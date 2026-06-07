فيلة وغوريلا وزرافات تتنبأ بنتائج مباريات كأس العالم 2026 في المكسيك

في حديقة حيوانات غوادالاخارا المكسيكية، شاركت فيلة وغوريلا وزرافات وفهود في توقع نتائج مباريات كأس العالم 2026، مستمرة في تقليد بدأه الأخطبوط بول قبل 16 عاماً.

مع كل بطولة كأس عالم، تعود ظاهرة ال حيوانات المتوقعة لنتائج المباريات إلى الواجهة، وهذه المرة مع مونديال 2026 في ال مكسيك . فقد أطلقت حديقة حيوانات غوادالاخارا في ال مكسيك تجربة فريدة بمشاركة فيلين، أحدهما يدعى ماجيك والآخر لونا، حيث تم وضع علمي ال مكسيك وجنوب أفريقيا على جانبي ملعب كرة قدم مصغر.

بعد لحظات من التردد، توجه الفيلان نحو العلم المكسيكي ليختارا العشب تحته، مما اعتبر توقعاً بفوز المكسيك في المباراة الافتتاحية للمونديال في 11 يونيو 2026. هذه التجربة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي استمراراً لتراث بدأه الأخطبوط بول في مونديال 2010، والذي اشتهر بتوقعاته الدقيقة، ثم الجمل شاهين الذي برز في الشرق الأوسط خلال كأس العالم 2022. لكن المفاجأة أن الحديقة لم تكتفِ بالفيلة، بل استعانت بعدة حيوانات أخرى لتغطية مزيد من المباريات.

في تجربة لاحقة، تم استدعاء غوريلا تدعى تشينشي وأخرى تُدعى فاوستينا، حيث وضعت أمامهما علبتان على شكل قمصان لاعبي كرة القدم: إحداها تحمل علم إسبانيا والأخرى علم أوروغواي. وما إن فتحت العلبتان حتى انقضت إحدى الغوريلا بسرعة على قميص أوروغواي، مما أشار إلى توقع فوز هذا المنتخب في مباراته المقررة في 26 يونيو. ومما يثير الدهشة أن الغوريلا الأخرى بدت متحفظة ولم تبدِ اهتماماً واضحاً، مما دفع القائمين على التجربة إلى الاعتماد على الاختيار الأول.

ويعتقد الخبراء أن هذه السلوكيات قد تكون مرتبطة بعوامل بصرية أو لونية تجذب الحيوانات، لكنها تظل مجرد توقعات ترفيهية تهدف إلى زيادة الحماس بين الجماهير. لم تقتصر التوقعات على الفيلة والغوريلا، بل شملت أيضاً فهوداً وزرافات. فقد وضع أحد الفهود أمامه علمي كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك، وبعد تأرجح قصير اتجه نحو العلم الكوري، متوقعاً فوز كوريا الجنوبية في المباراة.

وفي زاوية أخرى من الحديقة، شاركت ست زرافات في توقع نتيجة مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا، حيث تجمعت الزرافات حول العلم الكونغولي مما اعتبر توقعاً بفوز الكونغو. وقد لقيت هذه التجارب اهتماماً إعلامياً كبيراً، حيث تابعها آلاف المشاهدين عبر البث المباشر. ويأمل القائمون على الحديقة أن تكون هذه التوقعات مصدر تشويق إضافي للمشجعين، رغم عدم وجود أي أساس علمي يثبت دقتها.

ويذكر أن الأخطبوط بول حظي بشهرة عالمية بعد توقعه الصحيح لنتائج ثماني مباريات في مونديال 2010، مما جعله نموذجاً تحتذي به الحدائق والمتنزهات في كل نسخة لاحقة من البطولة





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توقعات كأس العالم حيوانات مكسيك مونديال

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