادمة

من المنتظر أن يعقد "يويفا" اجتماعات لجنته التنفيذية، بالإضافة إلى لقاءات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء خلال الأسبوع المقبل، لمواصلة المشاورات بشأن الشخصية التي يمكن أن تحظى بالدعم الأوروبي.

وتأتي هذه التحركات في سياق البحث عن مرشح موحد من قبل "يويفا" لمواجهة الرئيس السويسري جياني إنفانتينو في الانتخابات المقبلة.

وعلى الرغم من استمرار تردده بشأن خوض السباق الانتخابي، إلا أن أرسين فينجر، البالغ من العمر 77 عاماً، يُدرج حالياً ضمن الأسماء التي يدرس "يويفا" دعمها رسمياً.