فيفا يمنع زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة في ملاعب كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن حظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب كأس العالم 2026 مما أثار انتقادات من مشجعين إنجليز. يأتي القرار على الرغم من الحرارة المرتفعة المتوقعة وتأكيدات سابقة بالسماح بها. يبرر الفيفا القرار بأسباب أمنية ويستعرض إجراءات بديلة لترطيب الجماهير.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن حظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة إلى ملاعب كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

هذا القرار الذي صدر قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة أثار موجة من الانتقادات من قبل مجموعات المشجعين وخاصة من مشجعي المنتخب الإنجليزي الذين اعتبروا أن الفيفا تراجع عن وعوده السابقة التي كانت تسمح بإحضار الزجاجات البلاستيكية الفارغة لملئها بالمياه المجانية المتوفرة في الملاعب. وكانت لوائح الفيفا السابقة تنص على السماح بإدخال زجاجة شفافة قابلة لإعادة الاستخدام بسعة تصل إلى لتر واحد لكن التعديل الجديد الذي نشر قبل يومين من المباراة الافتتاحية ينص بوضوح على منع إدخال هذه الزجاجات إلى الملاعب لأسباب أمنية تتعلق باحتمال استخدامها كأدوات رمي قد تسبب إصابات للاعبين والحضور.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتوقع فيه الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية أو أكثر في العديد من المدن المستضيفة مثل لوس أنجلوس وهيوستن ومكسيكو سيتي وتورنتو مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة الجماهير خاصة أولئك الذين سيقفون في طوابير طويلة لدخول الملاعب أو يجلسون في مناطق مكشوفة لا توفر ظلا كافيا. وقد أصدرت مجموعة الأسود الحرة التي تمثل مشجعي منتخب إنجلترا بيانا شديد اللهجة انتقدت فيه قرار الفيفا واعتبرته مجرد محاولة جديدة لجمع الأموال من بيع المياه والمشروبات داخل الملاعب حيث تحتكر شركة كوكاكولا الراعي الرسمي للفيفا منذ عقود طويلة عملية بيع المشروبات في ملاعب البطولة.

وأشار البيان إلى أن توفير المياه المجانية كان أحد أهم الأولويات خلال جميع المناقشات التي جرت مع الفيفا وأن الأخير أكد لهم أن هذا الأمر سيتحقق مما يجعل القرار الجديد بمثابة طعنة في الظهر. في المقابل دافع الفيفا عن قراره مشيرا إلى أن بعض الملاعب الـ16 كانت قد منعت بالفعل إدخال الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة وبالتالي فإن تطبيق السياسة على جميع الملاعب يضمن الاتساق والعدالة.

وأعلن الفيفا عن مجموعة من الإجراءات البديلة لتخفيف الحرارة على الجماهير تشمل محطات ترطيب ومراوح ومحطات مياه وخيام تبريد خارج الملاعب وداخلها. كما أشار الاتحاد إلى أن أسعار زجاجات المياه داخل الملاعب ستكون مماثلة لأسعارها في الفعاليات الأخرى التي تقام في كل ملعب مما يعني أنها قد تكون مرتفعة نسبيا. بالإضافة إلى ذلك قرر الفيفا فرض فترات راحة لشرب الماء لمدة ثلاث دقائق في منتصف كل شوط من جميع المباريات للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.

ومع ذلك انتقد البعض هذا القرار معتبرين أن تحويل المباريات إلى أربعة أشواط هو مجرد وسيلة لتوفير المزيد من الفواصل الإعلانية للقنوات التلفزيونية وليس لراحة اللاعبين. ويبدو أن الجدل حول حظر زجاجات المياه سيستمر حتى انطلاق البطولة يوم الخميس المقبل مع تمسك المشجعين بمطالبهم بتوفير المياه المجانية والسماح بالزجاجات القابلة لإعادة التعبئة





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فيفا كأس العالم 2026 زجاجات المياه حظر مشجعون

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