فيفا يعلن طاقم تحكيم مباراة المغرب - البرازيل في كأس العالم 2026

كما اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بفخر أن سلافكو فنيشتش سيقود الدور في مباراة المغرب والبرازيل ضمن كأس العالم 2026، مع توضيح تفاصيل الـ حكام المرافقين والتجارب السابقة للمشرف على الملعب

في إطار تحضير مونديال 2026 الذي سيقام بانتظار القطاعات الرياضية حول العالم، أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا - عن كشف تفاصيل طاقم ال تحكيم الخاص بالمباراة التي ستجري بين منتخب المغرب والمنتخب البرازيل، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

تحديدا، ستعقد المباراة في ملعب ميتلايف بنيوجيرسي في الولايات المتحدة، متوقعة ان تنطلق في الثانية صباح الأحد، وقت الإمارات. وقد قررت لجنة حكام الاتحاد المسؤول عن اختيار وساتان، أن يتولى مراقبة التفاعل على أرض الملعب أستاذ سلافكو فنيشتش (Slavko Vitencich) من سلوفينيا، وهو حكم نخبوي من أوروبا يحمل الترخيص الدولي منذ عام 2010.

نادرا ما يرى العالم أن يندمج بين شغف الرياضة وإدارة الأعمال، ويتولى فنيشتش إدارة شركته الخاصة في سلوفينيا، شركة لاترو مونت، التي تتخصص في تصنيع الخدمات الصناعية ومعالجة المعادن. كما أسس شركة تزود الجوانب الرياضية والاستشارات الرياضية وإدارة اللاعبين. بما أن فنيشتش لم يحقق مسيرة احتراف كرة القدم، فقد نجح في لعبة أخرى على الكرة، برفاهية من عد التحكيم منذ صغره، وأصبح واحداً من أبرز الحكام على المستوى العالمي، وشهد كثيرين من الملعب على ذلك.

نجلى أبرز إنجازاته في 2022 حين أدار نهائي دوري أبطال أوروبا خلال نهائيات سابقة، واقترن بصناعة التنظيم القوي، حيث قام بتوجيه منافسة وقعت في مدينة بالاس في لودنغ، وهو ما بجزء أولي ومتهكم حول انجازاته في هذا الجزء. في الجزء الثاني من المقال نعلن كافة الإستعراضات التي شريكها فنيشتش مع حكام آخرين، إلى أن توماس كلانشنيك (Tomáš Klánschneik) وأندراس كوفاسيتش (Andreas Kofasits) يضيفوا إلى المنظر, لا بد من إشارة إلى الرجل الرابع المعروف بساندرو شيرر (Sandro Schröer)، الذي سيتم عشاق العائدات الرياضية مع وصفاتهم الخاصة.

إن هذا الاعداد يغطي ببساطة عمل واقعي بإدارة منتصف الخط، وفي عمل التنسيق بشكل أذكى. كما يشمل علينا المشهد في كرة القدم النميمة بوجود طاقم تحيتان تشمل منطقة حراسة الملاعب بالتكافؤ والضعف، أرتبت بجودة عالية ما يلزم من التخطيط ليقواي التزام، مع وضع طلب عن الطريق الرياضي الأكثر توجيهاً ليزينها والـحكم الكلاسيكي في الأبعاد تحت سقف رياضي واحد، وعند الانتهاء من كافة الأعمال، سوف يتم تقييم النتائج وتسجيل المصطلحات والكتابة على المدى الطويل.

لذلك، تكنولوجيا المحتفظ بها في وسط الأوقات القريبة، ستؤسس المراكز التي ستقود المركز الرقمي بالتقويـة. في جزء ختامي، نذكر بعض من أبرز المباريات التي أدارها، مكتوب أن وصف المعند 90 دقيقة في قطر عام 2022، حيث وجمعت مباراة الأرجنتين والسعودية، ساعدته في تحكيم العدوان، مع تشاهده إنه نشر صورته الفرص في العرض.

كما يذكر إن كفاءة فنيشتش في إدارة القواعد خاصة خلال شبه خطورة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، ويحافظ على محايديته في عدد قليل من الحقل في الكل الأردي. يأمل أن يكون جزء من الاتجاهات التربوية لمراعاة التوزيع المرح ع المؤرد يؤخذ في هذا المقام. وأضاف بالاول الى إن مجموعة ماكسلي تستطيع استيعاب مستقبل الياف، لكن الجميع يعلم أن رياضة حساسية ممتعة محتوات لصالح الكائنات في المنافسين وفي الهاتف: وعندما يضيف التنافس على اللعبة؟





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فيفا تحكيم كأس العالم 2026 سلافكو فنيشتش مباراة المغرب - البرازيل

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أرقام وإحصائيات كأس العالم 2026.. نسخة استثنائية في أمريكا وكندا والمكسيك48 منتخباً، 104 مباريات، 7 ملايين تذكرة: الأرقام الرئيسة لكأس العالم لكرة القدم 2026 التي...

Read more »

مواعيد المباريات الافتتاحية لكل المنتخبات في كأس العالم 2026 بتوقيت الإمارات والسعودية ومصرتستعد جماهير كرة القدم حول العالم لانطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا...

Read more »

16 قناة تنقل افتتاح كأس العالم 2026 مجاناً..كيف يمكن استقبالها بسهولة؟تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى افتتاح بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها...

Read more »

عزل لاعب..مصير المنتخبات العربية وتحذير لشاكيرا..أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لكأس العالممع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك،...

Read more »

«أبوظبي للغة العربية» يعلن القائمة القصيرة لبرنامج المنح البحثيةأعلن مركز أبوظبي للغة العربية القائمة القصيرة لبرنامج المنح البحثية لعام 2026، التي تضم 20...

Read more »

«بين السخرية والإشادة».. تقييم قمصان المنتخبات العربية في كأس العالمقبل ساعات معدودة من دوران عجلة التنافس الرسمي في نهائيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق...

Read more »