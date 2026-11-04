فيلم سانشينغدوي بالذكاء الاصطناعي يتراجع في الصين رغم استثمارات ضخمة

فشل فيلم سانشينغدوي: حكايات المستقبل في جذب الجمهور الصيني رغم تكلفة إنتاج تجاوزت 10 ملايين يوان وعرض أكثر من 10 آلاف مرة، حيث تراجعت حصته السوقية بسبب عيوب تقنية ونقد شديد للسرد.

أدخل فيلم سانشينغدوي: حكايات المستقبل إلى قاعات السينما الصينية حاملاً معه آمالاً كبيرة في ثورة تقنية، غير أن الحضور الجماهيري كان ضعيفاً للغاية منذ الأيام الأولى لعرضه. حقق الفيلم إيرادات بلغت نحو 1.21 مليون يوان خلال أيامه الأولى من العرض، ثم ارتفعت حصيلة العائدات لتصل إلى قرابة 1.5 مليون يوان بعد مرور أسبوع واحد فقط. وفي المقابل، أفادت التقارير بأن تكلفة إنتاج هذا العمل الفني الضخم تجاوزت 10 ملايين يوان، مما خلق فجوة مالية كبيرة بين الدخل والنفقات.

تراجع الحصة السوقية وواقع الأرقام المالية

بعد أكثر من أسبوعين على انطلاقته، انخفضت حصة الفيلم إلى نحو 1% فقط من إجمالي العروض المتاحة في دور السينما عبر أنحاء الصين، وفقاً لبيانات رسمية نقلتها وسائل الإعلام المحلية. هذا التراجع الحاد في المشاركة يتناقض بشكل صارخ مع التوقعات الأولية التي وضعتها الشركة المنتجة، والتي وفرت أكثر من 10 آلاف عرض في يوم الافتتاح الواحد لمحاولة تعظيم الوصول الجماهيري. كانت إيرادات الحجز المسبق محدودة جداً مقارنة بحجم الحملة الترويجية الهائلة وعدد العروض المزمعة، مما أشار إلى وجود مشكلة جوهرية في جذب المشاهدين.

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مفارقة سردية وعيوب تقنية ظاهرة

تكمن المفارقة الأطرف في أن فيلم صُنعت شخصياته وعوالمه بالذكاء الاصطناعي يحكي قصة كارثة عالمية نتجت عن الاعتماد المفرط على الخوارزميات والتقنيات الرقمية. تحذر الخوارزميات الموجودة داخل الفيلم المشاهد من الخوارزميات نفسها التي ساعدت في إنشائه، حيث تدور الأحداث في مستقبل ترك فيه البشر قراراتهم الآلية لتقودهم نحو أزمة كبرى. الحل المرتبط بأسرار مخبأة في قطع برونزية من حضارة سانشينغدوي الصينية القديمة لم يستطع إخفاء العيوب التقنية التي ظهرت بوضوح عند الانتقال من شاشات الحاسوب إلى الشاشات السينمائية الضخمة.

تعرضت الشخصيات الرقمية للانتقاد اللاذع بسبب محدودية تعبيرات وجوهها، إضافة إلى عدم تطابق حركة الشفاه في العديد من المشاهد الحاسمة. كما لفتت التغطيات الإعلامية إلى وجود مشكلات في ترابط السرد القصصي نفسه، مما جعل التجربة تبدو كأحد اختبارات الضغط المبكرة لفيلم طويل مصنوع بالكامل بالذكاء الاصطناعي. أقر الفريق الذي أمضى أكثر من عامين في إنتاج العمل بأن العملية شملت توليد أكثر من 1.2 مليون صورة أولية، متضمنة عمليات متكررة لإعادة تطوير المحتوى.

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سلوك الجمهور والصعوبات الاقتصادية

لم يكن الجمهور الصيني غريباً عن المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، حيث حققت الأعمال الدرامية القصيرة المولدة تقنياً أكثر من 200 مليار مشاهدة خلال شهر سبتمبر عبر منصة دوين، وهي النسخة الصينية من تطبيق تيك توك. يشير التحليل إلى أن المشكلة قد لا تكون في رفض التقنية بحد ذاتها، بل في رفض الجمهور دفع رسوم لشراء تذكرة لمشاهدة محتوى لا يوفر تجربة مختلفة عما يتلقونه مجاناً على هواتفهم الذكية. هذه الديناميكية تضع ضغوطاً إضافية على شركات الإنتاج التي تسعى لجني أرباح من تقنيات باهظة التكلفة.

مستقبل صناعة السينما والتحديات القادمة

أكد جيانغ ديفو، المسؤول التنفيذي في شركة بونا فيلم غروب، أن شركتهم كانت أول من خاض هذه التجربة وجسد أول من حصل على تصريح عرض سينمائي رسمي لهذا النوع من الأفلام المبتكرة. أقرت الشركة بأن الذكاء الاصطناعي يستطيع إنشاء الوجوه وبناء المواقع وتوليد اللقطات والمساهمة في الأصوات وحتى كتابة السيناريو، إلا أن جمع هذه العناصر معاً لا يضمن تلقائياً فيلماً يقنع الجمهور بشراء تذكرته. رغم ذلك، لم يتم استبعاد نجاح هذا المسار مستقبلاً، حيث لا تزال شركة بونا فيلم غروب تراهن على تطور التقنية السريعة لتحسين جودة المحتوى السينمائي المستقبلي.