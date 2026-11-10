فينجر يقرر ترشح رؤساءة الفيفا منافساَ لإنفانتينو

أرسين فينجر يحدد موقفه من الترشح لرئاسة الفيفا منافساَ جياني إنفانتينو قبل إغلاق باب الترشيح في 18 نوفمبر.

يتجه الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي آرسنال نحو حسم موقفه النهائي بشأن الترشيح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الأسبوع الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار منافسته المباشرة للرئيس الحالي جياني إنفانتينو على قيادة المنظمة الدولية الكروية. وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية د ب أ على معلومات تؤكد استعداد فينجر لخوض غمار الانتخابات الرئاسية.

تفاصيل الترشيح ودعم الاتحاد الأوروبي

يتشغل أرسين فينجر حالياَ منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في منظمة الفيفا منذ عام 2019 مما يمنحه خبرة واسعة داخل الهيكل الإداري. ويعد من بين أبرز الأسماء المحتملة للحصول على دعم قوي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا في حال قرر رسمياَ خوض الانتخابات الرئاسية. ولم يصدر أي تعليق رسمي من فينجر حتى اللحظة بشأن التكهنات التي تسري في الأوساط الرياضية المتعلقة بدخوله السباق الانتخابي.

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مواقف الجهات الفاعلة والانتقادات

يواجه جياني إنفانتينو انتقادات حادة عقب فشل خطته السابقة لاستقطاب استثمارات خاصة في بطولة كأس العالم. وقد تم التخلي عن هذه الخطة في أغسطس الماضي بعد رفض ثلاثة اتحادات قارية لها بشكل قاطع. كما واجه الرئيس الحالي تهديدات من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بمقاطعة مسابقات منظمة الفيفا في حال عدم تلبية مطالبهم.

على الرغم من هذه المعارضة الكبيرة فإن اتحاد يويفا لم يعلن رسمياَ حتى الآن عن أي مرشح يدعمه في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي. ويشير هذا الموقف إلى انقسام محتمل أو انتظار للحظة الحاسمة التي سيعلن فيها الطرفان عن تحالفاتهم الرسمية قبل فتح باب الترشيح.

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المؤشرات الداعمة لإنفانتينو

في سياق متعاكس مع ضغوط الاتحاد الأوروبي حصل جياني إنفانتينو في الفترة الأخيرة على دعم فعلي من اتحادات قارية أخرى. وقد جاء هذا الدعم من اتحادات أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية مما يعزز موقفه بشكل كبير. ويعتبر هذا الدعم القاري عاملاَ حاسماَ في مساعيه الجادة للفوز بولاية رابعة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الموعد النهائي للإجراءات الرسمية

من المقرر أن يتم إغلاق باب الترشيحات الرسمي للانتخابات الرئاسية في يوم الأربعاء 18 نوفمبر الجاري. ويعد هذا التاريخ موعداَ نهائياَ لتحديد القائمة النهائية للمرشحين المحتملين الذين سيتبارون على منصب الرئاسة. وتبقى الأيام القليلة المتبقية قبل هذا التاريخ حاسمة في تحديد شكل السباق الانتخابي ومستوى المنافسة بين الأطراف المعنية.